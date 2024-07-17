認識斑點狗
正式名稱： 斑點狗
其他名稱： 馬車狗、達爾馬提亞狗、斑點狗
起源： 克羅地亞
流口水的傾向1 out of 5
美容需要1 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫的傾向2 out of 5
活動力等級5 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住宅生活2 out of 5
能獨處嗎？*3 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|58.5 - 61 cm
|56 - 58.5 cm
|體重
|體重
|27 - 32 kg
|24 - 29 kg
|幼犬年齡
|成年年齡
|2 至 15 個月
|15 個月至 5 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|5 至 8 歲
|8 至 18 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解斑點狗
以下是關於這犬種的特性
101 斑點狗斑點狗絕對是迪士尼動畫的經典之作，我們又怎可能不提呢？ 優雅的斑點狗是很好的犬類陪伴者。 他們活力充沛、親切、俏皮，性格極之可愛，可與人類家庭形成密切關係。 斑點狗短而光滑的皮毛有黑色、亦有肝色，相當容易打理。
不過，斑點狗本身是運動犬，每天確實需要有大量的運動。 您家中有穿關了的跑鞋嗎？ 斑點狗是您出門慢跑的好伙伴， 同時他們亦很享受較長的散步時間！ 總而言之，斑點狗屬於運動型犬，肌肉發達，因此需要極高活動量才能讓他們快樂滿足。
一般認為斑點狗最初來自克羅地亞，曾被用作獵犬，後來進口到英國。 在英國，斑點狗被用作保護馬車之工作犬。 到了 1890 年，隨著第一個斑點狗協會成立，該品種亦在英國本土獲得了正式認可。
有關斑點狗為人津津樂道的一件事是他們後來成為消防隊的代名詞，特別是在美國。時至今日，他們依然是消防隊的官方吉祥物。 由於斑點狗曾經是為馬車開路的犬隻，因此便被用作保護那些拉消防車的馬匹。 即使是現在，許多消防員仍會選擇斑點狗作為其寵物。
斑點狗近年人氣飆升，這一定要歸功於他們初登銀幕的成名作！ 除了 1961 年迪士尼電影改編英國作家 Dodie Smith 的同名小說之外，後來還有其他的衍生作品相繼出現。
不幸地，這情況導致了不少缺乏經驗的主人選擇了斑點狗作為孩子的寵物犬，卻不懂得應該如何照顧他們。 幸而這情況現已好轉。不少主人都懂得給予斑點狗適當的照顧和充足的鍛煉，使他們在世界各地的家庭中得以健康成長。
有關斑點狗的兩個小常識
1. 指出不同之處
您知道斑點狗幼犬 出生時並無任何斑點嗎？ 他們是約在 10 天大時 才出現與別不同的斑紋。 斑點會一直改變形狀，直到 斑點狗成年之後才會停止。
2. 真正的 101 斑點斑點狗
迪士尼斑點狗彭哥真的 存在！ 他是英國作家 Dodie Smith 所寫小說中的九隻狗之一， 該書後來被拍成電影。 這部 1956 年出版的小說本身亦很適合 斑點狗迷 — 甚至任何愛狗人士 — 閱讀！
品種的歷史
雖然斑點狗算是明星狗，但其起源仍然撲朔迷離。 很多人聲稱他們來自巴爾幹半島的達爾馬提亞，但幾乎沒有證據支持這一論點。 儘管如此，一般認為斑點狗最初來自克羅地亞，其後被帶到英國。
關於斑點狗的歷史，我們確實知道在 18 世紀後期，有一種名為「塔爾特犬」的白斑犬。 人類會利用這些狗來保護馬車，包括拉車的馬、車內的乘客和貨物。 晚上，他們還會充當馬厩的看門犬。 英國作家 Thomas Bewick 在 1791 年將這種狗命名為斑點狗。
此外，斑點狗還有其他多個綽號，例如英國馬車狗、斑點迪克布丁，以及李子布丁狗。 之所以有後兩個綽號，是因為斑點狗的著名斑點與這兩款英國人氣甜點中的水果塊很相似。
在 1800 年代，該品種繼續成為貴族中的一種身份象徵，亦同時是羅姆旅者的首選犬種。 大約在這個時候，斑點狗與消防人員的長期連繫亦已開始。 這犬種亦於 1888 年獲美國育犬協會認可。
從頭到尾
斑點狗的身體特徵
1.體型
2.尾巴
3.頭部
4.毛色
5.皮毛
須注意的事項
以下是關於斑點狗的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
斑點狗有一個常見的潛在問題，那就是：耳聾
不幸的是，超過 15% 這犬種都會受到某程度的影響 — 據估計，斑點狗在美國的患病率高達 30%。 大約 5% 的斑點狗雙耳失聰。 正因如此，他們容易因意外受傷，而且想要訓練他們亦變得困難，雖然要有訓練效果當然也不是不可能。 事實上，斑點狗天生聰明；如果主人願意發明一些手勢，他們亦可以很快學會。 此疾病與斑點狗的雙色花斑中的一個基因有關，因此斑點狗這種情況是遺傳問題。 信譽良好的繁殖者必定會先檢查潛在父母的聽力程度，從而減少一窩幼犬患上聽力障礙的機會，而且，幼犬本身亦會接受測試。 幸而，部份失聰的斑點狗都可以過得好好，生活相當正常。
另一個需要注意的問題是膀胱結石或腎結石
雖然斑點狗是典型的健康犬種，壽命相當長，不過他們易於患有某些疾病。 其中一種是「高尿酸尿症」，即尿中的尿酸水平偏高因而導致出現膀胱或腎結石。 幸好，如果好好管理飲食，便可以有效預防上述情況 (請參閱我們的「健康飲食，狗狗更健康」部分，了解更多有關餵飼斑點狗的資料)。 另外，如果真的有結石，是可以接受碎石術 (以超聲波破碎結石) 等方法將結石移除。 狗狗亦可以做手術，作為最後的選擇。 您的獸醫亦會助您及早了解各種可行的治療方法。
為了他們的身心健康，斑點狗需要大量的運動
雖然所有犬種都需要一定程度的日常活動，但活動對於斑點狗來說尤其重要！ 由於其運動發達、靈活敏捷的體格和工作犬背景，充足的戶外運動可讓斑點狗茁壯成長；另外，由於他們極其聰明，因此亦需要精神方面的刺激。 如果被困太久，可能會導致斑點狗精力過剩，因而做出破壞性的行為。 這樣的話，最終會令到主人和愛犬都不開心。 因此，定期讓狗狗有較長的散步時間 (最好讓他們可以奔跑) 對於他們的身心健康都相當重要。 如需更多有關斑點狗的運動和訓練的資訊，請查看以下相關部分。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為斑點狗選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康，包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。
請確保愛犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。
熱量攝取量亦需因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗會需要更多的熱量。
以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的斑點狗所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的斑點狗的免疫系統會在 15 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼斑點狗的消化功能亦與成年斑點狗有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
同樣地，當您選擇粗粒食物的大小、形式和質地時，必須考慮幼犬的牙齒 — 從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 在這個較長的成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 斑點狗是唯一在尿液中排出大量尿酸的犬種。 這種尿酸是嘌呤降解的結果，並會在某些犬隻的身體形成尿路結石。 因此，主人最好為狗狗選擇嘌呤含量低的食物，從而限制尿酸排泄。 由於斑點狗可能早在 12 個月大時便出現泌尿問題，因此請選擇嚴格控制嘌呤水平的飲食，以維持良好的泌尿系統功能。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
成年斑點狗在營養方面的主要目標：
選擇低嘌呤含量的蛋白質來源，從而預防尿路結石，維持泌尿道健康
富含必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B，有助維持健康美麗的皮膚和毛。 斑點狗光亮的皮毛可掩護他們極其敏感的皮膚。 上述營養素可以提升皮膚對外部病原體的防禦能力，同時增強皮膚的「屏障」功能，從而減緩炎症反應。
補充適當含量的礦物質、EPA-DHA、牛磺酸、左旋肉鹼和抗氧化劑，可支援心臟功能正常運作
補充氨基葡萄糖和軟骨素，可維持骨骼和關節健康
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重
提供優質蛋白質和均衡的膳食纖維，有助促進高度消化能力
為了促進他們的天然抵抗力，建議使用含多種抗氧化物及甘露寡糖的配方。
斑點狗在 7 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 不過，富含抗氧化劑的配方，可有助狗狗保持活力。 老化還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此年老斑點狗的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響
減少磷含量可減緩腎功能逐漸惡化
多攝取含有較高比例的鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚和毛髮狀況。
提高多元不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程會受老化影響。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。 適宜的食物顆粒形狀，可減慢狗狗吞嚥食物的速度，進而協助牠們維持健康體重。
請注意：斑點狗終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
照顧斑點狗
美容、訓練和鍛煉的要訣
如果您正疑惑究竟斑點狗需要多少運動量，那麼斑點狗可能並不適合您 — 因為答案是他們需要極多運動量。 在理想的情況下，他們一天應該要運動一至三個小時，甚至更多。 如果斑點狗運動量不足，他們很可能做出破壞性行為，以消耗自己多餘的精力。 由於他們本身是獵犬，所以最喜歡在村間奔跑，因此，對於喜歡遠足、跑步、甚至踩單車的人來說，他們是很好的運動夥伴。 斑點狗性格活潑愛玩，極喜歡在花園裡與主人嬉戲。
斑點狗不僅擁有漂亮的皮毛，而且相對來說容易打理。 只需每星期好好梳一次便可以；建議使用橡膠馬梳，有助保持其毛髮光滑而有光澤，同時可去除鬆散的毛髮。 為了讓斑點狗可以好好打扮一番，建議您偶爾也為他們洗澡，並按需要定期修剪指甲。 像所有品種一樣，請務必留意其牙齒衛生。 除了每天在家刷牙之外，亦應定期帶他們到獸醫處檢查。 最後，還應觀察斑點狗的耳朵是否有任何碎屑或感染跡象。
斑點狗既聰明又愛討主人歡心，這類性格令訓練過程特別充滿樂趣。 不過，由於他們是非常敏感的動物，因此適宜給予積極、富獎勵性質的訓練。 最理想的情況，就是一開始便讓斑點狗幼犬參加小狗訓練，讓他們從小養成良好的習慣。 盡早讓他們接受社交訓練，會對他們有幫助，因為他們本性對陌生人有戒心，甚至有點害羞。 但同時，他們與其他狗一起時偶爾會表現得較具攻擊性，因此讓他們上課接受訓練絕對是個好主意。 即使他們有聽力障礙，您仍然可以使用手勢或振動項圈來訓練他們。 稍後您亦可讓您的斑點狗繼續接受敏捷度或服從性方面的訓練課程。
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關於斑點狗
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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