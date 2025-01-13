牛頭爹利犬
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|56 - 57 cm
|53 - 54 cm
|體重
|體重
|25 - 30 kg
|20 - 25 kg
|成年年齡
|1 至 7 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|7 至 10 歲
|10 歲以上
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|56 - 57 cm
|53 - 54 cm
|體重
|體重
|25 - 30 kg
|20 - 25 kg
|成年年齡
|1 至 7 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|7 至 10 歲
|10 歲以上
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解牛頭爹利犬
關於該品種的所有資訊
有一隻牛頭爹利犬在身邊，永遠不會沉悶。友善。精力充沛。忠誠。牛頭爹利犬是迷人的品種，有時也喜歡扮演小丑角色。憑藉獨特的蛋形頭，牛頭爹利犬贏得了無數人的歡心。
活動類型只需要申請！ 您的鬥牛梗運動應該在每天 30 到 60 分鐘之間，並且在給予有趣的任務（例如飛球或敏捷性練習）時，它們會表現出色。 鬥牛梗適合一個自信的主人，他們將堅定而恆定地進行培訓，以該品種的頑固連勝他們的步伐。 總體而言，教您的鬥牛梗對於雙方來說應該是一個愉快的體驗，因為該品種學習很快並喜歡取悅其主人。
鬥牛梗更喜歡在人身邊，如果留給自己的設備，效果不佳。 早期的社交活動使得一隻超級善於交際的犬，他非常善於成為護衛犬，並且在人群中感到舒適。
牛頭爹利犬樂於玩耍，這使其成為尊重待對牛頭爹利犬的較年長孩子的好伴侶。不過，年紀較小的兒童可能會覺得牛頭爹利犬太過活躍。牛頭爹利犬絕無惡意，只是玩樂時過度興奮。但是，如果您正在尋找親切、溫暖的犬類夥伴，並且喜歡每日做大量運動，牛頭爹利犬可能是適合的品種。
關於牛頭爹利犬的兩大事實
品種的歷史
讓我們倒帶到 1835 年，當牛頭梗第一次出現在現場。 鬥牛犬和英國梗（現已滅絕）之間的交叉，鬥牛犬以其在鬥狗圈中的力量和成功而聞名。
1860 年，一位名叫詹姆斯·辛克斯的英國人開始創造一種白色塗層鬥牛梗，它設置了一個新的趨勢。 突然，該品種成為了整個英格蘭傑出紳士的必備伴侶。 這導致他們被暱稱為「白騎士」，因為他們對人的尊嚴方式，同時也在戒指中兇猛。
幸好鬥狗已成過去，但牛頭爹利犬仍然一如既往地可愛和友善，而且樂於展示傻氣的一面。American Kennel Club (AKC) 於 1885 年首次註冊此品種，當時註冊的是一隻名為 Nellie II 的牛頭爹利犬。1936 年，彩色牛頭爹利犬品種獲得正式認可，而最近在 1992 年，迷你牛頭爹利犬記錄為獨立品種。
就像牛頭爹利犬的遠親美國史特富郡爹利犬和斯塔福郡鬥牛爹利犬一樣，許多人仍然認為今天的牛頭爹利犬堪稱犬界鬥士。他們確實很勇敢。而且也確實喜歡保持活躍。但實際上，牛頭爹利犬是親切而忠誠的終生夥伴。
從頭到尾
牛頭爹利犬的身體特徵
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波斯貓
以下是關於牛頭爹利犬的一些有趣知識，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
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資料來源
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/;
- Royal Canin Dog Encyclopaedia. Ed 2010 and 2020
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Product Book
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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