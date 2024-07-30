以下是關於這貓種的特性



布偶貓似乎是集各家之長的貓咪。 不但外觀迷人，而且頭腦精明，同時擁有慵懶、平易近人的個性。 布偶貓甚至有相當長的壽命，通常能活到十幾歲。

不過，以一個品種來說，他們的歷史並不長。 布偶貓到了 1960 年代才在美國培育出來，算是貓咪界相對較新的品種。 不過，在那短短的時間裡，他們已經成為最具人氣的貓咪之一。

其體型為最大的家貓品種之一，母貓體重可達 13 磅 (6 公斤)，公貓體重可達 20 磅 (9 公斤)。 雖然布偶貓體型大如雕像，但他們並不是特別活潑的品種，甚至相當安靜，因此很適合大多數的居家環境。 最為人知的是，他們對小朋友和其他動物都非常包容。

除了實際體型之外，其蓬鬆如「厚絨布」的毛皮和下面的底毛，都讓他們看起來比實際更大。 布偶貓毛色的斑紋變化多多，從朱古力色、淡紫色和奶油色到海豹斑紋、藍色和紅色都有。 不過，他們是帶有圓點的品種，因此共同的特色是四肢通常有較深的斑紋。