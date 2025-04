Laisser votre chiot seul à la maison

Comment réagir si l'anxiété de séparation persiste chez votre chiot

Il est conseillé de ne pas laisser les animaux seuls pendant de longues périodes pour prévenir l'apparition de détresse émotionnelle et de comportements destructeurs. Si vous avez l'impression d'avoir épuisé toutes les possibilités et que votre chiot ou chien souffre toujours d'anxiété de séparation, demandez conseil à votre vétérinaire.

Vous aurez aussi peut-être besoin de l'aide d'un éducateur professionnel pour vous aider à identifier la cause du problème et y remédier.