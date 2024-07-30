認識比高獵犬
正式名稱： 比高獵犬
其他名稱： 獵犬、英國比高獵犬
起源： 英國
流口水的傾向2 out of 5
美容需要1 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫的傾向5 out of 5
活動力等級3 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住宅生活3 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|33 - 38 cm
|30.5 - 33 cm
|體重
|體重
|9 - 13 kg
|9 - 10 kg
|幼犬年齡
|成年年齡
|2 至 12 個月
|12 個月至 7 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|7 至 10 歲
|10 至 20 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解比高獵犬
以下是關於這犬種的特性
他們擁有憂鬱的表情、豐富的眼神、鬆軟下垂的大耳朵，難怪比高獵犬會成為眾人喜愛的犬種之一。 而且天性溫柔可愛，因此只要接受一點點訓練，就可以跟小朋友和其他動物相處融洽。
儘管已無法確切考證比高獵犬的起源，但人們普遍認為，他們已陪伴人類有數百年的時間。 他們可能是古羅馬人所馴養之獵犬的後裔；1800 年代開始在英國流行起來。 比高獵犬俱樂部於 1890 年成立，隨即訂定飼養標準。
根據美國育犬協會的數據，比高獵犬現已成為全球最受歡迎的十大犬種之一。 這個可愛的品種亦經常出現在電視螢幕上，包括黏土動畫系列《超級無敵掌門狗》、人氣電視劇《兩小無猜》和兒童電影《夏伊洛》等。 當然，影響力最大的是在《花生漫畫》以及所改編電影中出現的、家喻戶曉的史努比一角。
比高獵犬的毛皮有黃褐色、黑色和白色的組合，在外觀上與獵狐犬 (Foxhound) 類似 — 後者體型更大一些。 另外，比高獵犬本身也有兩個不同的品種。 美國育犬協會將肩高低於 13 吋的比高獵犬分為一類，肩高在 13 到 15 吋之間的 (在英國這一尺寸可能會稍大一些) 分為另一類。
摩天使體格健壯，是一種健康的犬種，壽命很長。 事實上，大多數摩天使都能活到十幾歲，有的甚至更久。
比高獵犬性情活潑，精力充沛，每天至少需要運動一個小時；可以的話，愈多愈好。 一開始，他們被當作成群捕獵犬來飼養，因此相比起獨處，他們更喜歡有伴在身邊。
在您選擇比高獵犬之前，應先注意： 他們相當欣賞自己的聲音，因此吠叫聲和嚎叫聲可能會非常頻繁。 與其他品種相比，要訓練他們可能有點難；但只要付出一點點耐性和小食，沒有甚麼挑戰是克服不了的。
一般來說，這種忠誠的小動物都是非常不錯的生活夥伴。 事實上，只要付出一點努力，您很快就會有一個「肝膽相照」的好拍檔。
有關比高獵犬的兩個小常識
1. 嗅覺靈敏
與尋血獵犬和巴吉度獵犬一樣，比高獵犬的嗅覺能力在所有犬種中數一數二。 事實上，其鼻子大約有 2.2 億個氣味受體。
2. 工作艱鉅
如此出色的嗅覺，讓許多比高獵犬能夠勝任機場偵查犬一職！ 他們通常被用於搜尋爆炸物和毒品，但最近它們也開始接受找出冠狀病毒方面的訓練。
品種的歷史
儘管愛狗一族對此有一些猜測，但比高獵犬的起源至今仍是一個謎。 不過，他們相當有可能是古羅馬狩獵犬的後裔；這些狩獵犬當時的主要職責，就是捕捉野兔等小動物。 後來，從伊麗莎白時代開始，他們漸漸出現在繪畫和文學作品當中。
那時還有一種體型嬌小的剛毛比高獵犬 — 其中一些小到可以裝進狩獵外套的口袋裡。 多年來，比高獵犬的體型愈來愈大，但被稱為「口袋比高獵犬」的袖珍品種至今依然存在。
雖然比高獵犬 (Beagle) 這個名字的確切起源已隨著時間被遺忘，但許多人認為這個詞的來源，正是蓋爾語中的「beag (小)」一詞。 其他人則認為源自於法文的「狩獵號角聲」 (be'geule)。
無論如何，現代比高獵犬品種被認為是在 19 世紀 30 年代左右先在英國出現的。 據傳，比高獵犬是幾個犬種雜交而成；這可能包括塔爾特獵犬、北國比格犬和南方獵犬；比高獵犬似乎完美繼承了這幾個犬種的優質品種。
1890 年，比高獵犬俱樂部於英國成立，並緊隨其後發佈了該品種的標準。 時至今日，比高獵犬已經是全球各地大受歡迎的犬種名單。
由於比高獵犬優良的行為特徵、特殊的體型和溫順的性情，他們也是實驗室科研人員的首選實驗品種。 值得慶幸的是，許多慈善機構都致力為他們提供一個家。 您也想養一隻比高獵犬嗎？ 就讓實驗犬跟您回家，做您的好朋友吧！
從頭到尾
比高獵犬的身體特徵
1.頭部
2.面部
3.毛皮
4.體型
5.尾巴
須注意的事項
以下是關於比高獵犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
選擇合資格的繁殖者，相當重要。
雖然比高獵犬的壽命通常很長，平均預期壽命為 12 到 15 歲，但他們亦可能像所有其他犬種一樣，在生長過程中出現一些遺傳性健康問題。 正如先前所說，一定要從負責任且信譽良好的繁殖者購買，因為他們會篩查各種遺傳病症，以盡可能減低風險。 您亦應了解比高獵犬是否帶有遺傳疾病，或可能在日後出現健康問題，從而協助您和獸醫制定相應的終身護理計劃。
注意眼睛問題。
比高獵犬易於出現一些視力問題，例如青光眼 (一種被稱為進行性視網膜萎縮 (PRA) 的退行性疾病)，以及一種被稱為「櫻桃眼」的疾病 (眼角出現一個突出的腺體)。 跟其他疾病一樣，早期發現可以扭轉病況。 從這一點來看，請務必定期檢查比高獵犬的眼睛；如發現任何異常症狀或不適的跡象，請向獸醫了解情況。 另外，建議您每年為比高獵犬安排兩次全面的眼科檢查。
此品種亦可能容易患上癲癇症。
這種神經系統疾病由大腦中的異常電活動觸發，可導致輕微 (或有時嚴重) 的癲癇發作。 其他症狀可能表現為蹣跚、跌倒或暫時性定向障礙。 這是比高獵犬的常發疾病之一，其症狀可能從大約 6 個月大時就開始出現。 雖然癲癇發作可能令人擔憂，但對於身體所造成的實際影響，遠沒有看起來那麼嚴重。 事實上，出現癲癇的狗狗的長期預後，通常都相當正面。 如前所述，最好提前與獸醫溝通，以便為比高獵犬提供合適的藥物治療。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為比高獵犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、身體情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀)。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保愛犬隨時有乾淨的清水可飲。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 熱量攝取量亦需 因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗 會需要更多的熱量。
以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。年幼的比高獵犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的比高獵犬的免疫系統會在 12 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼比高獵犬的消化功能亦與成年比高獵犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
同樣地，當您選擇粗粒食物的大小、形式和質地時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 應合理地控制卡路里攝入量，因為比高獵犬以易胖聞名。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
成年比高獵犬在營養方面的主要目標：
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重
補充軟骨素、氨基葡萄糖和 EPA-DHA， 可維持骨骼和關節健康
提供優質蛋白質和均衡的膳食纖維， 有助促進高度消化能力
特別添加豐富必需 脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B， 有助維持健康美麗的皮膚和毛髮。
為了促進他們的天然抵抗力，建議使用含多種抗氧化物及甘露寡糖的配方。
比高獵犬在 7 歲後，便會開始面臨 變老的初期跡象， 富含抗氧化劑的配方將有助他們保持 活力，而特定的營養，例如軟骨素和葡萄糖胺， 將有助維持健康的骨骼和關節。 老化還伴隨著 消化能力和特殊營養需求的轉變， 因此較老的比高獵犬的食物 應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些 營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受 與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響。
優質蛋白質。 儘管 很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量， 對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在 使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能 逐漸惡化的好方法，是減少磷含量。
含有較高比例的鐵、鋅和錳微量元素，有助皮膚和毛髮保持良好狀況
提高多元不飽和脂肪酸 (琉璃苣油或魚油) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗狗通常會製造這些脂肪酸，但老化卻會影響這種生理過程。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會 逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量， 請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度是否能配合他們的 下顎。
請注意：比高獵犬終其一生 都要避免餵飼他們進食人吃的 食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點 從每天正常進食份量中抽出的食物顆粒； 並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
照顧比高獵犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
比高獵犬一般是好動活潑的狗狗，嗜好就是在戶外周圍嗅探一番。 換句話說，您應每天讓他們運動一小時；可以的話，兩小時以上更佳。 年長的比高獵犬可能會有點懶惰，喜歡宅在籃子裡；不過，他們的品種易於發胖，因此請務必避免。 無論比高獵犬幾歲，狩獵的本性都潛藏於他們的骨子裡，喜愛追逐氣味來源 — 建議您保持繫上牽繩，或最少讓他們在您視線範圍內。 另外，由於他們擅於逃脫、亦習慣挖掘；因此，即使他們只是在家中花園，亦請務必小心監察他們，以防他們溜走。
養比高獵犬的好處，就是他們在美容方面不太需要打理，相當好照顧。 雖然他們有一層緻密的雙層皮毛，可以讓他們免受惡劣天氣影響，但他們短而光滑且防水的皮毛，其實不難清潔和打理。 建議您一星期為比高獵犬梳一次毛，就足以去除任何死毛。 另外，他們的掉毛量只是中等至一般水平，但在換毛季節份量會比較多。 由於毛髮短，偶爾洗澡就可以了。 此外，您亦應為他們定期剪指甲、盡可能經常刷牙，以及在梳理毛髮時仔細檢查他們長長且「下垂」的耳朵。
說到要訓練比高獵犬，難度可能比某些品種更具挑戰性。 之不過， 他們生性溫柔且忠誠，亦非常獨立。 由於他們具有狩獵的背景，比高獵犬在散步時最愛嗅探周遭環境，亦即是說，居家訓練的時間亦會比一般的長。 從好的一方面來說，比高獵犬學習速度極快，並且對於有獎勵元素 (尤其是食物) 的訓練表現更佳。 訓練的重點在於：及早在幼犬時期給他們訓練和定期讓他們接受社會化。 只要事先計劃、給予耐心，您就會有所收成。
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關於比高獵犬
一般來說，成年比高獵犬最大可以長至 15 至 16 吋 (38-40.5 厘米)，而最重可達至 30 磅 (13.5 公斤)。 由於他們體型相對細小，比高獵犬幾乎適合任何家庭飼養。 現時，有兩種比高獵犬類型獲美國育犬協會認可； 一種維持 13 吋左右，另一種則是 13 至 15 吋之間，而體重亦相應不同。
比高獵犬每天需要運動最少一小時；可以的話，兩小時以上會更好。 如果您懶得去運動的話，您可能便不適合養這個品種了。 比高獵犬的運動如果可以集步行、跑步和玩樂於一身，效果最好！ 他們身處戶外，更可以在花園周圍嗅探，益處多多。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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