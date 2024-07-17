認識騎士查理王小獵犬
正式名稱： 騎士查理王小獵犬
其他名稱： 英國玩具犬、英國玩具獵犬
起源： 英國
流口水的傾向1 out of 5
美容需要2 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫的傾向2 out of 5
活動力等級1 out of 5
與其他寵物和平相處的能力5 out of 5
溫暖的天氣？2 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住宅生活5 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
家庭寵物？*5 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|30.5 - 33 cm
|30.5 - 33 cm
|體重
|體重
|5.4 - 8 kg
|5.4 - 8 kg
|幼犬年齡
|成年年齡
|2 至 10 個月
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 至 20 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解騎士查理王小獵犬
以下是關於這犬種的特性
騎士查理王小獵犬隨時隨地都搖著長尾，出了名可愛溫順。 他們在獵犬當中體型較小，在大多數家庭的環境均適應良好，很快就能融入家中。 一經訓練之後，騎士查理王小獵犬通常就可以與小朋友和其他動物相處融洽。
想要了解騎士查理王小獵犬的起源，就要回溯到 1500 年代；那是玩賞獵犬首次出現在歐洲的時期，可能來自於東亞。 到了 17 世紀，這種小型犬成了查理一世國王及其兒子查理二世的愛寵，因而有了之後的綽號 (飼主為他們命名時並沒有想太多)。 不過，直至 1920 年代，騎士查理王小獵犬才以獨有品種的身分出現正名。
騎士查理王小獵犬現已是最具人氣的西班牙獵犬之一，更在 HBO 熱門劇集色慾都市上映時爆紅。 該劇集的粉絲都記得主角之一 Charlotte 有一隻騎士查理王小獵犬，取名為 Dandyridge Brandywine 公主 — 這個好名字真叫人難忘。
騎士查理王小獵犬最令人喜愛的就是一身柔軟如絲的毛，有四種不同毛色變化，包括栗色、白色、黑色、褐色和紅色，四種變化的專屬名稱分別為 Blenheim、Tricolour、Ruby 和 Black & Tan。 所有騎士查理王小獵犬的共同點是羽毛般的毛皮、下垂的長耳朵，以及活靈活現的棕色大眼。
同時，他們適應力強；無論是與主人一起蜷縮在梳化上或是出去散步，都能心滿意足。 騎士查理王小獵犬壽命長，最高齡為 20 歲，是作為終生伙伴的不二之選。
騎士查理王小獵犬的兩個小常識
1. 正統皇室出身
幾個世紀以來，騎士查理王小獵犬的皇室血統並沒有被遺忘。 如同名稱中的「查理王」，再冠上的「騎士」這個詞，亦是源於英國內戰期間查理一世的保皇黨支持者
2. 裱框肖像
騎士查理王小獵犬有另一位知名的愛好者 那就是迷人的荷里活明星 Lauren Bacall。 據說 這位女演員非常寵愛她的騎士查理王小獵犬， 家裡還掛了一幅愛犬的肖像。
品種的歷史
說到騎士查理王小獵犬的歷史沿革，線索就藏在其名字當中。 早在 17 世紀，查理一世國王及其兒子查理二世就是玩賞獵犬的忠實粉絲，以至於「騎士查理王小獵犬」就是以這對父子命名。 事實上，日記作家 Samuel Pepys 寫下了名句：「查理二世似乎對於他的獵犬比統治國家更感興趣」。
查理王品種繼續流行到 19 世紀初，因為 Blenheim 宮的 Marlborough 家族而人氣大增，這個家族飼育了自己的紅白血統。 但隨後在維多利亞時代，愛狗人士開始將他們與相近的亞洲品種交配。 因而產生了頭骨更圓、臉更扁平的品種。
不過，原始玩賞獵犬品種仍然出現在當時的許多古老家族照當中，且在 1920 年代，一位名叫 Roswell Eldridge 的美國富人提出了一項挑戰。 假如有任何英國育種者能夠培育出「古老傳統品種」的西班牙獵犬，他便會送贈一筆獎金。 此舉毫不意外地產生了預期效果，而這個「新」品種的玩賞獵犬被命名為騎士查理王小獵犬。
英國育犬協會在 1945 年正式認可了這個品種，儘管直到 1996 年才在美國獲得承認。如今，騎士查理王小獵犬深受兩邊的喜愛。
從頭到尾
騎士查理王小獵犬的身體特徵
1.皮毛
2.毛色
3.頭部
4.面部
5.體型
須注意的事項
以下是關於騎士查理王小獵犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
這個品種可能罹患呼吸系統疾病
在適當照顧之下，騎士查理王小獵犬一般到老都能活得很健康，但請記得，他們屬於「短顱」家族。 這表示他們有著臉扁平、鼻子短的身體特徵，而這些生理構造特徵可能造成一些潛在的健康問題。 例如，騎士查理王小獵犬有時會出現呼吸問題。 正因如此，對於所有短頭顱的品種，建議您不要選擇擁有誇張身體特徵的狗狗、亦需要從可信的繁殖者購買，並在有需要時向獸醫尋求建議。
請務必留意他們的任何眼睛問題
另外，請注意騎士查理王小獵犬易於有視力問題。 事實上，從一些評估數據來看，這種小獵犬需要治療眼疾的比例是其他品種的兩倍。 有些疾病是遺傳性的，例如小眼症 (眼睛異常小)；有些疾病則是先天性的，例如是結膜乾燥症 (淚液產生減少)；另外還有後天罹患的疾病，例如白內障 (因為老化或糖尿病)。 但是無須恐慌，因為有許多疾病都可成功治療。 一如既往，早期發現是關鍵，因此請務必注意騎士查理王小獵犬的任何變化，並且定期帶他們到獸醫診所檢查。
像許多小型犬一樣，他們易於有牙齒問題
特別是牙齦炎，這是騎士查理王小獵犬常見的問題。 這種因牙菌斑引起的牙齦炎症，還可能導致牙齦萎縮和牙周病。 後者是在唾液中的礦物質 (鈣) 堆積在牙菌斑上形成牙垢時發生。 接著就會使細菌滋生，引起更多發炎的情況。 至於口臭，這裡就不再多說吧。 每天刷牙就是去除牙菌斑的最佳方法，所以一定要堅持下去。 定期檢查牙齒亦有助維持口腔健康。 最後，良好的飲食也是常保健康之道。 例如，特殊牙齒飼料顆粒有益於物理潔牙，而鈣「螯合劑」有助於防止牙垢的堆積。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為騎士查理王小獵犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。
請確保狗隻任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持他們的泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。
以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的騎士查理王小獵犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的騎士查理王小獵犬的免疫系統會在 10 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 他們的消化功能亦與成年的騎士查理王小獵犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
同樣地，當您選擇食物顆粒的大小、形式和硬度時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 含有鈣螯合劑的配方亦可有助減少牙垢形成。 配方中補充適當含量的礦物質、EPA-DHA、牛磺酸、左旋肉鹼和抗氧化劑，可支援心臟功能正常運作 在這個快速的成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，然後改為每天兩餐。
成年騎士查理王小獵犬在營養方面的主要目標：
補充適當含量的礦物質、EP-DHA、牛磺酸、左旋肉鹼和抗氧化劑，可支援心臟功能正常運作。
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重。
特別添加豐富必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA) 和琉璃苣油，可維持健康美麗的皮膚和毛髮。
處於成年期的小型犬傾向有口腔和牙齒疾病，更確切地說，他們傾向積累牙菌斑和牙垢。 騎士查理王小獵犬的牙齒和下巴需要大費周張地保護 — 特殊粗粒食物的形狀和質地都有助減緩牙菌斑的形成，而含有鈣螯合劑的配方亦有助於減少牙垢，從而幫助狗狗的日常口腔衛生。 小型犬出名挑食， 而獨家配方和調味料以及具有特殊質地的粗粒食物，可有助刺激狗狗的食慾。 另外，小型犬容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供亦可支援健康泌尿系統的飲食，以防形成尿結石。
對於活動範圍主要在室內的騎士查理王小獵犬來說，易消化的蛋白質、適當的纖維含量，再加上極優質的碳水化合物來源，可減少糞便的氣味和數量。 由於室內生活形態活動量較少，因此針對較低活動量的調整卡路里含量以及有助促進脂肪代謝的左旋肉鹼飲食，有助於保持理想體重。 請務必避免餵飼迷你貴婦犬進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵狗狗的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的粗粒食物；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
查理斯王騎士犬在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方有助維持狗狗的活力，而適當的磷含量亦可以支援其腎臟系統。 變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此較老的查理斯王騎士犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響
補充適當含量的礦物質、EPA-DHA、牛磺酸、左旋肉鹼和抗氧化劑，可支援心臟功能正常運作
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。原因是年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能逐漸惡化的好方法，是減少磷含量。
含有較高比例的鐵、鋅和錳微量元素，有助皮膚和毛髮保持良好狀況。
提高多元不飽和脂肪酸 (例如琉璃苣油或魚油) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗狗通常會製造這些脂肪酸，但老化卻會影響這種生理過程。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的形狀、大小和硬度是否能配合他們的下顎。
照顧騎士查理王小獵犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
雖然是作為寵物狗而飼養，但這個品種本來是源自較愛運動的西班牙獵犬的後裔。 如今騎士查理王小獵犬仍然保留一些許這樣的氣息，因此每天仍需要有一定的運動量 — 運動達一小時較為理想。 他們愛與主人一同散步，不過亦喜歡其他活動，例如玩遊戲、訓練，以及在公園裡四處嗅聞。 由於騎士查理王小獵犬容易隨年齡增長而體重增加，因此請務必留意他們每天要達到的身體活動量，這樣一來，亦有助他們的心靈發展。
騎士查理王小獵犬光滑的毛實際上常常造成假象，不過是好的方面！ 如絲般滑順且長度適中，經常讓人以為需要相當繁複的保養。 事實上，騎士查理王小獵犬每星期梳毛一次，加上偶爾洗一次澡， 平時只要留意毛髮有沒有失去任何光澤，並且準備好在掉毛期間稍微多梳毛幾次就可以了。 騎士查理王小獵犬有需要時，亦要經常修剪指甲，另外也要每星期檢查他們的長耳朵，以免有任何感染。 由於他們也易於有牙齒問題，因此在家必須刷牙，並建議您帶他們定期檢查牙齒。
騎士查理王小獵犬性情沉著溫馴，而且天生聰明、學習速度快。 因此對狗狗和主人來說，訓練過程都會很順利。 他們樂於取悅，對於獎賞反應良好，沒錯，尤其是零食獎勵。 如果這樣做的話，最好從每天吃的乾飼料份量中取一些來獎勵他們，而不要給他們不健康的零食。 除了幼犬訓練之外，騎士查理王小獵犬在服從、障礙和敏捷性課程方面也往往表現良好。 他們性格溫順、情感豐富，而事實上騎士查理王小獵犬很少有行為問題，因此亦能成為出色的治療犬。
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關於騎士查理王小獵犬
雖然兩者有很多共同點，但查理王小獵犬和騎士查理王小獵犬是兩個不同的品種。 您可透過兩個重點方式來區分兩者。查理王小獵犬的體型除了略小於騎士查理王小獵犬之外，兩者的嘴型長短和頭型亦明顯不同。
騎士查理王小獵犬性格隨和、相當溫順，一般來說不會大驚小怪。 不過，有一種情況例外。 騎士查理王小獵犬與主人建立緊密的關係之後，便不太擅於獨處，而且容易產生分離焦慮。 在這種情況下，他們便會不停的吠叫，直至主人回到他們身邊為止。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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