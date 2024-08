Bull terrier

Bull terriere, der er godmodige og modtagelige over for disciplin, er særdeles glade for mennesker og finder sig nemt til rette i rollen som familiehund.

Bull terriere har et livligt, målrettet og intelligent udtryk og er kraftigt byggede, afbalancerede og aktive. Når de løber, ser bull terriere tætbyggede ud, men bevæger sig frit og nemt med regelmæssige skridt og en karakteristisk adræthed.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)