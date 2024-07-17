以下是關於這犬種的特性



不要讓他們華麗的毛髮騙了您： 英國曲架犬不但迷人，而且亦很堅強，極適合在戶外活動同時作為獵犬飼養。 英國曲架犬永遠是忠實的伙伴，無論天氣如何，他們總渴望與您一起散步，甚至行山。 除了享受在大自然中奔跑之外，他們最喜歡的又是甚麼呢？ 當然是您！ 無論是在外散步還是待在火爐旁邊，英國曲架犬永遠都愛待在你身邊。 他們天生忠誠。

從小就開始讓英國曲架犬接受溫和又堅定的訓練，可有助與您的英國曲架犬建立信任關係。 這個品種極有主見，而且具備狩獵本能，因此你叫喚他們時，他們有時可能表現得猶豫不決。 英國曲架犬吠叫起上來，真的令人煩惱 — 其實，狩獵犬大多數都有這個問題；不過，訓練一下他們的話，就可以解決問題。

英國曲架犬最廣為人知的，就是擅長獵鳥 — 因此，他們亦被稱為「鳥犬」或「槍犬」。 在運動犬類之中，他們身型最為細小；而其尋回獵物的本能，可以變為在大後方將物件撿到另一個地點。 如果你的狗狗看起來焦躁不安，可以試試跟他們玩有益身心的檢球遊戲。 他們天性就是穩健 — 輕輕鬆鬆就可以穿越田野或院子。