無穀貓糧和凍乾貓糧比較好嗎？解開4大貓糧迷思

下次尋找適口性佳的貓食時,別再以為貓咪只喜歡重口味了!同時滿足味覺、嗅覺、觸覺、消化性等各種感官神經,才能讓貓咪吃得健康又開心。

[1]

Stockman J, Fascetti AJ, Kass PH, et al. (2013) 犬隻自製健康飲食食譜評估 (Evaluation of recipes of home- prepared maintenance diets for dogs)。J Am Vet Med Assoc 2013; 242:1500-1505

[2]

https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/

[3]

Verlinden et al. 犬貓的食物過敏:述評。食品科學與營養學評論,2006 年;46:259-273

[4]

https://www.royalcanin.com/tw/cats/health-and-wellbeing/palatability-is-as-important-as-nutrition