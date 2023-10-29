新生期幼貓照護指南：從出生到一個月大

4. 如果需要的話，提供額外的乳品

有時候，單靠母貓哺乳還是沒辦法滿足幼貓的需求，發生這種情況可能是因為：幼貓一出生就與母貓分離，或是同一批生產有太多隻幼貓，導致母貓無法產生足夠的乳汁給所有幼貓。還有另一種可能原因，就是幼貓喪失吸吮的反射能力。在這樣的情況下，最好的方法還是尋求獸醫諮詢，因為這可能反映出幼貓的其他身體狀況。面對母乳不足的問題，您需要使用奶瓶餵食，並選擇特定配方的乳品，例如法國皇家的幼貓成長奶粉，並且避開牛奶和山羊奶，以免影響幼貓的消化系統，危害到牠們的健康成長。只要依照包裝上的指示，就能提供牠們最適合的營養！