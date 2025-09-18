【老貓營養補充】貓卡路里、維他命等攝取建議，制定合理飲食規劃
老年貓咪由於身體系統衰退，很容易出現疾病。主人應針對老化問題滿足牠們的營養需求，來幫助維持健康狀態。本文介紹老貓營養補充重點，助您制定合理的飲食規劃。
Article
透過本⽂您可以了解：
⼀、制定老貓營養補充規劃
⼆、老貓飲食消化能力/貓卡路里
三、老貓維他命與礦物質
四、預防和延緩貓老人癡呆的營養素
【點擊標題可快速跳⾄該段落】
相較於貓年輕的健康狀況，老年貓咪由於消化吸收能力變差、活動力下降等原因，蛋白質、脂肪及維他命等營養攝取量亦會發生變化。那麽，老貓營養補充需求與其他年齡的貓咪究竟有甚麼差別呢？這篇文章將為您分享相關的重要資訊。
本文重點
- 即使貓的一生分為不同的生命階段，不過對於高齡貓咪的營養攝取建議仍未有具體的指引。
- 當高齡貓的消化能力日漸減弱，會影響牠們的體態及肌肉評分。
- 最新研究顯示，老貓飲食中的磷含量以及鈣磷比例是影響牠們健康的關鍵。
- 關於老貓營養補充品是否有助於延緩貓認知障礙和認知下降，還需要進一步的研究。
一、制定高齡貓營養補充規劃
- 提供高適口性且易於吸收的老貓飲食
- 提供營養完整且均衡的貓食物
-
維持理想的健康狀況
- 根據老貓身體狀況及性別維持健康的體態
- 適當且均衡地增加混合性膳食纖維（可發酵與不可發酵纖維）
-
延緩或預防老貓相關的疾病
-
貓腎病
- 降低飲食中的磷含量
- 增加omega 3脂肪酸（EPA+DHA）的攝取
- 貓糖尿病
- 維持最理想的健康狀況以預防出現胰島素阻抗
- 若發現貓咪有胰島素阻抗的風險（純種貓如緬甸貓，或超重的貓，尤其是已絕育的公貓），應減少貓碳水化合物和脂肪攝取，並增加飲食中的蛋白質與膳食纖維的含量
- 貓關節炎
- 添加青口、硫酸軟骨素/葡萄糖胺，並增加EPA/DHA的攝取
- 貓慢性炎症
- 貓腎病
- 增加飲食中的帶有抗氧化功能的營養素（如維他命E、維他命C、牛磺酸、葉黃素、胡蘿蔔素、多酚）
目前來説，無論是關於基礎營養，還是那些我們認為可能有益的營養成分，對於老貓營養補充建議的研究仍然相當缺乏。這篇文章將逐一探討各種營養素，基於現有基礎理論，並結合一些最新發現，重新評估哪些營養能夠為高齡貓咪提供更全面的健康支持。
延展閲讀：（寵物餵食及營養指南 – 幼貓篇）
圖1. 現今平均家貓年齡愈來愈高；根據估計，美國約有20-40%的家貓被歸類為 「高齡貓」和 「超老齡貓」。
二、老貓飲食消化能力/貓卡路里
貓消化系統能力與年齡增長有直接的關係，熟齡貓和高齡貓的消化系統能力相較於年輕貓咪更弱，其中約33%的貓咪脂肪消化力會下降，而約20%蛋白質消化力亦會相對變弱。此外，最新資訊顯示，不論被視為「健康」或「不健康」的高齡貓，其體重下降的原因都可能與營養消化率降低有關。而常見的老年貓體態問題，如體重變輕和肌肉評分下降，有可能與蛋白質消化率下降而導致的負氮平衡有關。另外，針對目前建議的老貓蛋白質攝取量是否足以同時維持氮平衡及一個健康的體態，或應否攝取更多蛋白質，同樣引發了一連串的討論。
除了消化能力下降以外，還有其他原因會導致體重減輕和肌肉流失。眾所皆知，人類衰老常見的問題還包括了嗅覺和味覺退化，這些誘因亦很可能會發生在貓咪身上。面對以上問題，主人可嘗試提供具有不同香氣和味道的貓飲食，並將食物維持在37°C/98.6°F的最佳進食溫度（見圖2）。此外，疾病亦會導致老貓食慾下降和對食物的興趣下降，包括因患病而引發的疼痛（如牙齒疾病）、代謝紊亂（如慢性腎病中的尿毒素）、炎症引致細胞因子增加，以及藥物的影響（如直接影響食物味道的化療藥物）。老貓常見疾病，例如貓甲狀腺亢進、慢性腸病、淋巴瘤和糖尿病等，亦有可能引致體重下降和肌肉流失。另外，肌少症，以及因衰老或其他各種疾病導致的肌肉組織流失，都有概率發生在貓和狗身上。
圖2. 有研究指出，隨著貓年齡增長，嗅覺和味覺會漸漸減弱，食量亦相對減少。為了刺激貓咪的食慾，主人可嘗試提供具有不同香氣和味道的貓飲食，並將食物維持在37°C/98.6°F的最佳進食溫度。
貓體重下降的原因眾多，即使是健康的高齡貓，同樣需要攝取更多卡路里來維持健康體重，固此，貓食物消化率較高的話能更有效提高營養吸收。食品製造商提供的飲食指南只能作爲平均需求值的參考，實際上，每隻貓的需求可能與平均水平相差高達50%。為了愛貓的健康，主人應定期為高齡貓或老齡 貓量體重、評估體態和肌肉狀況，並根據需要調整貓卡路里攝取和飲食方式（見圖3）。
圖3. 所有被界定為高齡或老齡的貓，應定期量度體重、進行體態和肌肉評分，並根據需要調整貓飲食
貓飲食中的水分含量
隨著年齡增長，動物可能會因為口渴感降低、活動力下降或患病等原因而導致脫水。然而，由於貓脫水並沒有特定的臨床徵狀，儘管有明顯的水分流失，亦很難評估牠們的水合作用狀態。因此，即使高齡貓看上去沒有明顯的脫水跡象，主人仍應鼓勵老貓飲水（見圖4）。您應提供乾淨且新鮮的食用水，亦可透過高齡貓濕糧來增加飲食中的水分，以提升水分攝取。一項研究報告顯示，超過半數的高齡貓患有牙齒疾病。因此，如貓咪出現口腔不適或咀嚼老貓乾糧能力下降時，那麽濕糧就是一個很好的替代選項（同時應採取其他措施來處理潛在問題）（見圖5）。其他需要管理水分攝取的情況還包括慢性腎病（CKD）和所有類型的尿結石。不過，增加貓食物中水分的同時亦會降低其熱量密度。因此，應確保老貓食量符合每日所需，並且維持足夠熱量攝取。如果您發現愛貓每日熱量攝取不足，可以改為乾濕換餵或純乾糧來滿足其足夠的能量需求。
延展閲讀：（貓主食罐推薦，認識貓咪濕糧、乾糧的好處及差別？）
圖4. 隨著年齡增長，可能會因多種因素導致貓脫水，但由於難以評估老貓的水合作用狀態，因此，即使高齡貓表面上沒有明顯的脫水跡象，仍然應該鼓勵牠們攝取更多水分。
貓蛋白質
即使我們知道某些高齡貓蛋白質消化能力下降，但卻未見專家提出，健康的高齡貓應該攝取多少蛋白質。由於慢性腎病（CKD）在老年貓中相當常見，據估計，10歲以上的貓當中，就有30-40%會有潛在患病風險。一般來說，如貓處於疾病晚期，醫生通常會建議減少貓飲食中的蛋白質含量，因此亦有說法提出主人若提早減少老貓蛋白質攝取量可能對牠們的健康更有益。然而，目前尚未有充分理據證實隨著貓年齡增長而減少蛋白質攝取量能降低患上CKD的機率。曾有調查表明，最早罹患肌少症的貓咪在7歲，考慮到老年貓對於蛋白質的消化能力下降，低蛋白飲食實際上亦有可能會增加患上肌少症的風險。另外，由於貓是天生的肉食性動物並需要攝入較高的蛋白質，因此降低蛋白質攝取應僅限於腎貓，而不建議對健康貓咪的飲食作出相同的調整。
圖5. 高齡貓和老齡貓普遍會出現牙齒問題，這很可能會進一步影響牠們進食，主人應該為牠們定期進行全面的牙科檢查。
貓咪脂肪
脂肪
每克脂肪所含的熱量高於碳水化合物或蛋白質，所以當高齡貓的脂肪消化能力下降時，熱量的攝取量亦會隨之降低。一隻尚算健康的貓開始出現體重下降和身體狀況變差的情況後，進食含有較高脂肪含量和具有較高消化率的蛋白質以及碳水化合物的貓食物，反而會有所幫助。相反，對於貓超重的情況，主人應選擇低脂肪的飲食以降低熱量吸收。
根據美國寵物肥胖預防協會（APOP）2022年的估計，61%的家貓屬於超重或肥胖，隨著貓壽命延長，這個數字很可能包括高齡貓在內。肥貓會更容易出現呼吸、皮膚、骨骼肌肉和牙齒問題，以及罹患尿道疾病和糖尿病，因此，對於體重無故減輕的貓來說，主人可以嘗試增加牠們的脂肪攝取量，但若目標是減重，就需要減少高脂肪飲食了。
主人應定期為高齡貓和老齡貓進行體重、體態和肌肉狀況評估，並根據需要適當調整貓卡路里攝取量和飲食方案。
貓碳水化合物
在眾多營養成分裡，貓碳水化合物並不是必需營養之一，但它有助滿足能量需求，並有助於整體貓飲食中蛋白質和脂肪達到理想比例。對於健康的高齡貓來説（患有糖尿病的貓則例外，需要為牠們更仔細地評估可消化碳水化合物的含量 - 參見圖6）， 合理老貓飲食的關鍵通常在於蛋白質和脂肪，接著才會考慮碳水化合物。然而，被烹調過的貓碳水化合物可以透過產生的葡萄糖作爲能量來源，從而達到節約同樣作爲能量來源的蛋白質的效果，它不但能被貓咪有效消化和吸收，並且提高了蛋白質的吸收效率。另外，暫時仍未有證據顯示可消化的碳水化合物會引致貓肥胖或糖尿病，因此亦沒有理由避免攝取這一種營養素。實際上，高脂肪飲食更容易導致肥胖，主人可以透過增加蛋白質或碳水化合物的比例，以減少飲食中的脂肪含量。
不可消化的貓碳水化合物是一種膳食纖維，能夠促進腸道健康。可發酵纖維（如甜菜渣、菊苣渣、果寡糖）會被腸道微生物群發酵，產生出的短鏈脂肪酸亦可能對高齡貓有益處。為高齡犬提供含有較高膳食纖維總量的飲食，已被證實能夠有效減少腸道中的氨，而氨是一種引致慢性腎病（CKD）和肝性腦病的重要元素。雖然膳食纖維可以降低食品的熱量，但亦有可能影響貓食物的適口性，因此為每隻貓咪找到合適的平衡非常重要。
圖6.老年貓可能有不一樣的膳食需求，假如貓咪患有糖尿病，主人更需要仔細評估飲食中含有可消化碳水化合物成分。
三、老貓維他命與礦物質
磷和「鈣磷比」
儘管目前沒有足夠證據證明高蛋白質飲食會令高齡貓更容易患上慢性腎病（CKD），但已有研究指出，磷含量較高的貓食物反而有更高的風險。最近有兩項研究對健康貓咪進行了不同貓磷含量和貓鈣磷比例的飲食測試。結果顯示，當中以磷含量最高（大部分來自無機來源）且鈣磷比例最低的貓食物，最能夠引致貓腎臟發生變化。研究亦進一步測試了不同磷總含量、無機磷來源和鈣磷比例的飲食，結果顯示高含量的無機磷相較於有機磷更容易導致血液中的血磷升高。然而，並非所有形式的無機磷都會導致餐後血磷濃度有同樣的上升值。雖然該領域仍須進一步研究，但建議避免貓咪食用高含量的可溶性無機磷酸鹽以及鈣磷比例低於1:1的食品。
在寵物食品的製造過程中，貓蛋白質和有機磷含量的規劃往往相互關聯；換句話說，如其中一樣營養素的含量較高時，另一樣營養素的含量亦會升高。市面上有一些比較新型的貓飲食（特別是針對早期貓腎病的配方），由於更著重原材料挑選，較少出現這種情況；但對於許多一般日常貓飲食來說，就不一定了。因此，主人在為老齡貓選擇日常飲食時，如希望選購到高蛋白質的低磷貓糧，可能會是一個挑戰。
其他礦物質和維他命
不論貓年紀大小，都需要完整且均衡的飲食，並應含有適量的維他命和礦物質，而針對老貓營養補充更需要仔細的規劃。一般來說，高齡貓的脂肪消化能力較弱，這會直接影響脂溶性維他命的吸收。即使目前還未有因吸收能力差，而導致老年貓缺乏維他命營養的確實數據。不過，如果食物未能被身體好好吸收，又或者營養成分並不完整均衡，甚至出現貓體重問題和體態變差的情況，主人就應該好好評估缺乏這類營養素帶來的影響了。
抗氧化維他命如維他命C、E和β-胡蘿蔔素對年長動物可能有益處。維他命C並非必需的貓營養素（因為牠們的身體能合成維他命C），但有證據顯示，較高水平的維他命E和β-胡蘿蔔素能令貓壽命延長。雖然這對於健康的老年貓來説不必過於擔心，但假若出現貓尿頻或貓消化不良等情況，很有可能導致水溶性維他命如維他命B12流失，主人需要考慮為老貓補充維他命等營養素。
高齡貓容易出現淨體重下降和肌肉流失的情況，部分原因來自蛋白質消化能力下降，導致負氮平衡。
EPA 和 DHA
高齡貓最常見的疾病包括退化性關節疾病（DJD），即骨關節炎。有研究發現，在14歲以上的貓當中，其中有92%確診為DJD。雖然市面上有許多針對病情的老貓營養補充劑，但研究顯示使用EPA和DHA對改善骨關節炎最為顯著。另一項研究指出，患有骨關節炎的老年貓在補充魚油後，活動量明顯上升，肌肉僵硬程度亦下降很多，跳躍能力得到提高，且更願意與主人互動（圖 7）。
四、預防和延緩貓老人癡呆的營養素
隨著越來越多貓踏入「高齡」和「老齡」的年紀，老貓認知障礙和認知功能下降變得越來越常見，甚至會出現在健康的貓身上，漸漸這被視為正常衰老的現象。一項研究顯示，在飼養 7-10 歲（熟齡和高齡）和 16-19 歲（老齡）貓咪的飼主中，分別有36%和88%的人表示他們的毛孩有出現與衰老有關的行為問題。這些變化很可能會降低貓和主人的生活質素，因此，尋找能夠減緩貓老人癡呆過程的飲食和補充劑成為了飼主們的熱門話題。
針對延緩腦退化問題，學術上早已研究了不少各種添加物的可能性，而結果不盡相同。有些研究顯示，補充 S-腺苷甲硫氨酸（SAMe）可能有助於改善老貓認知障礙，很多其他添加物亦有諸如此類的測試，例如褪黑激素、L-茶氨酸、牛奶蛋白水解物和費洛蒙。然而，大部分的營養添加物的主要作用是用來舒緩貓焦慮的問題，而非專門針對老貓失智和認知功能下降，因此仍然需要進一步的臨床測試來確認這些添加物對於認知功能的正面影響。另一方面，中鏈三酸甘油酯（MCTs）是一貫使用在狗隻身上以延緩狗認知障礙的營養添加物，不過在貓咪身上的效果還需要更多的測試。有些研究還顯示使用MCTs有可能會影響對貓食物適口性，不過較新的報告則否認了這一點。近期的研究集中在腸腦軸，旨在改善貓咪老化過程中的大腦功能。其中除了涉及 MCTs 的研究（專注於酮體的作用和中鏈脂肪酸的直接影響），益生元和益生菌亦是在未來可能改善高齡貓咪認知功能的研究方向。
結論
現在市場上有許多食品公司把產品標示為高齡貓糧或老齡貓營養品，實際上這些產品多數都是根據公司自身的考量和信念所開發，缺乏對老年貓營養要求的研究或了解。即使我們已開始理解一些營養素的細微差異，但針對老年貓的營養需求，仍然缺乏明確的指引。研發寵物食品需要涵蓋多項營養要求，即使看似健康的老貓亦有其獨特的健康標準，因此，很難為所有貓咪制定統一的標準；相反，應該根據每隻貓的個性化需求提供飲食建議。隨著平均貓壽命的延長，我們更要盡力了解牠們的需求，並根據已證實的研究建議，幫助牠們好好度過晚年。
