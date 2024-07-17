以下是關於這犬種的特性



騎士查理王小獵犬隨時隨地都搖著長尾，出了名可愛溫順。 他們在獵犬當中體型較小，在大多數家庭的環境均適應良好，很快就能融入家中。 一經訓練之後，騎士查理王小獵犬通常就可以與小朋友和其他動物相處融洽。

想要了解騎士查理王小獵犬的起源，就要回溯到 1500 年代；那是玩賞獵犬首次出現在歐洲的時期，可能來自於東亞。 到了 17 世紀，這種小型犬成了查理一世國王及其兒子查理二世的愛寵，因而有了之後的綽號 (飼主為他們命名時並沒有想太多)。 不過，直至 1920 年代，騎士查理王小獵犬才以獨有品種的身分出現正名。

騎士查理王小獵犬現已是最具人氣的西班牙獵犬之一，更在 HBO 熱門劇集色慾都市上映時爆紅。 該劇集的粉絲都記得主角之一 Charlotte 有一隻騎士查理王小獵犬，取名為 Dandyridge Brandywine 公主 — 這個好名字真叫人難忘。

騎士查理王小獵犬最令人喜愛的就是一身柔軟如絲的毛，有四種不同毛色變化，包括栗色、白色、黑色、褐色和紅色，四種變化的專屬名稱分別為 Blenheim、Tricolour、Ruby 和 Black & Tan。 所有騎士查理王小獵犬的共同點是羽毛般的毛皮、下垂的長耳朵，以及活靈活現的棕色大眼。

同時，他們適應力強；無論是與主人一起蜷縮在梳化上或是出去散步，都能心滿意足。 騎士查理王小獵犬壽命長，最高齡為 20 歲，是作為終生伙伴的不二之選。