貓咪老了會怎樣？了解認知功能障礙的症狀

貓咪是十分可愛的動物，更是生活的好夥伴，因此，我們會發現身邊愈來愈多親友選擇貓咪作為寵物。美國有研究數據指出，家貓的數量在近年來一直增長，而除了因為愈來愈多人養貓，研究亦發現這個增長與貓咪的壽命延長有關。隨著獸醫學日漸昌明，加上人們對寵物的護理與營養需求的認知提高，家貓的壽命隨之延長，現時，貓咪能活過20歲並不罕見。我們當然樂見貓咪能陪伴我們度過更多的時光，然而，貓咪活得更久就可能會面對更多老年的健康問題。與人類一樣，年紀漸長會令貓咪的身體器官功能漸漸衰退，導致免疫力下降而出現不同的疾病危機。同時，近年有不少研究發現，貓咪年老更可能會出現認知功能障礙的情況，類以人類的阿茲海默症或老年失智症，對生活質素造成負面影響。

老貓認知功能障礙的症狀

一般而言，貓咪較難適應任何人與事的改變，而每隻貓咪更會有其獨特的生活習慣。因此，日常細心地觀察貓咪的行為，看看有什麼不尋常的情況，是了解其健康狀況的重點之一。



認知功能障礙會令貓咪出現奇怪的行為，而這些行為跡象通常會在貓咪10歲開始變得愈來愈明顯，當中包括︰

離家出走或進入陌生的環境

睡眠周期改變

食慾減低或不願進食喜歡的食物

在貓砂盆以外的地方排泄

對互動及玩耍的興致大減

沒有東西存在但茫然地凝視前方

無故大聲喵叫(尤其是在半夜)

貓咪奇怪行為的成因會是其他毛病嗎？

事實上，貓咪出現以上的奇怪行為不一定是患上認知功能障礙，因此，主人應諮詢獸醫以作出正確的診斷。例如，老貓常被關節炎所困擾，其形成的疼痛可能會導致本來活躍的貓咪變得不想活動，或令牠們較難進出貓砂盆而導致在其他地方便溺的情況；同樣，腎功能衰竭可能會造成排尿過多而令貓咪覺得貓砂盆太髒而在其他地方排泄。另外，牙齒的問題如牙周病等會造成牙痛，影響貓咪的食慾。而無故大聲喵叫，亦有可能源自甲狀腺功能亢進症或高血壓，而且高血壓更可能會導致視網膜脫落，令貓咪的視力模糊，甚至失明，引發焦慮而亂叫。

如何診斷貓咪是否患上認知功能障礙？

獸醫通常會觀察貓咪的反應。假如貓咪不斷繞圈踱步，或呆在牆角，不理會外界的事物，猶如活在自己的世界裡而不作出任何反應，就可能是前腦出現問題。前腦是控制貓咪對環境的反應、視覺、聽力、睡眠及進食等重要功能的區域，透過磁力共振掃描及腦脊液分析，就能診斷貓咪的大腦中有否出現如組織炎症、腫瘤、創傷或代謝疾病等問題，如果沒有，以及亦排除了如甲狀腺功能亢進症及腎臟疾病的可能性，那麼，貓咪的奇怪行徑就很有可能是由認知障礙所引發的了。

貓咪確診認知功能障礙怎麼辦？

獸醫可能會開出抗焦慮藥物，讓貓咪定時服藥有助減輕認知功能障礙的症狀。在飲食方面，作出適當的調整亦有助預防或延緩認知功能障礙的惡化，例如讓貓咪進食含有豐富維他命E及抗氧化成分的食物。而在日常生活中，應避免將其他動物帶入家中，以免對老貓造成壓力；同時，將貓砂盆擺放在貓咪方便到達的位置，不要放得太高；而如果貓咪難以上下樓梯，為牠設置鈄坡，以讓牠活動自如。



動物行為學家指出，對延緩貓科動物衰老及紓解所伴隨的疾病，主人擔當著十分重要的角色。除了以上的注意事項，緊記要定期帶貓咪去看獸醫，進行全面的健康檢查，就能及早發現貓咪患病的徵兆，在疾病的早期階段及時作出有效的治療。