認識拳師犬
正式名稱： 拳師犬
其他名稱： 德國拳師犬、美國拳師犬
起源： 德國
流口水的傾向3 out of 5
美容需要1 out of 5
掉毛程度4 out of 5
吠叫的傾向3 out of 5
活動力等級4 out of 5
與其他寵物和平相處的能力3 out of 5
溫暖的天氣？1 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住宅生活3 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|58.5 - 63.5 cm
|54.5 - 59.5 cm
|體重
|體重
|30 - 31 kg
|25 - 26 kg
|幼犬年齡
|成年年齡
|2 至 15 個月
|15 個月至 5 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|5 至 8 歲
|8 至 18 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識拳師犬
以下是關於這犬種的特性
拳師犬出名精力無限，性格友好，喜歡玩樂，對身邊所有事物都充滿熱情。 生活中有太多令人興奮的事物 (這可能只是他們的藉口)，而且他們為之深深著迷。
同時，他們亦相當和善熱情，而且能夠與其主人建立牢固的關係。 此外，拳師犬經過一些訓練之後，就能與小朋友相處得很好，他們通常對周圍的人都非常謹慎和尊重。 不過，由於他們有時可能會愛玩愛鬧一些，所以最好讓他們遠離小朋友，以防萬一；但除此之外，他們因非常值得信賴而聞名。
拳師犬是保護欲極強、又忠誠的犬種，對他們認為對人類同伴構成威脅的任何事物，都會勇敢地吠叫。 他們比其他任何狗狗，都更愛舔陌生人。 不過，他們仍然是出眾的看門犬。
拳師犬是德國獵犬的後裔；在德國被用作鎖定獵物，後來與來自英格蘭的較小英國獒犬品種進行了雜交。 這個名字源於他們在比賽時用前爪擊打的方式 — 就像戰士一樣英勇。 這意味著他們比較愛跳起來，但一經訓練之後，就能改善這一點。
從外貌上來看，拳師犬有著短而光滑的皮毛、獨特的鈍口鼻，充滿智慧的深棕色眼睛。 由於他們的顏色從花斑、濃郁的紅色再到純白色都有，因此每隻狗狗都有其獨特的外表。 憑藉一身結實的肌肉、健壯的身材，他們還能做出優雅有力的動作。
就這一點來說，請務必留意拳師犬是否有每天至少做兩小時的運動。 拳師犬在早期階段如能接受部分訓練課程，便可控制其跳跳扎的性格，可說是益處多多。 不過，拳師犬只要擁有這兩樣東西，再加上主人的厚愛，便會對主人報以極大的忠誠。 因此，他們被視作最完美的家庭寵物之一。
有關拳師犬的兩個小常識
1. 狗狗界的彼得潘 (Peter Pan)
其中一個有關拳師犬的眾多有趣事實，就是他們在狗狗界之中，是其中一個擁有最長幼犬期的品種。 雖然他們從大約 15 個月起就被歸類為成年，但卻需要大約三年時間才能完全成熟。 如果您發覺他們保留著年輕時對生活的熱情，其實也不足為奇。
2. 兩個細分品種
不為人知的是，拳師犬實際上有兩種類型。 除了標準拳師犬品種之外，還有一個身體特徵略有不同的美國變種。 例如，美國拳師犬的體型相對較小，身體線條緊緻，頸部的拱形更明顯。 另外，美國拳師犬的口鼻和耳朵亦略微長點。
品種的歷史
很難相信我們今天熟知和喜歡的拳師犬起源於兇猛的獵犬。 不過，如果我們探索其歷史，就能發現事實就是這樣。
現時的拳師犬是西藏古老鬥犬 (追溯到其遙遠的根源) 的後裔，來自西歐。 說到這個，我們便要說到 19 世紀德國的德國鬥牛犬。 這些強壯的動物被德國貴族用以追趕和鎖定獵物，能夠應對從鹿、野豬到熊等各種動物。
後來，隨著時代變遷以及莊園解散，傳統的狩獵方式逐漸失色。 事實上，有一段時間，德國鬥牛犬的情況看起來有點不穩定。 隨後，他們與來自英國的較小英國獒犬品種雜交後，一切都發生了變化 一 直至 19 世紀後期，我們有了第一批現代的拳師犬。
1904 年，該品種在美國養犬俱樂部已完成註冊。 在那裡，他們接著成為該國最受歡迎的狗隻之一 — 時至今日，還經常出現在「十大品種」名單之上。
至於在德國，拳師犬在那個時期是最早獲警察使用的品種之一 — 在兩次世界大戰期間，他們亦獲軍隊征召入伍。 時至今日，雖然拳師犬具有硬漢血統，但他們仍被視為最友好的品種之一。
從頭到尾
拳師犬的身體特徵
1.體型
2.頭部
3.毛皮
4.儀態
5.尾巴
須注意的事項
以下是關於拳師犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
呼吸問題可能會是個問題
由於拳師犬屬於短頭顱的品種家族，即是說他們具有寬闊的頭骨、扁平的面部和短鼻子；他們很容易出現一些潛在的健康問題。 特別是，當他們過於激動 (拳師犬經常出現這種情況，我們來面對現實吧) 或在炎熱的天氣中過熱時，偶爾會出現呼吸問題。 如情況嚴重，還可能導致昏厥。 最好的建議，就是選擇一個負責任的繁殖者來努力培養更健康的拳師犬。 另外，請留意其體重；因為這會使該問題惡化。 如有需要，請向您的獸醫尋求進一步的建議。
定期檢查他們是否有任何隆起或腫塊。
拳師犬所面臨的另一個潛在健康問題，就是他們易患上癌症。 事實上，這是他們在一生中可能會面臨的最常見嚴重健康問題。 不過，好消息是如能早期檢測，便可以阻止這些事情發生。 有見及此，請密切留意拳師犬是否有任何變化，例如呼吸問題 (肺癌徵兆) 或跛行 (骨癌症狀)。 另外，請向您的獸醫查詢，了解您的狗狗定期檢查的情況。 另外，白色拳師犬可能易於患上皮膚癌 (帶有白色斑點的其他顏色的拳師犬亦一樣)，因此請採取預防措施，盡量減少暴露在日光下。
他們亦易於患上一種犬科心髒病。
這種遺傳疾病被稱為「拳師犬心肌病」，是一種心室疾病 — 這種病在拳師犬品種出現的頻率比在任何其他品種中更為普遍。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為拳師犬選擇食物時，需要 考慮許多因素： 年齡、 生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括 潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能 提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養， 以防飲食中有任何缺少或過量的養料， 對愛犬造成不良影響。 請確保愛犬任何時間都可以 飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 炎熱的天氣， 尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分 。 熱量攝取量亦需 因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗 會需要更多的熱量。 以下建議是為健康的狗 而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的 獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的拳師犬所需的熱量、 蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需 。 年幼的拳師犬的免疫系統會在 15 個月大之前逐漸建立。 他們 在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇， 因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼拳師犬的消化功能亦與成年拳師犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以 必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地 吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群， 促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
為愛犬選擇合適的食物顆粒非常重要，要確保其大小、形狀和質地都方便愛犬咬食。 愛犬在這個成長階段裡需要適度能量。 大型犬種的幼犬，例如年幼的拉布拉多尋回犬，其成長期較長而快速，特別容易出現骨骼和關節問題，包括肢體缺陷、骨骼畸形和關節損傷。 成長初期主要與骨骼發育有關，雖然這時肌肉亦開始生長。 如果我們能夠限制食物的熱量，同時確保每日餵飼適量食物，會有助於控制年幼的拉布拉多尋回犬的成長速度，並降低超重的風險。 絕育是導致犬隻超重的一個因素。
拳師犬的「短鼻面」特徵會左右您 選擇粗粒食物的大小和形狀， 以便讓他們更易於拾取並咀嚼 食物。 愛犬在這個成長階段裡需要適度能量。 大型犬種的幼犬， 例如年幼的拳師犬， 其成長期較長而快速，特別容易出現 骨骼和關節問題，包括肢體缺陷、骨骼畸形和 關節損傷。 成長初期主要與骨骼發育有關， 雖然這時肌肉亦開始生長。 因此，進食過多、 吸收過多能量的幼犬會增加過多體重，而且 成長速度也會過快。 這種骨骼過重的情況，會增加出現 骨骼畸形和關節問題或發育不良的風險。 如果我們能夠限制食物的熱量， 同時確保每日餵飼適量食物， 會有助於控制年幼的拳師犬的成長速度， 並降低這些風險。 經過調整的蛋白質含量 和左旋肉鹼可支援肌肉發育。 專為促進成長的特殊配方食品， 所含其他營養應高於正常水平。 雖然我們需要增加食物中的鈣含量， 但大型品種的幼犬如攝入過量的鈣，便會較為敏感。 故此，我們必須明白， 除非經由獸醫處方，否則在專為成長期而配製的 完整食物中添加任何成分實屬不必， 甚或可能危害愛寵的健康。 建議將每日食糧分作三餐， 直到他們 6 個月大， 便可改為每天兩餐。
成年拳師犬在營養方面的主要目標：
以經過調整的蛋白質含量和 可促進脂肪燃燒的左旋肉鹼，以維持理想的體重和 肌肉質量
補充適當含量的礦物質、 EPA-DHA、牛磺酸、左旋肉鹼和抗氧化劑，可支援心臟功能 正常運作
葡萄糖胺，軟骨素和抗氧化劑 對促進他們骨骼和關節健康甚有幫助
提供優質 蛋白質和均衡的膳食纖維，有助大幅提高消化能力
特別添加豐富必需 脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B， 有助維持健康美麗的皮膚和毛髮。
拳師犬在 5 歲後， 便會開始面臨變老的初期跡象。 不過，富含抗氧化劑的配方，可有助 狗狗保持活力，而特定的營養，例如軟骨素和 葡萄糖胺，將有助於促進健康的骨骼和關節。 老化還伴隨著 消化能力和特殊營養需求的轉變， 因此較老的拳師犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量 。 這些營養素具有抗氧化性， 有助保護身體細胞免受與變老相關的氧化壓力所帶來的 負面影響
優質蛋白質。 儘管 很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量， 對減低腎衰竭功效不大。 與此同時，年長的狗在使用膳食蛋白質方面， 效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能 逐漸惡化的好方法，是減少 磷含量
多攝取含有較高比例的鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚和毛髮狀況。
提高多元不飽和 脂肪酸 (例如琉璃苣油或魚油) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程 會受老化影響
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會 逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量， 請檢查他們所吃的粗粒食物的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。
請注意：柴犬終其一生 都要避免餵飼他們進食人吃的 食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點 從每天正常進食份量中抽出的食物顆粒； 並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
照顧拳師犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
拳師犬似乎有無盡的精力，因此每日最少需要有兩小時的運動。 您沒聽錯，是兩個小時。 不過，兩小時的運動其實可以分開進行，例如散散步、在花園玩耍，或是到公園奔跑。 事實上，對於愛慢跑的人來說，拳師犬著實是個完美的伙伴。 無論如何，每天散步總比只在周末長跑要好。 另外，拳師犬性格活潑有趣，相當愛在花園玩各種遊戲。 記得拳師犬在大熱天時狀態通常欠佳。 作為一隻短鼻品種，他們有時候會有呼吸問題。 記得在餵食後最少等一個小時，才讓他們運動。
拳師犬短而光滑的皮毛的其中好處，就是相當容易打理。 不過，由於他們全年都會掉毛，而且其既短且刺的毛會粘在地毯和傢具裝飾上，因此最好每天都要用手套梳理毛髮，以減少使用吸塵器的次數。 雖然他們很愛流口水，但他們只需要偶爾洗澡。 跟大多數品種一樣，您應為拳師犬定期刷牙；可以的話，請每天刷牙，並且需不時帶他們接受專業的牙齒清潔服務。 請為他們剪指甲、檢查耳朵；指甲有需要的話便需要修剪，耳朵則要每週檢查一次。 除此之外，他們其他方面很好打理。
拳師犬天生活潑好動，喜歡跑跳，因此最好盡早讓他們接受訓練。 幼犬課程對於他們的社會化過程相當有用，對於雄性拳師犬尤甚，因為他們都喜歡在其他狗狗面前表現得像個首領；因此，這些課程有助他們提升對其他狗狗的包容度。 拳師犬天生聰穎，熱情討好 (在很多方面)，而且學習能力極強 — 如果有溫柔的鼓勵，效果更佳。 他們可從持續的精神刺激中獲益不少，因為生活無聊的話，會導致諸如咀嚼之類的破壞性行為。 在這一點上，他們便無法很有效地處理自己的問題。 拳師犬亦是天生做治療犬的好材料。
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關於拳師犬
雖然他們本身是鬥獵犬，但他們其實非常溫柔友好且熱情。 他們極其保護其主人 — 在保護主人的情況下，他們的吠叫聲確實比其「咬功」更為厲害。 事實上，拳師犬極少咬人。
雖然拳師犬最出名的就是他們的滑稽表情，但其實他們極度聰明，因此大量的腦力鍛鍊活動對他們益處多多。 他們亦相當喜歡待在人類左右，獲得關注的話更能令他們茁壯成長。 您在他們身邊花愈多時間，您的回報便會愈多。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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