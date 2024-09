Hvorfor taber min hund sig?

Leversygdom hos hunde

Sammen med opkastning, afvisning af mad og generel sløvhed er pludseligt vægttab et tidligt tegn på leversygdom.

Eksokrin pancreasinsufficiens (EPI) hos hunde

EPI er en lidelse, hvor din hund ikke kan fordøje føden ordentligt, fordi dens bugspytkirtel ikke producerer nok eller de rigtige fordøjelsesenzymer til at understøtte systemet. Det betyder, at den ikke får de næringsstoffer eller den energi, den har brug for, og så begynder den at tabe sig. Denne lidelse er også præget af kronisk diarré og en glubende appetit, da din hund forsøger at få den energi, den mangler, ved at spise mere.

Diabetes hos hunde

Diabetes er desværre en almindelig sygdom hos hunde. Når diabetes er dårligt reguleret, taber hunden sig sandsynligvis relativt hurtigt – ofte bliver diabetes diagnosticeret efter den første periode med stigende vægttab. Størstedelen af hunde med diabetes er midaldrende eller ældre og er sandsynligvis allerede forholdsvis slanke og har en reduceret kropsmasse. Hvis din hund passer til denne beskrivelse, er det vigtigt at holde øje med dens vægt for at sikre, at den er stabilt.

Hvis du bemærker et pludseligt vægttab hos din hund

Fordi et pludseligt vægttab er et almindeligt symptom på nogle komplekse, kroniske sygdomme, f.eks. nyresvigt og diabetes, er det vigtigt, at du bestiller en tid hos en dyrlæge, hvis du bemærker, at din hund pludseligt har tabt sig. Dyrlægen vil gennemføre en række test for at finde ud af, hvad den mest sandsynlige årsag til vægttabet er og tilbyde en skræddersyet behandlingsplan til dit kæledyr. Du bliver muligvis bedt om at ændre dens foder for at genskabe balancen i dens vægt og, i tilfælde af problemer med mave-tarm-kanalen, lindre og regulere dens symptomer.

Hvis du er bekymret for din hunds vægt, skal du straks tale med din dyrlæge, der kan rådgive dig.