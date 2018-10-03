離乳期幼貓照顧指南：從1到4個月

1. 確保家中環境安全，好讓幼貓盡情探索

大約在出生之後第3星期，幼貓就會開始走路，牠們接下來會想做的第一件事，就是探索周圍的世界。讓牠們探索是好的，但您需要確保牠們是在安全的環境下進行探索。不論是室內還是室外，都要記得擋住樓梯通道，並且移除探索範圍之內各種存在風險的物品，包括藥物、植物、或其他可能的有毒物質，避免幼貓接觸到，牠們才能盡情享受學習和社交的階段。