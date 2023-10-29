新生期幼貓照護指南：從出生到一個月大
剛出生的幼貓需要特殊照護，以下這份照護指南可以幫助您輕鬆度過幼貓出生後頭幾週內的關鍵時刻。
1. 保持幼貓安全
剛出生的幼貓體型非常小，您可能會忍不住想摸摸、抱抱牠們，但就這個階段而言，那是屬於母貓的任務。對您來說，最重要的任務還是讓幼貓待在一個乾淨、穩定的空間，直到牠們發展出健全的免疫系統。在這個時期，牠們仍然需要仰賴來自母乳的保護力。如果可以的話，也要盡量和牠們保持距離，以免過度干涉影響母貓和幼貓建立感情。
2. 每天量幼貓體重
以一隻健康的幼貓來說，在出生後十幾天之內，牠們的體重將以驚人的速度迅速翻倍。所以，每天量體重有助於您確認幼貓是否正常發育。一般來說，幼貓剛出生的體重通常介於50到100公克，如果依照正常步調成長的話，牠們平均一天應該都會增加12公克左右。
3. 保持幼貓舒適
在第一週，幼貓和母貓所處環境的溫度應該要儘量保持在攝氏24度。記得要確保幼貓好好待在母貓身邊，因為如果分開的話，幼貓的體溫有可能會迅速下降。如果對於幼貓的體溫有疑慮，最好的方式還是洽詢獸醫師，獸醫就是您最好的隊友。此外，要避免在幼貓附近使用吹風機、電熱器，這可能會造成危險，也可能會導致幼貓脫水。
4. 如果需要的話，提供額外的乳品
有時候，單靠母貓哺乳還是沒辦法滿足幼貓的需求，發生這種情況可能是因為：幼貓一出生就與母貓分離，或是同一批生產有太多隻幼貓，導致母貓無法產生足夠的乳汁給所有幼貓。還有另一種可能原因，就是幼貓喪失吸吮的反射能力。在這樣的情況下，最好的方法還是尋求獸醫諮詢，因為這可能反映出幼貓的其他身體狀況。面對母乳不足的問題，您需要使用奶瓶餵食，並選擇特定配方的乳品，例如法國皇家的幼貓成長奶粉，並且避開牛奶和山羊奶，以免影響幼貓的消化系統，危害到牠們的健康成長。只要依照包裝上的指示，就能提供牠們最適合的營養！
5. 確保幼貓消化系統健康
當幼貓吃完飯後，用沾濕的棉布清潔牠們的會陰部（介於肛門和生殖器之間的區塊），這個動作可以幫助幼貓代謝、排泄，確保牠們的消化系統正常運作。
點讚和分享此頁