離乳期幼貓照顧指南：從1到4個月
1. 確保家中環境安全，好讓幼貓盡情探索
大約在出生之後第3星期，幼貓就會開始走路，牠們接下來會想做的第一件事，就是探索周圍的世界。讓牠們探索是好的，但您需要確保牠們是在安全的環境下進行探索。不論是室內還是室外，都要記得擋住樓梯通道，並且移除探索範圍之內各種存在風險的物品，包括藥物、植物、或其他可能的有毒物質，避免幼貓接觸到，牠們才能盡情享受學習和社交的階段。
2. 相信母貓的直覺
從母貓的身上，幼貓幾乎可以學會所有事情：包括牠們的飲食習慣！當幼貓逐漸長大，探索慾望越發旺盛，牠們也會想要嚐嚐媽媽的食物。這時Royal Canin的離乳貓及母貓營養配方（ROYAL CANIN®離乳貓及母貓營養配方）就可大派用場，獨特的配方設計能同時滿足幼貓和母貓雙方的需求！
為了協助幼貓逐漸斷奶、轉換成乾糧，您可以準備比較軟的食物，例如Royal Canin的離乳貓及母貓營養主食濕糧（ROYAL CANIN®離乳貓及母貓營養主食罐頭），或是浸濕的離乳貓及母貓營養配方乾糧（ROYAL CANIN®離乳貓及母貓營養配方），將其軟化，幫助幼貓更好消化。遵照包裝上的指示，將乾糧浸濕到適當程度後就即刻給幼貓食用，因為貓咪對於食物的新鮮度非常敏感。從包裝上的指示，您也可以找到建議的餵食量、餵食次數，讓牠們每餐都能吃得剛剛好。最後，別忘了讓牠們無時無刻都有新鮮乾淨的水可以喝！
3. 讓牠們嚐嚐母貓的食物
用浸濕的Royal Canin離乳貓及母貓乾糧（ROYAL CANIN®離乳貓及母貓營養配方），能讓幼貓更容易消化，就是進入自然離乳階段的第一步。遵照包裝上的指示，將乾糧浸濕到適當程度後即刻給幼貓食用，因為貓咪對於食物的新鮮度非常敏感。
4. 讓睡著的幼貓好好睡
對於幼貓的發育來說，睡眠非常重要，透過長時間的睡眠，牠們才有足夠的能量到處跑跳、探索。牠們一天可以睡到22小時，您別太驚訝，牠們的日常生活，就是在睡覺休息之間，穿插高耗能的體能活動。因此，當幼貓醒著時，就盡情和牠們玩耍吧，而當牠們睡著了，就讓牠們好好的睡，這樣牠們才能好好長大！
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