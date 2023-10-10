寵物魚油怎麼挑？該吃魚油嗎？獸醫分享寵物魚油優點

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一、為什麼要吃寵物魚油？貓狗吃寵物魚油的4個好處

（一）狗狗、貓咪為什麼要吃魚油？

（二）寵物用魚油好處有哪些？哪些寵物適合吃魚油？

二、寵物吃魚油FAQ！

Q. 貓魚油、狗魚油劑量要多少？

Q. 寵物魚油有副作用嗎？

Q. 寵物可以吃人的魚油嗎？

Q. 哪些寵物不適合吃魚油？

Q. 怎樣餵寵物魚油？

三、如何選擇寵物魚油？

選擇寵物魚油原則1. 檢查魚油成分＆來源

選擇寵物魚油原則2. 注意魚油的保存方式

選擇寵物魚油原則3. 依照飲食習慣選擇魚油型態

選擇寵物魚油原則4. 比對寵物魚油類型

一、為什麼要吃寵物魚油？貓狗吃寵物魚油的4個好處



您可能看過身邊的親朋好友有定時補充魚油的習慣，但您知道現在也有了毛孩專屬的「寵物魚油」嗎？究竟寵物魚油有什麼好處？又該怎麼挑選呢？在掌握這些資訊以前，先讓温獸醫替大家簡單介紹什麼是寵物魚油吧！

（一）狗狗、貓咪為什麼要吃魚油？



魚油內富含大量的Omega-3脂肪酸，可以幫助製造細胞膜並提供身體運作能量。不過，Omega-3屬於「必需脂肪酸」的一種，也就是說貓狗體內無法自行合成這種營養，只能透過飲食補充，像是三文魚、魚油保健品。



而Omega-3又可大致分為3種形式，分別為動物性來源的EPA、DHA，以及植物性來源的ALA（α-亞麻酸）。不過貓狗與人類不太一樣，牠們吸收ALA的效率較差，因此，比起補充植物性來源的ALA，貓咪和狗狗更適合補充動物性來源的EPA與DHA。



不過，部分飼主可能會擔心寵物吃魚油會不會太油，其實魚油是好油的一種，也是獸醫常常推薦的營養。不過營養過多也無益於健康，可參考包裝上每日攝取量或諮詢專業獸醫建議。

延伸閱讀《 寵物乾糧太油？獸醫教您破解四大用油迷思！》





（二）寵物用魚油好處有哪些？哪些寵物適合吃魚油？



寵物魚油中的Omega-3對寵物來說是相當不錯的營養素，如果您是愛寵心切的主人，想快速了解寵物魚油功效並適合哪些毛小孩，就千萬別錯過以下的狗狗、貓貓魚油好處介紹。

貓狗吃魚油好處1：幫助控制發炎反應



美國獸醫協會（AVMA）一項研究分析發現，魚油中的Omega-3脂肪酸有助於控制發炎反應，其中EPA、DHA可以幫助細胞訊號傳遞。因此，寵物魚油常常被用於飲食中，協助維持身體健康，包含：







主人若能適度補充富含Omega-3的寵物魚油到愛寵的飲食中，就能幫助維持毛小孩的身體健康，不過詳細餵食量仍須請教專業獸醫。

貓狗吃魚油好處2：幫助皮膚健康與維持亮麗的毛髮



愛寵鬆軟的毛髮總是讓人忍不住一摸再摸，除了手感和好看外，寵物的毛髮還能起到調節體溫、阻隔紫外線、阻擋溼氣等功效；而寵物的皮膚更是牠們身上最大的器官，幫助牠們保護身體免受病原影響、調節溫度、預防脫水等功能。

而蛋白質、維生素、必需脂肪酸都是讓寵物毛皮鮮亮有光澤的關鍵，為愛貓、愛犬適度補充Omega-3脂肪酸能幫助毛孩由內到外養護健康皮膚、亮澤毛髮。





貓狗吃魚油好處3：老少都適合！維持大腦和眼睛健康



魚油中的DHA是維繫大腦、眼睛運作的重要成分，DHA能幫助幼貓在記憶力、聽力、視力與大腦發育有更好的表現。而狗狗方面，2007年John E. Bauer博士於研究表示，幼犬若補充含DHA的食物，可幫助神經系統的發展。



此外，同一份研究也提到魚油有助於熟齡貓、老貓的認知學習能力。實驗提供貓咪含有魚油、維生素B、精胺酸、抗氧化營養素，結果顯示貓咪在學習、認知、記憶等測驗都有很不錯的表現。而熟齡犬、老犬吃魚油也在敏捷度、記憶力方面獲得良好的成績。



