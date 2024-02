DÉTAILS DU PRODUIT

Tous les chiens vieillissent différemment, mais lorsque votre grand chien atteint sa cinquième année environ, les premiers signes de vieillissement peuvent commencer à apparaître. C’est pourquoi il faut garder à l’esprit qu’à chaque étape de la vie de votre chien, une alimentation équilibrée contribue de façon importante à le maintenir en bonne santé. ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ est formulée en fonction des besoins nutritionnels de votre grand chien âgé de 5 ans et plus dont le poids adulte se situe entre 26 et 44 kg. Les grands chiens matures peuvent être sujets à la prise de poids, raison pour laquelle il est plus important que jamais de surveiller l’apport quotidien de votre chien et de prévenir la suralimentation. ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ contient un mélange unique et équilibré de protéines et de fibres alimentaires de très haute qualité, pour que chaque ration offre à votre chien ce dont il a besoin pour maintenir un bon poids de forme tout en favorisant une digestion optimale. ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ est spécialement conçu pour aider à renforcer la santé des chiens de grande taille à ce stade de leur vie, en renforçant leurs os, leurs ligaments et leurs articulations, ce qui signifie que votre chien peut aisément supporter son poids et garder un mode de vie actif. Même si votre chien commence à montrer les premiers signes de vieillissement, il restera encore plein d’énergie. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ possède une teneur adaptée en nutriments, dont un complexe exclusif d’antioxydants pour contribuer à neutraliser les radicaux libres et aider votre chien à conserver sa vitalité et un métabolisme sain.

