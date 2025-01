Si le comportement de votre chatte vous préoccupe suite à sa mise-bas, ou si vous observez l'un de ces signes, contactez votre vétérinaire dès que possible.

Quel est le comportement d'une chatte avec ses petits après la mise-bas?

Les soins apportés aux chatons se font en plusieurs étapes, en fonction de leur niveau de développement.

Votre chatte allaitera ses nouveau-nés, les gardera au chaud, les léchera, les nettoiera et les stimulera afin qu'ils urinent et évacuent leurs selles. L'étape suivante commence lorsque les yeux et les conduits auditifs des chatons s'ouvrent et que leur motricité s'améliore, pour leur permettre de devenir plus indépendants. La mère, en plus des soins précisés plus haut, commencera à apprendre aux chatons à utiliser le bac à litière et à réguler l'activité de leurs jeux.

Ensuite, les chatons commenceront à consommer de la nourriture solide et leur mère leur montrera comment se toiletter et se sociabiliser à travers des jeux. À l'âge de 4 mois, les chatons deviendront complètement indépendants de leur mère. Pour en savoir plus sur les soins apportés aux chatons au fil de leur croissance et découvrir comment leur offrir un foyer d'adoption adapté, consultez notre article, Comment élever une portée de chatons et leur trouver des adoptants.

Si vous avez des questions sur la gestation d'une chatte ou la naissance d'une portée à la maison, il est toujours préférable de demander conseil à votre vétérinaire ou à un professionnel de la santé animale. Pour éviter de futures portées inattendues, votre vétérinaire pourra également vous expliquer les bienfaits de la stérilisation.