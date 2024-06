Le spitz allemand est l'ancêtre de la plupart des races de type spitz reconnues aujourd'hui. Son magnifique pelage, doté d'un sous-poil abondant, est l’un de ses traits les plus attirants, en particulier en raison de sa collerette semblable à une crinière et de sa queue en panache.

Les cinq variétés de spitz allemand sont connues séparément sous les noms de spitz nain, petit spitz, spitz moyen, grand spitz et spitz-loup. Dans les pays non germanophones, le spitz-loup est connu sous le nom de keeshond et le spitz nain sous le nom de loulou de Poméranie.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)