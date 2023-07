Alt, hvad du behøver at vide om racen



Rottweilere afbildes ofte i film og i medierne som en aggressiv eller farlig hund, men deres personlighed er meget anderledes i det virkelige liv. Selvom det er rigtigt, at de er stærke og kraftfulde og kan trænes til at tackle en kriminel, hvis det er nødvendigt, så har de generelt et blødt hjerte. Med den rette vejledning fra en erfaren ejer er de føjelige, respektfulde og meget milde hunde, som snart bliver en hengiven følgesvend.

Rottweilere er naturligt beskyttende over for deres gruppe og danner meget stærke bånd til deres menneskelige familier. Men som deres ejere kan bevidne, så er de også meget legesyge. De nyder at putte med deres foretrukne mennesker, og de vil endda prøve at sidde på dit skød, hvis du lader dem gøre det.

Rottweileren er en af de ældste racer i verden, og dens historie går tilbage til romertiden, hvor de blev brugt som hyrdehunde til kvæg. I dag betyder rottweileres store, stærke kropsbygning og medfødte intelligens at de, ud over at være højt elskede familiekæledyr, ofte bruges som vagthunde. De er altid opmærksomme på, hvad der foregår omkring dem, og de reagerer godt på arbejdssituationer.

Ud over at være et populært valg for politiet, ses de ofte ved siden af sikkerhedsvagter og bruges også som eftersøgnings- og redningshunde. Dette har uden tvivl bidraget til deres omdømme.

Med deres statuariske størrelse er rottweilere bestemt et formidabelt syn. De er også meget smukke dyr – store, muskuløse og energiske. De har en glat mørk pels med rustfarvede pletter, udtryksfulde, mørkebrune øjne og en kraftig, logrende hale.

En anden ting at huske på med Rottweilere er, at de har brug for masser af motion. De skal helst have minimum to timers fysisk aktivitet hver dag. Ja, mindst to timer. Så længe de får dette, sammen med den rigtige træning og socialisering, så vil de helt sikkert blive en integreret del af din familie.