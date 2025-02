À mesure que votre chat vieillit, vous remarquez peut-être quelques changements dans son comportement. Est-ce qu'il continue à utiliser son bac à litière ou préfère-t-il faire ses besoins dehors ? L'incontinence est un problème courant chez les chats âgés. Ses causes sont multiples et des traitements efficaces existent.

Quels sont les symptômes de l'incontinence chez le chat âgé ?

Un chat incontinent peut avoir du mal à uriner, voire ressentir des douleurs lorsqu'il urine. Sinon, il peut ne pas se rendre compte qu'il urine et laisser des traces d'urine dans la maison. Il peut avoir une diarrhée difficile à contrôler. Il peut aussi arrêter de faire dans sa litière comme il en avait l'habitude.

Quelles sont les causes d'incontinence chez le chat âgé ?

Les causes d'incontinence chez le chat sont multiples et chacune nécessite un traitement spécifique ainsi que des mesures préventives. Les muscles du chat âgé reliés aux organes vitaux se relâchent et votre chat les contrôle moins bien. Des muscles moins forts autour des voies urinaires ou de l'intestin peuvent provoquer une incontinence, car le chat ne parvient plus à les utiliser efficacement pour contrôler l'élimination.

Dans certains cas, l'arthrite peut également expliquer l'incontinence du chat âgé. En fait, un chat âgé souffrant d'arthrose peut avoir du mal à entrer et à sortir de son bac à litière. Dans ce cas, il peut choisir d'uriner dans un endroit plus facile d'accès. Dans ces cas-là, il est possible que votre chat âgé ne soit pas réellement incontinent. Il est donc important de consulter votre vétérinaire pour obtenir un diagnostic précis.

Le diabète sucré, qui touche un chat sur 200, est encore plus fréquent chez les chats de plus de sept ans. Deux des symptômes du diabète sont la production d'une grande quantité d'urine et une miction excessive, qui peuvent à tort faire penser à de l'incontinence. En cas de surpoids, votre chat est davantage prédisposé au diabète. Si vous remarquez une miction plus fréquente, un volume d'urine plus important ainsi qu'une soif et une faim excessives, consultez votre vétérinaire sans attendre.

Les chats âgés et gériatriques peuvent souffrir de troubles cognitifs. Ces derniers, qui toucheraient plus de 80 % des chats âgés de 16 à 20 ans, se manifestent par de l'insomnie, une anxiété accrue, de la désorientation et des oublis, notamment de leurs habitudes et de l'emplacement des objets. Des symptômes d'incontinence peuvent dissimuler des troubles cognitifs. En effet, votre chat ne sait peut-être plus où se trouve son bac à litière.