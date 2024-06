Tout ce que vous devez savoir sur la race



Des sourcils interrogateurs et une barbe touffue confèrent au schnauzer nain le regard d'un vieux monsieur distingué, même lorsqu'il est jeune. Il ne lui manque que le gilet en soie et la montre à gousset. Le plus petit membre de la famille des schnauzers partage ses traits distinctifs et son épais pelage rêche avec les schnauzers moyens et géants. La taille pratique des schnauzer nains, leur nature vive, leur adaptabilité, ainsi que leur sociabilité avec les autres animaux et les enfants (une fois éduqués bien sûr), ont conquis le cœur des familles, auprès desquelles ils sont très appréciés.

Ce petit chien trapu est né en Allemagne à la fin du XIXe siècle, lorsque les schnauzers moyens ont été croisés avec d'autres races plus petites. Les schnauzer nains sont intelligents, dynamiques et sociables, et font d'excellents chiens de garde. Oui, vous avez bien lu. Leur tendance à aboyer, qui peut être atténuée à l'aide d'une éducation précoce, peut avoir ses avantages.

Les schnauzer nains doivent être sortis régulièrement pour se dépenser. Joueurs et tenaces (dans le bon sens) par nature, ils apprécient le séances de jeu et l'apprentissage de tours.

Le pelage abondant de ces chiens peut être noir, blanc, noir et argent ou poivre et sel. Pour conserver leur superbe apparence, les schnauzer nains doivent bénéficier des soins réguliers d'un toiletteur professionnel, en plus d'être brossés par leurs maîtres (la parfaite excuse pour le câliner).