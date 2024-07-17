以下是關於這犬種的特性



拳師犬出名精力無限，性格友好，喜歡玩樂，對身邊所有事物都充滿熱情。 生活中有太多令人興奮的事物 (這可能只是他們的藉口)，而且他們為之深深著迷。

同時，他們亦相當和善熱情，而且能夠與其主人建立牢固的關係。 此外，拳師犬經過一些訓練之後，就能與小朋友相處得很好，他們通常對周圍的人都非常謹慎和尊重。 不過，由於他們有時可能會愛玩愛鬧一些，所以最好讓他們遠離小朋友，以防萬一；但除此之外，他們因非常值得信賴而聞名。

拳師犬是保護欲極強、又忠誠的犬種，對他們認為對人類同伴構成威脅的任何事物，都會勇敢地吠叫。 他們比其他任何狗狗，都更愛舔陌生人。 不過，他們仍然是出眾的看門犬。

拳師犬是德國獵犬的後裔；在德國被用作鎖定獵物，後來與來自英格蘭的較小英國獒犬品種進行了雜交。 這個名字源於他們在比賽時用前爪擊打的方式 — 就像戰士一樣英勇。 這意味著他們比較愛跳起來，但一經訓練之後，就能改善這一點。

從外貌上來看，拳師犬有著短而光滑的皮毛、獨特的鈍口鼻，充滿智慧的深棕色眼睛。 由於他們的顏色從花斑、濃郁的紅色再到純白色都有，因此每隻狗狗都有其獨特的外表。 憑藉一身結實的肌肉、健壯的身材，他們還能做出優雅有力的動作。

就這一點來說，請務必留意拳師犬是否有每天至少做兩小時的運動。 拳師犬在早期階段如能接受部分訓練課程，便可控制其跳跳扎的性格，可說是益處多多。 不過，拳師犬只要擁有這兩樣東西，再加上主人的厚愛，便會對主人報以極大的忠誠。 因此，他們被視作最完美的家庭寵物之一。