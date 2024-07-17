以下是關於這犬種的特性



101 斑點狗斑點狗絕對是迪士尼動畫的經典之作，我們又怎可能不提呢？ 優雅的斑點狗是很好的犬類陪伴者。 他們活力充沛、親切、俏皮，性格極之可愛，可與人類家庭形成密切關係。 斑點狗短而光滑的皮毛有黑色、亦有肝色，相當容易打理。

不過，斑點狗本身是運動犬，每天確實需要有大量的運動。 您家中有穿關了的跑鞋嗎？ 斑點狗是您出門慢跑的好伙伴， 同時他們亦很享受較長的散步時間！ 總而言之，斑點狗屬於運動型犬，肌肉發達，因此需要極高活動量才能讓他們快樂滿足。

一般認為斑點狗最初來自克羅地亞，曾被用作獵犬，後來進口到英國。 在英國，斑點狗被用作保護馬車之工作犬。 到了 1890 年，隨著第一個斑點狗協會成立，該品種亦在英國本土獲得了正式認可。

有關斑點狗為人津津樂道的一件事是他們後來成為消防隊的代名詞，特別是在美國。時至今日，他們依然是消防隊的官方吉祥物。 由於斑點狗曾經是為馬車開路的犬隻，因此便被用作保護那些拉消防車的馬匹。 即使是現在，許多消防員仍會選擇斑點狗作為其寵物。

斑點狗近年人氣飆升，這一定要歸功於他們初登銀幕的成名作！ 除了 1961 年迪士尼電影改編英國作家 Dodie Smith 的同名小說之外，後來還有其他的衍生作品相繼出現。

不幸地，這情況導致了不少缺乏經驗的主人選擇了斑點狗作為孩子的寵物犬，卻不懂得應該如何照顧他們。 幸而這情況現已好轉。不少主人都懂得給予斑點狗適當的照顧和充足的鍛煉，使他們在世界各地的家庭中得以健康成長。