【老貓營養補充】貓卡路里、維他命等攝取建議，制定合理飲食規劃

圖1. 現今平均家貓年齡愈來愈高；根據估計，美國約有20-40%的家貓被歸類為 「高齡貓」和 「超老齡貓」。

二、老貓飲食消化能力/貓卡路里

貓消化系統能力與年齡增長有直接的關係，熟齡貓和高齡貓的消化系統能力相較於年輕貓咪更弱，其中約33%的貓咪脂肪消化力會下降，而約20%蛋白質消化力亦會相對變弱。此外，最新資訊顯示，不論被視為「健康」或「不健康」的高齡貓，其體重下降的原因都可能與營養消化率降低有關。而常見的老年貓體態問題，如體重變輕和肌肉評分下降，有可能與蛋白質消化率下降而導致的負氮平衡有關。另外，針對目前建議的老貓蛋白質攝取量是否足以同時維持氮平衡及一個健康的體態，或應否攝取更多蛋白質，同樣引發了一連串的討論。



除了消化能力下降以外，還有其他原因會導致體重減輕和肌肉流失。眾所皆知，人類衰老常見的問題還包括了嗅覺和味覺退化，這些誘因亦很可能會發生在貓咪身上。面對以上問題，主人可嘗試提供具有不同香氣和味道的貓飲食，並將食物維持在37°C/98.6°F的最佳進食溫度（見圖2）。此外，疾病亦會導致老貓食慾下降和對食物的興趣下降，包括因患病而引發的疼痛（如牙齒疾病）、代謝紊亂（如慢性腎病中的尿毒素）、炎症引致細胞因子增加，以及藥物的影響（如直接影響食物味道的化療藥物）。老貓常見疾病，例如貓甲狀腺亢進、慢性腸病、淋巴瘤和糖尿病等，亦有可能引致體重下降和肌肉流失。另外，肌少症，以及因衰老或其他各種疾病導致的肌肉組織流失，都有概率發生在貓和狗身上。