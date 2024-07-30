以下是關於這犬種的特性



他們擁有憂鬱的表情、豐富的眼神、鬆軟下垂的大耳朵，難怪比高獵犬會成為眾人喜愛的犬種之一。 而且天性溫柔可愛，因此只要接受一點點訓練，就可以跟小朋友和其他動物相處融洽。

儘管已無法確切考證比高獵犬的起源，但人們普遍認為，他們已陪伴人類有數百年的時間。 他們可能是古羅馬人所馴養之獵犬的後裔；1800 年代開始在英國流行起來。 比高獵犬俱樂部於 1890 年成立，隨即訂定飼養標準。

根據美國育犬協會的數據，比高獵犬現已成為全球最受歡迎的十大犬種之一。 這個可愛的品種亦經常出現在電視螢幕上，包括黏土動畫系列《超級無敵掌門狗》、人氣電視劇《兩小無猜》和兒童電影《夏伊洛》等。 當然，影響力最大的是在《花生漫畫》以及所改編電影中出現的、家喻戶曉的史努比一角。

比高獵犬的毛皮有黃褐色、黑色和白色的組合，在外觀上與獵狐犬 (Foxhound) 類似 — 後者體型更大一些。 另外，比高獵犬本身也有兩個不同的品種。 美國育犬協會將肩高低於 13 吋的比高獵犬分為一類，肩高在 13 到 15 吋之間的 (在英國這一尺寸可能會稍大一些) 分為另一類。

摩天使體格健壯，是一種健康的犬種，壽命很長。 事實上，大多數摩天使都能活到十幾歲，有的甚至更久。

比高獵犬性情活潑，精力充沛，每天至少需要運動一個小時；可以的話，愈多愈好。 一開始，他們被當作成群捕獵犬來飼養，因此相比起獨處，他們更喜歡有伴在身邊。

在您選擇比高獵犬之前，應先注意： 他們相當欣賞自己的聲音，因此吠叫聲和嚎叫聲可能會非常頻繁。 與其他品種相比，要訓練他們可能有點難；但只要付出一點點耐性和小食，沒有甚麼挑戰是克服不了的。

一般來說，這種忠誠的小動物都是非常不錯的生活夥伴。 事實上，只要付出一點努力，您很快就會有一個「肝膽相照」的好拍檔。