1. Luo rutiini

2. Luonnollisen noutamisvaiston tukeminen

3. Jatka sosiaalistamiskoulutusta

4. Liikunta ja pennun aktivointi

5. Seuraa pennun kasvua ja kehitystä

Labradorinnoutajat pitävät rutiineista. Varhainen totuttelu rutiineihin voi auttaa pentuasi tuntemaan olonsa turvalliseksi ja ymmärtämään paremmin, mitä siltä odotetaan. Säännölliset ateriat, pissalenkit ja koulutushetket eivät ainoastaan edistä pennun kehitystä, vaan auttavat myös vähentämään käyttäytymisongelmien riskiä. Lue lisää ensimmäisistä päivistä uuden koiranpentusi kanssa. Tässä iässä labradorinnoutajan noutamisvaisto alkaa hiljalleen näkyä. Sinun tulisi rohkaista ja tukea tätä luonnollista käyttäytymistä tarjoamalla pennulle pehmeitä, ikään sopivia leluja, joita se voi turvallisesti kantaa ja noutaa. Tämä stimuloi sitä henkisesti ja auttaa tyydyttämään sen luonnollisia vaistoja. Sosiaalistaminen on välttämätöntä labradorinnoutajan kehitykselle. Kun altistat pentuasi uusille kokemuksille, ihmisille ja eläimille, autat sitä kehittymään tasapainoiseksi aikuiseksi koiraksi. Tässä iässä sinun kannattaa harkita ilmoittautumista pentukurssille tai osallistumista leikkitreffeille muiden rokotettujen pentujen kanssa. Näin vahvistat pennun itseluottamusta ja tuet sen sosiaalisia taitoja.Kun labradorinnoutajanpentu on 11 viikon ikäinen, sillä on paljon energiaa. Tarjoa päivittäistä fyysistä toimintaa, henkistä stimulaatiota ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Näin pidät pentusi kiireisenä ja ehkäiset mahdollista ikävystymistä. Muista välttää liian rasittavaa liikuntaa, kunnes pennun kasvulevyt ovat täysin sulkeutuneet. Tämä tapahtuu yleensä noin 15 kuukauden iässä. Lue lisää koiran treenaamisesta ja leikistä täältä.



Labradorinnoutaja tunnetaan nopeakasvuisena rotuna. Pennun kehityksen säännöllinen seuranta on tärkeää terveellisen kasvun varmistamiseksi. Säännölliset eläinlääkärintarkastukset ja pennun painon ja kasvun seuranta voivat auttaa varmistamaan, että se kehittyy terveellisellä vauhdilla.Toimi johdonmukaisesti ja labradorinnoutajanpentusi voi hyvin myös jatkossa. Nauti tästä arvokkaasta yhteisestä ajastanne ja seuraa, kuinka pennustasi kehittyy uskollinen ja rakastava kumppani.