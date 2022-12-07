無穀貓糧和凍乾貓糧比較好嗎？解開4大貓糧迷思

深入瞭解：

自製貓糧對我的貓咪來說是健康選擇嗎？

迷思二：凍乾貓糧比較好嗎？

凍乾貓糧其實也是一種生食！透過冷凍乾燥技術，使其更方便保存，也因為沒有經過高溫烹煮，可以保存更多營養成份，是近年越來越盛行的貓糧選擇。

關於凍乾貓糧首先要注意的是，因為其中的水份已被抽離，如果選擇凍乾貓糧，就需要更注意貓咪的水份攝取；反之，如果加入水份、將食材還原，則可能會降低適口性，是需要衡量取捨的其中一項煩惱。

另外，由於凍乾貓糧仍然屬於生食，因此即便製程確實能大幅降低細菌、寄生蟲感染風險，但仍無法完全百分之百將其消除，如果是高齡、或患有先天疾病的貓咪更需要多加注意。