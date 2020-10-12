我應該以自家製的狗糧餵狗狗嗎？

在確定了寵物的營養需求，且獸醫營養師亦已向您制定了配方飲食，您便需要投資購買相關的專用設備。 這包括但不限於：高階的絞肉機、切肉刀、刀具、剪刀、碗、秤、容器、手套和切菜板。 在整個準備過程中，我們還必須符合嚴格的衛生標準，以避免食物受細菌污染。

選擇可以提供每種營養素的正確成份，亦相當困難。 您的獸醫營養師會選擇特定的成份，以便您的狗狗可以獲得每種營養之餘，份量亦適當。 對我們來說似有營養的成分，可能對於狗狗來說有毒。 例如，洋蔥是維他命和鉀的重要來源；雖然兩者都是寵物的重要營養素，但無論以任何方式向狗狗餵飼洋蔥，對於他們來說都是有毒。

即使使用了安全的狗糧成分，對於那些不常製作寵物食品的人來說，要提取正確份量的正確營養素，可說是非常之難；如果處理不當，會造成過度餵養或營養不良的風險。

雖然要找自家製寵物食品的食譜不難，但請務必考慮，即使採用了合適的設備、安全且營養的食材，在家中仍然很難制定完整而均衡的飲食。 在投入製作自己的寵物食品之前，請先諮詢具備科學和營養知識的獸醫營養師，才開始自家製作飲食，以全面促進狗狗的健康。

狗狗人類大不同

在考慮自製食物時，請謹記，無論就營養或我們的飲食習慣來說，狗狗都與人類截然不同。

與人類相比，味覺對於狗狗來說不甚重要。 我們人類有 9,000 個味蕾，而狗狗則有 1,700 個，因此他們的味覺並不發達。2

身為人類，我們會咀嚼和品嚐食物，但是狗狗只會咬碎和撕扯食物 — 即是說，與我們相比，他們的咀嚼次數更少，進食速度更快，而 食物停留在他們的腭上時間較少。

狗狗不像人類般需要各式各樣的飲食。 事實上，太快改變狗狗的飲食習慣，可能會讓他們胃部不適。 如果您必須轉換寵物的飲食，請務必分階段慢慢進行。 請參閱我們的指引，了解更多。

對狗狗來說，最重要的是食物的香氣、質地和溫度，以及規律且常規地進食。 食物的外觀、顏色和種類對寵物來說都不甚重要；而如果您經常轉換他們的飲食，可能會引發消化問題的風險。