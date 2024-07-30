認識布偶貓
正式名稱： 布偶貓
起源： 美國
毛髮長度3 out of 5
掉毛程度3 out of 5
美容需要2 out of 5
活動力等級3 out of 5
叫聲傾向5 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
與其他寵物和平相處的能力5 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
環境 (室內/戶外)2 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|23 - 28 cm
|23 - 28 cm
|體重
|體重
|5 - 9 kg
|4 - 6 kg
|成長中的小貓
|成貓
|4 至 12 個月
|12 個月至 7 歲
|成熟
|年長
|7 至 12 歲
|12 歲起
了解布偶貓
以下是關於這貓種的特性
布偶貓似乎是集各家之長的貓咪。 不但外觀迷人，而且頭腦精明，同時擁有慵懶、平易近人的個性。 布偶貓甚至有相當長的壽命，通常能活到十幾歲。
不過，以一個品種來說，他們的歷史並不長。 布偶貓到了 1960 年代才在美國培育出來，算是貓咪界相對較新的品種。 不過，在那短短的時間裡，他們已經成為最具人氣的貓咪之一。
其體型為最大的家貓品種之一，母貓體重可達 13 磅 (6 公斤)，公貓體重可達 20 磅 (9 公斤)。 雖然布偶貓體型大如雕像，但他們並不是特別活潑的品種，甚至相當安靜，因此很適合大多數的居家環境。 最為人知的是，他們對小朋友和其他動物都非常包容。
除了實際體型之外，其蓬鬆如「厚絨布」的毛皮和下面的底毛，都讓他們看起來比實際更大。 布偶貓毛色的斑紋變化多多，從朱古力色、淡紫色和奶油色到海豹斑紋、藍色和紅色都有。 不過，他們是帶有圓點的品種，因此共同的特色是四肢通常有較深的斑紋。
有關布偶貓的兩個小常識
1. 穿靴子的貓咪
布偶貓的顏色多變，而 其中一種會有四隻像小饅頭一樣的小白腳。 這種與眾不同的特質， 讓他們得名 ： 手套布偶貓。
2. 僞裝貓咪的狗狗
布偶貓經常被說性格像狗多一點， 因為他們表現出許多與貓科動物一樣的 常見行為。 布偶貓除了愛玩接球遊戲之外，他們還經常跟著你 從一個房間走到另一個房間， 甚至會在你回家時在門前迎接您。
品種的歷史
源自加州，以其輕鬆悠閒的生活方式而聞名，難怪布偶貓過著如此無憂無慮的生活。 這一切都始於 1960 年代；當時一位名叫 Ann Baker 的當地繁殖者決定將自己名叫約瑟芬的白色海豹斑點長毛公貓 (一般認為是伯曼貓混種) 和純種黑貓交配。 有趣的是，這兩隻貓之前都是流浪貓。
無論原因為何，其後代的性情都相當溫順，因此 Baker 女士決定嘗試培育這個品種。 而由於只要有人將他們抱起來，就會立刻倒入懷中，因為他們喜愛人類接觸的舒適感，於是 Baker 女士決定將這個新品種取名為「布偶貓」。
直至 1970 年代，其他繁殖者進一步培育了這個品種，當中以 Denny 和 Laura Dayton 最為著名。 他倆的目標是走進正式繁殖的途徑，讓布偶貓可獲得官方認可。 不過，直至 1990 年代初，規模最大的純種貓登記機構貓迷協會 (CFA) 才開始接受布偶貓，最終在 2000 年給予完整認可。
布偶貓當然一刻也沒有白白浪費。 據 CFA 的說法，他們是 2020 年全球最受歡迎的品種。這亦是他們連續第二年獲得「首席貓咪」的頭銜。
從頭到尾
布偶貓的身體特徵
1.頭部
2.皮毛
3.毛色
4.體型
5.尾巴
須注意的事項
以下是關於布偶貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
密切留意貓咪體重
他們身材高大，而且發育期長，因此布偶貓有時會出現關節和骨骼病變。 這種情況的典型症狀是步態異常，明顯跛行，或更普通的不適症狀。 幸好，優質飲食可有效預防這些問題；飲食內容要能幫助他們健康成長，同時亦需密切留意其體重。 一如既往，請遵循食品包裝上的建議指南，並確保他們每天都有足夠的活動。 此外，餐與餐之間不要給他們不健康的零食！
他們易於出現口腔問題
就像許多品種一樣，布偶貓亦可能出現牙齦和牙齒問題。 這些情況往往是因為牙菌斑在牙齒表面累積所致。 這樣可能引發牙齦發炎 (牙齦炎)；假如發展成牙垢，就可能會造成牙齒的支撐結構發炎 (牙周病)。 症狀可能包括牙齦紅腫、疼痛和口臭；情況嚴重的話，產生的毒素可能對器官造成損害。 一如既往，預防勝於治療，所以每天刷牙和定期檢查最為關鍵。 此外，餵貓咪吃特殊的牙科飲食，肯定有所幫助。 與牙齒摩擦的動作會去除一些牙菌斑，而鈣螯合劑能阻止牙垢形成。
他們易於罹患心臟病
布偶貓是先天容易罹患「肥厚性心肌症」這種遺傳疾病的品種之一。 這種心臟病是單獨發生，會造成心室壁增生，有別於其他心臟或系統性疾病。 正常心臟功能的影響不盡相同，但罹患此疾病的貓咪可能會引發其他問題， 包括不耐運動到更嚴重的預後問題等。 有備無患，請向獸醫諮詢。 診斷方式包括各種不同的技術，還有 DNA 檢測。 另外，如果您正考慮養一隻布偶貓幼貓，一定要取得父母的健康證明。
獸醫亦可能會建議主人為拉布拉多進行體重管理，以作預防。 以下簡單的方法，可助你掌握一些潛在問題。
健康飲食，貓咪更健康
度身定製的營養極其重要，以維持布偶貓的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的布偶貓營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。
請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 每天以每日建議份量的粗粒食物餵飼您的布偶貓，讓他們調節自己的攝取量。
以下建議是為健康的貓而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 年幼的布偶貓所需的能量、蛋白質、礦物質和維他命，均比成年時期高得多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：
構造 — 從出生至 4 個月：
斷奶是小貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，小貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。
出生後的 4 至 12 週，小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。
小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。
小貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。
鞏固與協調 — 從 4 個月到 12 個月：
由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢，因此我們會建議主人應餵飼脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。
在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒會脫落，並由恆齒取代。 當成年牙齒長出時，小貓便需要吃足夠大的粗粒食物，從而鼓勵他們多使用牙齒咀嚼。
年幼布偶貓的免疫系統在 12 個月大之前，仍然會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。
而消化系統亦會逐漸成熟，消化能力在 12 個月大時會達到完全成熟的狀態。 屆時，貓咪便可以食用成年食物了。
除了像所有貓咪一樣要保持健康的泌尿功能之外，成年布偶貓的主要營養目標是：
由於添加了特定的氨基酸、維他命以及 omega-3 和 omega-6 脂肪酸等目標營養素，因而可協助保持皮膚及其潤澤短毛的美麗
保持健康的骨骼和關節，同時沒有攝取多餘的卡路里
使用牛磺酸、EPA 和 DHA 等營養素，協助維持健康的心臟功能
因應他們中短長度的嘴管餵飼合適的粗粒食物，以好好支援他們的口腔健康；而食物的質地亦有助誘導咀嚼。
年長貓咪 (12 歲以上) 有時可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量減少營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。
隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛貓進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。
請注意：貓咪的最佳狀態取決於其生活型態，即使他們年長亦然。 年長貓咪如果可以定期外出活動的話，就算飲食脂肪含量稍高的話，都有莫大益處。 另一方面，變老並不會減低室內貓咪過胖的風險。 因此，您亦密切監察他們的卡路里攝取量。 脂肪含量適中的食物正是最佳之選。
照顧布偶貓
美容、訓練和鍛煉的要訣
說到活動，布偶貓需要適量的運動。 一方面來說，他們是體型大的貓咪，大尺寸的布偶貓需要每天進行適度的活動，從而控制體重。 另一方面來說，布偶貓並非最敏捷靈活的貓咪，有時可能還有點不協調。 因此，假如決定要買貓樹，就一定要選擇台階寬且不會太高。 為他們準備多點在地板上玩的遊戲，絕對是維持身材的最好方法。 另外還有一件事要記住，要在布偶貓的厚毛底下發現腰圍變粗可能不太容易。 因此，建議不時將他們放到磅秤上量體重。 好好維持「布偶」體重，才配得上其名字！
令人感到意外的是，布偶貓在四歲之前，體型和皮毛都未完全發育成熟。 發育成熟後，布偶貓成年貓的皮毛澎順且厚實，質地光滑，有時可與兔子媲美。 他們的底毛較少，即是說毛髮不容易變得雜亂，但您仍然需要每星期至少刷毛或梳理一次或兩次，以除去任何死毛。 特別是在布偶貓的掉毛季節， 一般常問的問題是，如何梳順布偶貓打結的毛。 訣竅在於使用寬齒梳輕輕疏開，必要時，可抹上一點椰子油來鬆開毛髮。 但梳理完之後一定要洗澡！ 另外，請定期檢查他們的耳朵，需要時亦需修剪指甲；可以的話，盡量每天刷牙。
布偶貓天性溫順，因此幼貓對於正向強化的訓練，效果總是不錯。 他們亦相當聰明，很快就知道如何使用貓砂盤，以及學會玩貓抓柱。此外，根據每隻 布偶貓的個性而定，有些甚至能學會玩「你丟我撿」這類的遊戲。 假如家中已有其他寵物，他們亦是不錯的選擇，因為他們通常可與家中其他寵物融洽相處。 不過，他們天生容易信人，亦即是說，將他們介紹給原有的貓咪或狗狗時應特別注意，因為有的動物不歡迎陌生人踏入地盤。 基於這個原因，而且他們可能有點笨拙，因此主人有時會選擇將布偶貓養在室內。
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關於布偶貓
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 貓百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
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