Ragdolls kommer fra Californien, de er kendt for deres afslappede og tilbagelænede livsstil, så det er måske ikke underligt, at ragdoll-katten har en så ubekymret tilgang til livet. Det hele begyndte tilbage i 1960'erne, da en lokal opdrætter, Ann Baker, besluttede at krydse sit hvide, langhårede huskat, Josephine, med en hankat med seal point-aftegninger (menes at have været et Birman-krydsning), og også en helt sort kat. Interessant nok havde dyrene alle været herreløse tidligere.

Uanset årsagen var de resulterende afkom så føjelige i deres temperament, at hun besluttede sig for at prøve at udvikle en race. Og på grund af den måde, de slappede af på, når de blev taget op, da de var så komfortable med menneskelig kontakt, besluttede hun at give denne nye variation navnet 'Ragdoll' kat.

Senere i 1970'erne udviklede andre opdrættere – især Denny og Laura Dayton – racen yderligere. Deres mål var at formalisere tingene og få ragdoll-katten anerkendt officielt. Det var dog først i begyndelsen af 1990'erne, at Cat Fanciers Association (CFA) – det største register over stamtavlekatte – begyndte at acceptere ragdoll, hvilket til sidst gav dem fuld anerkendelse i 2000.

Ragdoll-katten har bestemt indhentet den tabte tid. Ifølge CFA var de den mest populære race i verden i 2020. Det var også andet år i træk, at de vandt titlen "Top Kat".