認識英國曲架犬
英國曲架犬在最受歡迎狗狗排行榜中一直人氣高企，深受大家喜愛，尤其是其祖國英格蘭。 英國曲架犬與其一海之隔的表親 — 美國曲架犬，關係既近且遠；前者的特點是頭和鼻子更長，體格稍大。 有趣的是，他們的耳朵看起來幾乎要碰到地板一樣。 其性格隨和溫順，一直以來都是家庭寵物的最佳之選。
正式名稱： 英國曲架犬
其他名稱： 可卡犬、英國可卡、曲架
起源： 西班牙
流口水的傾向2 out of 5
美容需要5 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫的傾向3 out of 5
活動力等級5 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
天氣寒冷？3 out of 5
適合住宅生活4 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|39 - 41 cm
|38 - 39 cm
|體重
|體重
|13 - 14.5 kg
|13 - 14.5 kg
|成年年齡
|1 至 7 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|7 至 10 歲
|10 歲起
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解英國曲架犬
以下是關於這犬種的特性
不要讓他們華麗的毛髮騙了您： 英國曲架犬不但迷人，而且亦很堅強，極適合在戶外活動同時作為獵犬飼養。 英國曲架犬永遠是忠實的伙伴，無論天氣如何，他們總渴望與您一起散步，甚至行山。 除了享受在大自然中奔跑之外，他們最喜歡的又是甚麼呢？ 當然是您！ 無論是在外散步還是待在火爐旁邊，英國曲架犬永遠都愛待在你身邊。 他們天生忠誠。
從小就開始讓英國曲架犬接受溫和又堅定的訓練，可有助與您的英國曲架犬建立信任關係。 這個品種極有主見，而且具備狩獵本能，因此你叫喚他們時，他們有時可能表現得猶豫不決。 英國曲架犬吠叫起上來，真的令人煩惱 — 其實，狩獵犬大多數都有這個問題；不過，訓練一下他們的話，就可以解決問題。
英國曲架犬最廣為人知的，就是擅長獵鳥 — 因此，他們亦被稱為「鳥犬」或「槍犬」。 在運動犬類之中，他們身型最為細小；而其尋回獵物的本能，可以變為在大後方將物件撿到另一個地點。 如果你的狗狗看起來焦躁不安，可以試試跟他們玩有益身心的檢球遊戲。 他們天性就是穩健 — 輕輕鬆鬆就可以穿越田野或院子。
關於英國曲架犬的兩項須知
1. 他們毛茸茸的耳朵容易受感染
就似很多長耳朵的品種一樣，您必須要為他們清理耳朵，保持耳道清潔暢順。 您可以在家中為他們清潔，亦可以帶他們到獸醫處作詳細檢查，讓他們容光煥發！
2. 顧名思義
英國 可卡犬的名字源自一種鳥類 — 丘鷸， 以擅長捕獵而聞名。
品種的歷史
英國曲架犬原為運動犬。 該品種被當作鳥犬或槍犬飼養，在整個英格蘭和歐洲被廣泛用於尋找雀鳥，特別是該品種得名的伍德考克 (Woodcock)。 作為工具犬的英國曲架犬被認為是最古老的犬種。
此品種源於西班牙，其名字當中的「Spaniel」正是西班牙文的「西班牙狗」。在步槍發明之前，英國曲架犬在歐洲廣受歡迎，因為他們是擅長捕捉鳥類的運動犬。 獵犬分為水獵犬和陸地獵犬，專門在這兩個環境狩獵，而英國品種是陸地獵犬中體積最小的品種。 19 世紀，這些狗狗在英國發展蓬勃，在當時的展覽極盡人氣，同時亦對於該品種開始訂立標準。 無論是氣質還是個性，英國 可卡犬 在一眾獵犬中早已脫穎而出。
隨著 20 世紀的發展，該品種在繁殖軌道上已與他們的美國表親分道揚鑣，兩者均於 1946 年獲美國養犬俱樂部確立為官方品種。您可憑著英國曲架犬更長的頭部、鼻子以及短毛髮，將他們辨認出來。
該品種亦曾經因為 1955 年的迪士尼電影《小姐與流氓》而大受歡迎 — 電影中的女主角被塑造成優雅而溫暖的可卡犬。
從頭到尾
英國曲架犬的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.體型
4.尾巴
5.皮毛
英國曲架犬
以下是關於英國曲架犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
獨斷獨行
英國曲架犬生性快樂，是眾多令人討喜的性格之一 — 任性是其中之一。 不過，如果他們分心並掉頭走的話，話就不可這樣逆了。 幸好，早期訓練有助他們認清誰是領袖。
在家訓練有時極之困難
英國曲架犬頑固又好動，因此在訓練他們時可能會出現問題。 狗籠是建立良好行為、阻止不良行為的好工具。
溫柔的外表下隱藏著冠軍的運動員體魄
雖然他們已經被馴養，但其運動神經仍然發達。 因此，運動對於他們來說，必不可少。 他們喜歡在戶外遠足，可以在院子裡玩耍更是求之不得。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為英國曲架犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。
請確保愛犬隨時有乾淨的清水可飲。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。
熱量攝取量必須因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗所需能量亦會相對增加。
以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的英國曲架犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的英國曲架犬的免疫系統會在 12 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 他們的消化功能亦與成年的英國曲架犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
同樣地，當您選擇食物顆粒的大小、形式和硬度時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 要維持英國曲架犬有健康的皮膚和毛髮，必須讓他們吸收重要營養素，例如 omega 3 脂肪酸 (EPA-DHA)、維他命 A 和琉璃苣油。 在這個較短的成長階段中，熱量需求會相當高，因此需要進食專為成長期而設的特別配方，配方必須含高熱量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，而所有其他營養素的含量亦較正常為高。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
成年英國曲架犬在營養方面的主要目標：
以富含必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B 來提升皮膚屏障，這有助維持健康美麗的皮膚和毛。
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重。 英國曲架犬以貪吃見稱。 保持這個犬種體重健康，對於健康至關重要。
補充適當含量的礦物質、EPA-DHA、牛磺酸、左旋肉鹼和抗氧化劑，可支援心臟功能正常運作
提供優質蛋白質和均衡的膳食纖維，有助大幅提高消化能力。
為了促進他們的天然抵抗力，建議使用含多種抗氧化物及甘露寡糖的配方。
英國曲架犬在 7 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方將有助他們保持活力，而特定的營養，例如軟骨素和葡萄糖胺，將有助維持健康的骨骼和關節。 變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此較老的英國曲架犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 與此同時，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 減少磷含量是減緩腎功能逐漸惡化的好方法。
多攝取含有較高比例的鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚和毛髮狀況。
提高多元不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程會受老化影響。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。 適宜的食物顆粒形狀，可減慢狗狗吞嚥食物的速度，進而協助牠們維持健康體重。
請注意：英國曲架犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
照顧英國曲架犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
英國曲架犬喜愛運動，包括跑步和散步，因此建議您每天都要帶他們出去活動。 作為獵犬品種，他們習慣在戶外活動。 與一家人在院子裡嬉戲 (英國曲架犬對小孩極之友善！) 也不錯，他們亦非常享受玩耍的時光。
英國曲架犬的毛髮是他們的一大特色 — 光澤又細緻，密集而短曲，數十年來都是狗展中的亮點，並多次獲得最高殊榮。 每週如果可以梳理毛髮一次，就可以保持最佳。 至於面部和腳部周圍難以修剪的部份，以及毛髮較長的位置 (例如頸部、耳朵和尾巴下方)，就請專業人士為您的可卡犬打理。 您的狗狗一定會很滿意。
跟眾多純種狗一樣，他們的特徵相當完整，因此應該趁早訓練。 英國曲架犬極度敏感，因此您最好以耐心、溫柔的方法訓練他們。 簡單來說，要一致的訓練，而非嚴厲。 他們柔軟的內心可以由內向外發展。
7/7
關於英國曲架犬
眾所周知，這個犬種最愛 吠叫，尤其是獨留在室內時。 英國曲架犬是活潑好動的狗狗，能夠到 戶外走動，就是他們最大的幸福。 運用自己的聲線是英國曲架犬的特徵，目的可能只是 想要引起注意。 同時，他們極為敏感，經常渴望家人 能陪伴左右，亦即是說，如果主人能夠經常與他們相處，他們就最開心。
天生可愛的英國曲架犬 經常表現親切，極其希望時刻能有主人相伴。 他們 最愛與人依偎，熱情討好。
資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
點讚和分享此頁