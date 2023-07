Alt, hvad du behøver at vide om racen



Den engelske bulldog er ædel, føjelig og en bedste ven for livet, og den har så mange vindende egenskaber, at vi kan ikke kan nævne dem alle her. Den er en fantastisk familiehund med intens loyalitet og er let at gøre tilfreds med den enkleste gestus – og den giver så meget igen. I modsætning til hvad nogle måske tror, er engelsk bulldog slet ikke doven; deres heftige bygning kommer fra årtiers avl og en original brug som en aktiv hund. Og kropstillid er oppe i tiden, vidste du ikke det?

Deres pels er også en uopslidelig favorit. Den er glat og korthåret og kommer i klassisk beige og hvid med pletter af hvid eller sort, med lejlighedsvise striber kastet ind for sjov. Og en trommehvirvel tak … Den engelske bulldog fælder meget lidt.

Sjovt nok ser engelske bulldogs så hårde ud, men de er virkelig en meget sød ledsagerhund. Én ting kan de dog ikke lide: At blive skældt ud. Så meget, at de måske ignorerer dig lidt, hvis de føler, det er uberettiget.

Den engelske bulldogs temperamentet er modigt, nogle gange lidt for meget, da de har en tendens til at dominere andre hunde. Bare rolig: Det er fordi, de elsker konkurrencer. Engelske bulldogs er super sociale med alle omkring dem, tilfredse med et par korte gåture hver dag. Lige en note om øvelser: Den engelske bulldogs krop dur ikke til længere rejser eller svømmeture. Deres kraftige bygning vil ikke opretholde opdrift og er ikke bygget til lange afstande.

Den største sundhedsbekymring for den engelske bulldogracen er omkring korrekt vejrtrækning på grund af den flade konstruktion af deres ansigt og næsebor. De er kendt som en brachycephalic race, hvilket betyder, at pga. deres korte næser og underdimensionerede åndedrætsgange bør man undgå for varme eller kolde temperaturer. Hjerteproblemer, såsom arytmi eller uregelmæssige hjerteslag, kan forekomme. Lav regelmæssige besøg hos dyrlægen for at tjekke op på din engelske bulldog, og husk at købe din engelske bulldog hos en ansvarlig opdrætter.