關於該品種的所有資訊



有一隻牛頭爹利犬在身邊，永遠不會沉悶。友善。精力充沛。忠誠。牛頭爹利犬是迷人的品種，有時也喜歡扮演小丑角色。憑藉獨特的蛋形頭，牛頭爹利犬贏得了無數人的歡心。

活動類型只需要申請！ 您的鬥牛梗運動應該在每天 30 到 60 分鐘之間，並且在給予有趣的任務（例如飛球或敏捷性練習）時，它們會表現出色。 鬥牛梗適合一個自信的主人，他們將堅定而恆定地進行培訓，以該品種的頑固連勝他們的步伐。 總體而言，教您的鬥牛梗對於雙方來說應該是一個愉快的體驗，因為該品種學習很快並喜歡取悅其主人。

鬥牛梗更喜歡在人身邊，如果留給自己的設備，效果不佳。 早期的社交活動使得一隻超級善於交際的犬，他非常善於成為護衛犬，並且在人群中感到舒適。

牛頭爹利犬樂於玩耍，這使其成為尊重待對牛頭爹利犬的較年長孩子的好伴侶。不過，年紀較小的兒童可能會覺得牛頭爹利犬太過活躍。牛頭爹利犬絕無惡意，只是玩樂時過度興奮。但是，如果您正在尋找親切、溫暖的犬類夥伴，並且喜歡每日做大量運動，牛頭爹利犬可能是適合的品種。