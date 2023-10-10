寵物魚油怎麼挑？該吃魚油嗎？獸醫分享寵物魚油優點
目錄
- （一）狗狗、貓咪為什麼要吃魚油？
- （二）寵物用魚油好處有哪些？哪些寵物適合吃魚油？
- Q. 貓魚油、狗魚油劑量要多少？
- Q. 寵物魚油有副作用嗎？
- Q. 寵物可以吃人的魚油嗎？
- Q. 哪些寵物不適合吃魚油？
- Q. 怎樣餵寵物魚油？
- 選擇寵物魚油原則1. 檢查魚油成分＆來源
- 選擇寵物魚油原則2. 注意魚油的保存方式
- 選擇寵物魚油原則3. 依照飲食習慣選擇魚油型態
- 選擇寵物魚油原則4. 比對寵物魚油類型
一、為什麼要吃寵物魚油？貓狗吃寵物魚油的4個好處
您可能看過身邊的親朋好友有定時補充魚油的習慣，但您知道現在也有了毛孩專屬的「寵物魚油」嗎？究竟寵物魚油有什麼好處？又該怎麼挑選呢？在掌握這些資訊以前，先讓温獸醫替大家簡單介紹什麼是寵物魚油吧！
（一）狗狗、貓咪為什麼要吃魚油？
魚油內富含大量的Omega-3脂肪酸，可以幫助製造細胞膜並提供身體運作能量。不過，Omega-3屬於「必需脂肪酸」的一種，也就是說貓狗體內無法自行合成這種營養，只能透過飲食補充，像是三文魚、魚油保健品。
而Omega-3又可大致分為3種形式，分別為動物性來源的EPA、DHA，以及植物性來源的ALA（α-亞麻酸）。不過貓狗與人類不太一樣，牠們吸收ALA的效率較差，因此，比起補充植物性來源的ALA，貓咪和狗狗更適合補充動物性來源的EPA與DHA。
不過，部分飼主可能會擔心寵物吃魚油會不會太油，其實魚油是好油的一種，也是獸醫常常推薦的營養。不過營養過多也無益於健康，可參考包裝上每日攝取量或諮詢專業獸醫建議。
延伸閱讀《 寵物乾糧太油？獸醫教您破解四大用油迷思！》
（二）寵物用魚油好處有哪些？哪些寵物適合吃魚油？
寵物魚油中的Omega-3對寵物來說是相當不錯的營養素，如果您是愛寵心切的主人，想快速了解寵物魚油功效並適合哪些毛小孩，就千萬別錯過以下的狗狗、貓貓魚油好處介紹。
貓狗吃魚油好處1：幫助控制發炎反應
美國獸醫協會（AVMA）一項研究分析發現，魚油中的Omega-3脂肪酸有助於控制發炎反應，其中EPA、DHA可以幫助細胞訊號傳遞。因此，寵物魚油常常被用於飲食中，協助維持身體健康，包含：
主人若能適度補充富含Omega-3的寵物魚油到愛寵的飲食中，就能幫助維持毛小孩的身體健康，不過詳細餵食量仍須請教專業獸醫。
貓狗吃魚油好處2：幫助皮膚健康與維持亮麗的毛髮
愛寵鬆軟的毛髮總是讓人忍不住一摸再摸，除了手感和好看外，寵物的毛髮還能起到調節體溫、阻隔紫外線、阻擋溼氣等功效；而寵物的皮膚更是牠們身上最大的器官，幫助牠們保護身體免受病原影響、調節溫度、預防脫水等功能。
而蛋白質、維生素、必需脂肪酸都是讓寵物毛皮鮮亮有光澤的關鍵，為愛貓、愛犬適度補充Omega-3脂肪酸能幫助毛孩由內到外養護健康皮膚、亮澤毛髮。
貓狗吃魚油好處3：老少都適合！維持大腦和眼睛健康
魚油中的DHA是維繫大腦、眼睛運作的重要成分，DHA能幫助幼貓在記憶力、聽力、視力與大腦發育有更好的表現。而狗狗方面，2007年John E. Bauer博士於研究表示，幼犬若補充含DHA的食物，可幫助神經系統的發展。
此外，同一份研究也提到魚油有助於熟齡貓、老貓的認知學習能力。實驗提供貓咪含有魚油、維生素B、精胺酸、抗氧化營養素，結果顯示貓咪在學習、認知、記憶等測驗都有很不錯的表現。而熟齡犬、老犬吃魚油也在敏捷度、記憶力方面獲得良好的成績。
貓狗吃魚油好處4：照顧腎臟健康
腎臟健康是許多貓咪都需要注意的，而2022年Journal Of Feline Medicine And Surgery的研究指出，提供魚油給罹患多囊性腎臟病的貓咪，可幫助控制各項指標，由此可見魚油有助於毛小孩的腎臟保健。
二、寵物吃魚油FAQ！貓魚油、狗魚油副作用一次告訴你！
「怎樣餵寵物魚油」一直是許多主人心中的疑惑，到底狗魚油劑量、貓魚油劑量要怎麼抓？貓吃魚油、狗吃魚油有副作用嗎？我能不能把我的魚油餵給毛寶貝？以下就帶您快速了解！
Q. 貓魚油、狗魚油劑量要給多少？
根據美國飼糧管理協會AAFCO（Association of American Feed Control Official）的說明，狗狗的飲食建議每1,000大卡補充最少100mg的EPA、DHA，有助於狗狗的成長營養所需；而貓咪則建議30mg的EPA、DHA為佳。而成犬、成貓的最大魚油劑量目前還沒有定論。
雖然寵物魚油看起來好處多多，但主人在餵食貓魚油、狗魚油前需要考慮寵物的品種、大小、體重和整體健康狀況，最好要與專業的獸醫師討論、評估過後再決定每日的魚油劑量才是上上策。
Q. 寵物魚油有副作用嗎？
目前普遍認為寵物食用魚油很安全，但仍有可能會讓寵物出現副作用，包含腹瀉、嘔吐、嗜睡、體重改變、影響凝血功能等症狀。而食用過量還可能導致營養過剩，或讓毛小孩的皮膚和嘴巴散發出臭臭的魚腥味。
因此，提供任何營養補充品給您的毛小孩前，請務必先與您的獸醫討論，以避免影響毛小孩的健康。
Q. 寵物可以吃人的魚油嗎？
部分人類吃的魚油可能會添加甜味劑、人工調味劑或其他化學成分，添加成分不一定適合您的愛寵。此外，即使確定產品為純魚油成分，人類食用的魚油劑量可能對寵物來說太多，這也是一大隱憂，因此建議飼主可以帶產品與專業獸醫討論，確認購買的產品是否適合自己的毛小孩。
Q. 哪些毛小孩不適合吃魚油？
儘管魚油的好處多多，然而並非每一隻毛小孩都適合吃魚油，以下整理3個不適合吃寵物魚油的寵物類型：
- 對魚油過敏的寵物
- 正在服用抗凝血藥物的寵物
- 罹患凝血疾病的寵物
除了上述寵物類型外，懷孕、罹患糖尿病、曾有胰臟炎病史、服用非類固醇類消炎藥物的寵物，也是屬於食用魚油的高風險類型，餵食前請務必諮詢專業獸醫。
Q. 怎樣餵寵物魚油？
常見的寵物魚油包含直接餵膠囊，或是將魚油液體加入食物（像是濕食就很適合混魚油），也有人會將膠囊剪破，將魚油滴入食物中。
魚油餵食不限制一定要空腹，若是愛寵空腹吃魚油出現腸胃不適，建議可以改成將魚油混入飲食的方式餵食。
三、如何選擇寵物魚油？寵物魚油挑選留意以下這4點
貓貓魚油推薦、狗狗魚油推薦產品好多，該怎麼挑選才不會買錯？別心急，各位飼主的疑問我們都聽到了！以下就由温獸醫提供4個寵物魚油挑選時要注意的細節，幫助大家找到最理想的寵物魚油。
Q. 怎樣餵寵物魚油？
常見的寵物魚油包含直接餵膠囊，或是將魚油液體加入食物（像是濕食就很適合混魚油），也有人會將膠囊剪破，將魚油滴入食物中。
魚油餵食不限制一定要空腹，若是愛寵空腹吃魚油出現腸胃不適，建議可以改成將魚油混入飲食的方式餵食。
三、如何選擇寵物魚油？寵物魚油挑選留意以下這4點
貓貓魚油推薦、狗狗魚油推薦產品好多，該怎麼挑選才不會買錯？別心急，各位飼主的疑問我們都聽到了！以下就由温獸醫提供4個寵物魚油挑選時要注意的細節，幫助大家找到最理想的寵物魚油。
Q. 怎樣餵寵物魚油？
常見的寵物魚油包含直接餵膠囊，或是將魚油液體加入食物（像是濕食就很適合混魚油），也有人會將膠囊剪破，將魚油滴入食物中。
魚油餵食不限制一定要空腹，若是愛寵空腹吃魚油出現腸胃不適，建議可以改成將魚油混入飲食的方式餵食。
三、如何選擇寵物魚油？寵物魚油挑選留意以下這4點
貓貓魚油推薦、狗狗魚油推薦產品好多，該怎麼挑選才不會買錯？別心急，各位飼主的疑問我們都聽到了！以下就由温獸醫提供4個寵物魚油挑選時要注意的細節，幫助大家找到最理想的寵物魚油。
Q. 怎樣餵寵物魚油？
常見的寵物魚油包含直接餵膠囊，或是將魚油液體加入食物（像是濕食就很適合混魚油），也有人會將膠囊剪破，將魚油滴入食物中。
魚油餵食不限制一定要空腹，若是愛寵空腹吃魚油出現腸胃不適，建議可以改成將魚油混入飲食的方式餵食。
三、如何選擇寵物魚油？寵物魚油挑選留意以下這4點
貓貓魚油推薦、狗狗魚油推薦產品好多，該怎麼挑選才不會買錯？別心急，各位飼主的疑問我們都聽到了！以下就由温獸醫提供4個寵物魚油挑選時要注意的細節，幫助大家找到最理想的寵物魚油。
選擇寵物魚油原則1. 檢查魚油成分＆來源
購買魚油最重要的就是檢查成分，建議大家可以仔細觀察產品是否含有EPA、DHA，才能確保寵物攝取到重要的Omega-3。
除了成分外，也要重視寵物魚油的來源，避免選擇來路不明的魚油產品，以免不良製造商沒有妥善處理魚油，增加重金屬中毒的風險。
選擇寵物魚油原則2. 注意魚油的保存方式
由於魚油中的EPA、DHA容易氧化變質，除了會出現難聞的腥味，也沒辦法再給寵物食用，因此保存方式非常重要。平時可將魚油存放於陰涼、乾燥的地方，避免太陽直射，部分寵物魚油產品會須要放入冰箱冷藏，大家在購買前可以先了解產品保存方式，確保魚油可以保持新鮮。
選擇寵物魚油原則3. 依照飲食習慣選擇魚油型態
市面上常見的魚油型態有2種，分別是膠囊、液體包裝，主人可以觀察每一隻毛小孩不同的飲食習慣，選擇適合的魚油型態。
如果毛孩不喜歡吞膠囊，那麼可以在牠們的飲食中加入幾滴液體魚油。若狗狗、貓咪平時就很挑嘴，不喜歡魚油的腥味，那麼魚油膠囊就是不錯的選擇。
選擇寵物魚油原則4. 比對寵物魚油類型
市面售賣的魚油大致分為TG型、EE型、rTG型3種，毛孩爸媽可以依據自己的需求選擇合適的類型：
- TG型（三酸甘油酯型／Triglyceride Form）：屬於型態最天然的魚油，與貓狗直接吃魚所攝取的成分相同，但普遍市面售賣TG類型魚油所含的EPA、DHA比例較低。
- EE型（乙酯型／Ethyl Ester form）：此類型的魚油經過更多處理，含有的EPA、DHA濃度明顯較高，然而吸收效果沒有TG型好。
- rTG型（再酯化三酸甘油酯型）：rTG型魚油使用了更新的萃取技術，提升EPA、DHA濃度，並去除魚油中的甘油，讓營養可以直接被寵物吸收，增加吸收效率，不過價格也最貴。
温獸醫介紹
研究寵物血液與內分泌的專家
- 專長：小動物臨床病理、血液疾病、內分泌疾病
- 經歷：曾任國立台灣大學附設教學動物醫院傳染病門診獸醫，現職為高雄中興動物醫院主診獸醫、高雄中興動物醫院內科主任
- 學歷：國立台灣大學臨床動物醫學研究所、國立嘉義大學獸醫系
即便有豐富的臨床經歷，温獸醫深知學海無涯以及專科的重要性，積極充實醫學知識，參與不同國際專業研討會以增進臨床專業，幫助改善貓犬的健康和福祉。
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