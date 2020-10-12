我應該以自家製的狗糧餵狗狗嗎？
越來越多寵物主人考慮要自家製狗糧，藉此為狗狗提供更多樣化的飲食和口味。 不過，雖然自家製狗零食和餐點通常令人食指大動，但親自製作狗糧所帶來的風險遠遠比自覺的好處多。 寵物食品需要細心製作，包括要精確平衡各種營養成分。
狗狗日常營養之用途
根據寵物食品研究所的說法，狗狗每天需要 40 多種營養素以維持健康。1 每種營養素均須精確平衡，因為攝取過多或過少的單一營養素，都會導致營養不良和健康欠佳。 狗狗日常飲食中的必要營養素會影響其健康的各方各面，因為：
均衡的營養配方
必要營養素屬於六個家族之一 — 對於維持狗狗的健康至關重要：
蛋白質
蛋白質是維持肌肉質量的必要營養素，同時是氨基酸的重要來源 — 狗狗需要大量攝取蛋白質。 一般來說，肉類、魚、雞蛋、奶製品或蔬菜都含有蛋白質。
脂肪
植物油、特殊魚油以及肉類蛋白質，皆可以為您的狗狗提供所需的脂質或脂肪，以促進健康的身體功能、製造細胞和吸收維他命。
碳水化合物
碳水化合物是能量的來源，可讓其他含卡路里的營養素用於其他地方，例如維持肌肉質量的蛋白質。 雖然碳水化合物並非必需，但仍然建議您在狗糧中加入其他碳水化合物 (例如纖維)，以協助其消化道運作。
礦物質與維他命
新鮮的餐點成分缺乏某些維他命和礦物質，因此，可能需要專門的獸醫補充劑來補足缺乏的必要營養素。 例如，肉類的鈣含量低，但磷卻含量高。 請務必確保飲食配方精確，因為任何不妥之處都可能會導致狗狗出現骨骼問題。
水
水份是動物身體的主要成份。 您應為狗狗提供隨時可飲用得到的新鮮乾淨食水，避免他們出現脫水情況。 水份是調節體溫、腸蠕動以及分散體內營養素和廢物的重要物質。
每種營養的測量均取決於年齡、品種、體重、生活方式、敏感和健康狀況等因素，並且會在寵物的一生中發生變化。
即使是健康的成犬亦會因其轉變的活動量 (無論是有一窩幼崽或其居家環境如何)，而在其營養需要上有多種變化。 居於城市環境中的狗隻相比於居於較農村地區的寵物，可能有不同的需要。
您可以自己製作狗糧嗎？
為自己的愛犬製作狗糧，過程相當複雜。 甚至在您要轉變愛寵的飲食之前，您都必須先要咨詢獸醫營養師，讓其計算狗狗所需的能量和營養。 在整理出愛寵的營養數據圖表時，營養師會將狗狗的品種、年齡、體重、活動量、狀況、健康和生活條件統統納入考慮，而每種營養都必須精確地得以滿足。
在確定了寵物的營養需求，且獸醫營養師亦已向您制定了配方飲食，您便需要投資購買相關的專用設備。 這包括但不限於：高階的絞肉機、切肉刀、刀具、剪刀、碗、秤、容器、手套和切菜板。 在整個準備過程中，我們還必須符合嚴格的衛生標準，以避免食物受細菌污染。
選擇可以提供每種營養素的正確成份，亦相當困難。 您的獸醫營養師會選擇特定的成份，以便您的狗狗可以獲得每種營養之餘，份量亦適當。 對我們來說似有營養的成分，可能對於狗狗來說有毒。 例如，洋蔥是維他命和鉀的重要來源；雖然兩者都是寵物的重要營養素，但無論以任何方式向狗狗餵飼洋蔥，對於他們來說都是有毒。
即使使用了安全的狗糧成分，對於那些不常製作寵物食品的人來說，要提取正確份量的正確營養素，可說是非常之難；如果處理不當，會造成過度餵養或營養不良的風險。
雖然要找自家製寵物食品的食譜不難，但請務必考慮，即使採用了合適的設備、安全且營養的食材，在家中仍然很難制定完整而均衡的飲食。 在投入製作自己的寵物食品之前，請先諮詢具備科學和營養知識的獸醫營養師，才開始自家製作飲食，以全面促進狗狗的健康。
狗狗人類大不同
在考慮自製食物時，請謹記，無論就營養或我們的飲食習慣來說，狗狗都與人類截然不同。
與人類相比，味覺對於狗狗來說不甚重要。 我們人類有 9,000 個味蕾，而狗狗則有 1,700 個，因此他們的味覺並不發達。2
身為人類，我們會咀嚼和品嚐食物，但是狗狗只會咬碎和撕扯食物 — 即是說，與我們相比，他們的咀嚼次數更少，進食速度更快，而 食物停留在他們的腭上時間較少。
狗狗不像人類般需要各式各樣的飲食。 事實上，太快改變狗狗的飲食習慣，可能會讓他們胃部不適。 如果您必須轉換寵物的飲食，請務必分階段慢慢進行。 請參閱我們的指引，了解更多。
對狗狗來說，最重要的是食物的香氣、質地和溫度，以及規律且常規地進食。 食物的外觀、顏色和種類對寵物來說都不甚重要；而如果您經常轉換他們的飲食，可能會引發消化問題的風險。
自家製狗糧適合我的狗狗嗎？
您的狗狗依靠您的食物以及維持其健康的所有營養素，因此，請務必深究甚麼食物適合他們。
雖然自家製狗糧看來美味，但您必須在嚴格的衛生條件下製作，且份量必須正確，以確保其安全性和營養足夠。 而要採購優質原料，亦可能相當複雜且昂貴。
您可能會發現，針對狗狗的年齡、大小、品種和健康狀況而特別定製的營養預製食物，對您和狗狗來說都是更輕鬆、更好的選擇。 Royal Canin 的科學家和寵物營養專家會對每種營養素進行有條不紊的研究，同時會進行精確的調整，讓狗狗可以保持最佳狀態。
1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function
2營養素在貓狗健康所扮演的角色之一切須知；Pr Dominique Grandjean 於 2006 年著；Royal Canin SAS
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