Il est important de savoir interpréter les changements physiques et comportementaux de votre chaton pour repérer les éventuels symptômes de maladie : perte de poids, baisse d'appétit, problèmes urinaires ou de peau. D'autres signes peuvent également laisser à penser qu’un chaton est malade ou blessé. En savoir plus pour identifier ces signes et réagir adéquatement pour prendre soin de votre chaton dans ces moments délicats.