認識比高獵犬

在全球最受歡迎的狗種當中，比高獵犬正是忠誠、友善和聰明的代表。 比高獵犬有啡色的大眼睛、鬆軟的耳朵，以及一張「誠懇」的臉 — 帥得讓人難以抗拒！ 由於擁有狩獵的背景，要訓練比高獵犬的話可能有一點難度；其吠叫聲浪傾向高於普通水平，但您的付出一定可獲得額外的回報。 只要花一點時間和耐性，您很快就能有一隻「史努比」陪伴左右。

正式名稱： 比高獵犬

其他名稱： 獵犬、英國比高獵犬

起源： 英國

成年比高獵犬站著的黑白照

  • 流口水的傾向

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  • 美容需要

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  • 掉毛程度

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  • 吠叫的傾向

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  • 活動力等級

    3 out of 5

  • 與其他寵物和平相處的能力

    4 out of 5

  • 溫暖的天氣？

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  • 天氣寒冷？

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  • 適合住宅生活

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  • 能獨處嗎？*

    1 out of 5

  • 家庭寵物？*

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* 我們建議不要長時間讓寵物獨留在家， 若愛犬有人陪伴，可避免出現情緒困擾和破壞性行為。 請向獸醫尋求建議。 即使屬同一品種，每隻寵物都是與別不同的；此品種詳情的描述只供參考之用。 若您希望擁有快樂健康、行為良好的寵物，我們建議給予您的愛寵適當訓練和社交機會，並且滿足他們基本的健康需要 (以及他們在社會化和行為方面的需要)。 請勿在無成人看管下讓寵物與小孩在一起。 請聯絡您的寵物繁殖者或獸醫，了解進一步的建議。 所有家庭寵物都是善於交際，更喜歡有人陪伴；不過，亦可以從小教導他們獨處。 請向您的獸醫或寵物訓練員尋求建議，以助您達成目標。
黑色、米色、白色臘腸犬的插圖
雄性雌性
身高身高
33 - 38 cm30.5 - 33 cm
體重體重
9 - 13 kg9 - 10 kg
幼犬年齡成年年齡
2 至 12 個月12 個月至 7 歲
成熟年齡年長年齢
7 至 10 歲10 至 20 歲
嬰兒期年齡
出生至 2 個月
比高獵犬小狗嘴裡叼著粉紅色的球奔跑
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了解比高獵犬

以下是關於這犬種的特性

他們擁有憂鬱的表情、豐富的眼神、鬆軟下垂的大耳朵，難怪比高獵犬會成為眾人喜愛的犬種之一。 而且天性溫柔可愛，因此只要接受一點點訓練，就可以跟小朋友和其他動物相處融洽。

儘管已無法確切考證比高獵犬的起源，但人們普遍認為，他們已陪伴人類有數百年的時間。 他們可能是古羅馬人所馴養之獵犬的後裔；1800 年代開始在英國流行起來。 比高獵犬俱樂部於 1890 年成立，隨即訂定飼養標準。

根據美國育犬協會的數據，比高獵犬現已成為全球最受歡迎的十大犬種之一。 這個可愛的品種亦經常出現在電視螢幕上，包括黏土動畫系列《超級無敵掌門狗》、人氣電視劇《兩小無猜》和兒童電影《夏伊洛》等。 當然，影響力最大的是在《花生漫畫》以及所改編電影中出現的、家喻戶曉的史努比一角。

比高獵犬的毛皮有黃褐色、黑色和白色的組合，在外觀上與獵狐犬 (Foxhound) 類似 — 後者體型更大一些。 另外，比高獵犬本身也有兩個不同的品種。 美國育犬協會將肩高低於 13 吋的比高獵犬分為一類，肩高在 13 到 15 吋之間的 (在英國這一尺寸可能會稍大一些) 分為另一類。

摩天使體格健壯，是一種健康的犬種，壽命很長。 事實上，大多數摩天使都能活到十幾歲，有的甚至更久。

比高獵犬性情活潑，精力充沛，每天至少需要運動一個小時；可以的話，愈多愈好。 一開始，他們被當作成群捕獵犬來飼養，因此相比起獨處，他們更喜歡有伴在身邊。

在您選擇比高獵犬之前，應先注意： 他們相當欣賞自己的聲音，因此吠叫聲和嚎叫聲可能會非常頻繁。 與其他品種相比，要訓練他們可能有點難；但只要付出一點點耐性和小食，沒有甚麼挑戰是克服不了的。

一般來說，這種忠誠的小動物都是非常不錯的生活夥伴。 事實上，只要付出一點努力，您很快就會有一個「肝膽相照」的好拍檔。

比高獵犬小狗的特寫鏡頭
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有關比高獵犬的兩個小常識

1. 嗅覺靈敏

與尋血獵犬和巴吉度獵犬一樣，比高獵犬的嗅覺能力在所有犬種中數一數二。 事實上，其鼻子大約有 2.2 億個氣味受體。

2. 工作艱鉅 

如此出色的嗅覺，讓許多比高獵犬能夠勝任機場偵查犬一職！ 他們通常被用於搜尋爆炸物和毒品，但最近它們也開始接受找出冠狀病毒方面的訓練。

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品種的歷史

儘管愛狗一族對此有一些猜測，但比高獵犬的起源至今仍是一個謎。 不過，他們相當有可能是古羅馬狩獵犬的後裔；這些狩獵犬當時的主要職責，就是捕捉野兔等小動物。 後來，從伊麗莎白時代開始，他們漸漸出現在繪畫和文學作品當中。

那時還有一種體型嬌小的剛毛比高獵犬 — 其中一些小到可以裝進狩獵外套的口袋裡。 多年來，比高獵犬的體型愈來愈大，但被稱為「口袋比高獵犬」的袖珍品種至今依然存在。

雖然比高獵犬 (Beagle) 這個名字的確切起源已隨著時間被遺忘，但許多人認為這個詞的來源，正是蓋爾語中的「beag (小)」一詞。 其他人則認為源自於法文的「狩獵號角聲」 (be'geule)。

無論如何，現代比高獵犬品種被認為是在 19 世紀 30 年代左右先在英國出現的。 據傳，比高獵犬是幾個犬種雜交而成；這可能包括塔爾特獵犬、北國比格犬和南方獵犬；比高獵犬似乎完美繼承了這幾個犬種的優質品種。

1890 年，比高獵犬俱樂部於英國成立，並緊隨其後發佈了該品種的標準。 時至今日，比高獵犬已經是全球各地大受歡迎的犬種名單。

由於比高獵犬優良的行為特徵、特殊的體型和溫順的性情，他們也是實驗室科研人員的首選實驗品種。 值得慶幸的是，許多慈善機構都致力為他們提供一個家。 您也想養一隻比高獵犬嗎？ 就讓實驗犬跟您回家，做您的好朋友吧！

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從頭到尾

比高獵犬的身體特徵

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1.頭部

頭骨呈穹頂形，耳朵長而下垂，嘴管呈方形。

2.面部

大而有神的眼睛，呈啡色或淡啡色。

3.毛皮

毛髮濃密光滑，長度較短，呈現各種顏色組合，包括白色、棕褐色和黑色。

4.體型

身體肌肉發達、堅實；背線筆直、呈水平線；四肢較短。

5.尾巴

長長的尾巴經常翹起，末端通常為白色。
比高獵犬小狗坐著的黑白照
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須注意的事項

以下是關於比高獵犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述

選擇合資格的繁殖者，相當重要。

雖然比高獵犬的壽命通常很長，平均預期壽命為 12 到 15 歲，但他們亦可能像所有其他犬種一樣，在生長過程中出現一些遺傳性健康問題。 正如先前所說，一定要從負責任且信譽良好的繁殖者購買，因為他們會篩查各種遺傳病症，以盡可能減低風險。 您亦應了解比高獵犬是否帶有遺傳疾病，或可能在日後出現健康問題，從而協助您和獸醫制定相應的終身護理計劃。

注意眼睛問題。

比高獵犬易於出現一些視力問題，例如青光眼 (一種被稱為進行性視網膜萎縮 (PRA) 的退行性疾病)，以及一種被稱為「櫻桃眼」的疾病 (眼角出現一個突出的腺體)。 跟其他疾病一樣，早期發現可以扭轉病況。 從這一點來看，請務必定期檢查比高獵犬的眼睛；如發現任何異常症狀或不適的跡象，請向獸醫了解情況。 另外，建議您每年為比高獵犬安排兩次全面的眼科檢查。

此品種亦可能容易患上癲癇症。

這種神經系統疾病由大腦中的異常電活動觸發，可導致輕微 (或有時嚴重) 的癲癇發作。 其他症狀可能表現為蹣跚、跌倒或暫時性定向障礙。 這是比高獵犬的常發疾病之一，其症狀可能從大約 6 個月大時就開始出現。 雖然癲癇發作可能令人擔憂，但對於身體所造成的實際影響，遠沒有看起來那麼嚴重。 事實上，出現癲癇的狗狗的長期預後，通常都相當正面。 如前所述，最好提前與獸醫溝通，以便為比高獵犬提供合適的藥物治療。

健康飲食，狗狗更健康

當我們為比高獵犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、身體情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀)。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保愛犬隨時有乾淨的清水可飲。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 熱量攝取量亦需 因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗 會需要更多的熱量。

以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。年幼的比高獵犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的比高獵犬的免疫系統會在 12 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼比高獵犬的消化功能亦與成年比高獵犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。

同樣地，當您選擇粗粒食物的大小、形式和質地時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 應合理地控制卡路里攝入量，因為比高獵犬以易胖聞名。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。

成年比高獵犬在營養方面的主要目標：

採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重

補充軟骨素、氨基葡萄糖和 EPA-DHA， 可維持骨骼和關節健康

提供優質蛋白質和均衡的膳食纖維， 有助促進高度消化能力

特別添加豐富必需 脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B， 有助維持健康美麗的皮膚和毛髮。

為了促進他們的天然抵抗力，建議使用含多種抗氧化物及甘露寡糖的配方。

比高獵犬在 7 歲後，便會開始面臨 變老的初期跡象， 富含抗氧化劑的配方將有助他們保持 活力，而特定的營養，例如軟骨素和葡萄糖胺， 將有助維持健康的骨骼和關節。 老化還伴隨著 消化能力和特殊營養需求的轉變， 因此較老的比高獵犬的食物 應具有以下特徵：

較高維他命 C 和 E 含量。 這些 營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受 與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響。

優質蛋白質。 儘管 很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量， 對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在 使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能 逐漸惡化的好方法，是減少磷含量。

含有較高比例的鐵、鋅和錳微量元素，有助皮膚和毛髮保持良好狀況

提高多元不飽和脂肪酸 (琉璃苣油或魚油) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗狗通常會製造這些脂肪酸，但老化卻會影響這種生理過程。

隨著年齡增長，狗的牙齒問題會 逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量， 請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度是否能配合他們的 下顎。

請注意：比高獵犬終其一生 都要避免餵飼他們進食人吃的 食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點 從每天正常進食份量中抽出的食物顆粒； 並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。

三隻比高獵犬看著遠處的側視圖
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照顧比高獵犬

美容、訓練和鍛煉的要訣

比高獵犬一般是好動活潑的狗狗，嗜好就是在戶外周圍嗅探一番。 換句話說，您應每天讓他們運動一小時；可以的話，兩小時以上更佳。 年長的比高獵犬可能會有點懶惰，喜歡宅在籃子裡；不過，他們的品種易於發胖，因此請務必避免。 無論比高獵犬幾歲，狩獵的本性都潛藏於他們的骨子裡，喜愛追逐氣味來源 — 建議您保持繫上牽繩，或最少讓他們在您視線範圍內。 另外，由於他們擅於逃脫、亦習慣挖掘；因此，即使他們只是在家中花園，亦請務必小心監察他們，以防他們溜走。

養比高獵犬的好處，就是他們在美容方面不太需要打理，相當好照顧。 雖然他們有一層緻密的雙層皮毛，可以讓他們免受惡劣天氣影響，但他們短而光滑且防水的皮毛，其實不難清潔和打理。 建議您一星期為比高獵犬梳一次毛，就足以去除任何死毛。 另外，他們的掉毛量只是中等至一般水平，但在換毛季節份量會比較多。 由於毛髮短，偶爾洗澡就可以了。 此外，您亦應為他們定期剪指甲、盡可能經常刷牙，以及在梳理毛髮時仔細檢查他們長長且「下垂」的耳朵。

說到要訓練比高獵犬，難度可能比某些品種更具挑戰性。 之不過， 他們生性溫柔且忠誠，亦非常獨立。 由於他們具有狩獵的背景，比高獵犬在散步時最愛嗅探周遭環境，亦即是說，居家訓練的時間亦會比一般的長。 從好的一方面來說，比高獵犬學習速度極快，並且對於有獎勵元素 (尤其是食物) 的訓練表現更佳。 訓練的重點在於：及早在幼犬時期給他們訓練和定期讓他們接受社會化。 只要事先計劃、給予耐心，您就會有所收成。

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關於比高獵犬

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資料來源
  1. 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
  2. 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
  3. Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
  4. 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
  5. 美國育犬協會 https://www.akc.org/



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