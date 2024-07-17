認識法國鬥牛犬
法國鬥牛犬體格強健，極具個性，是您我的生活好拍檔。 其小巧的身型和堅定的意志，讓很多寵物主人為之心動。 不要被他們嚴肅的表情騙倒： 他們其實相當活潑有趣。 法國鬥牛犬適應力強，「有得玩」最緊要！ 還有更多額外優點！ 眾所周知，他們對小朋友極之友好 (當然對其他人亦相當好)，可以與其他狗狗或小動物相處融洽。
正式名稱： 法國鬥牛犬
其他名稱： 法國牛頭犬
起源： 英國、法國
流口水的傾向1 out of 5
美容需要1 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫的傾向2 out of 5
活動力等級3 out of 5
與其他寵物和平相處的能力5 out of 5
溫暖的天氣？1 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住宅生活5 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
家庭寵物？*5 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|27 - 34 cm
|24 - 32 cm
|體重
|體重
|9 - 14 kg
|8 - 13 kg
|成年年齡
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 歲起
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解法國鬥牛犬
以下是關於這犬種的特性
法國鬥牛犬！ 這隻來自巴黎的寵兒吸引了全球目光，成為最受歡迎的犬種之一。 在英國育犬協會的近期排名中， 他們排名第七；而在美國育犬協會的排名中，則排名第四。 法國鬥牛犬體型小巧，是城市居民喜愛的典型犬種，但真正讓他們獲得全球寵愛的是其和藹可親的性格。
老實說，法國鬥牛犬非常好養，尤其對於首次養狗的人士來說。 他們喜歡在您身邊小睡一下 (他們其中最享受的活動之一)；有時他們愛玩一整天；而且一經訓練之後，他們亦可以如對待成人那樣友善地對待小朋友。
他們那對蝙蝠般的耳朵極為觸目，再加上那張「臭臉」，其外表簡直與他們快樂的個性南轅北轍。 當他們在您身邊的時候，您可以欣賞到許多在喜劇中才能見到的場景： 法國鬥牛犬經常會不自覺做出一些滑稽動作。
撇開娛樂性不談，服從性訓練對於法國鬥牛犬亦是個不錯選擇。 社會化訓練亦極為必要，因為這種狗狗對主人的依賴性非常強。 可能真的是因為法國鬥牛犬體型嬌小，因此他們有點依賴於強大的拍檔。 這種狗狗無法勝任搜救或守衛等工作 — 他們最拿手的，就是陪伴你左右。
有關法國鬥牛犬的兩個小常識
1. 既可愛又沉重
法國鬥牛犬經常被認為是可愛的陪伴犬，但很多時候，其矮壯的身體卻常常被人忽略 — 簡單來說，狗狗要做運動的話，該運動必須適合他們的自身條件；至於法國鬥牛犬絕對不適合游泳，因為其肌肉密度無法讓其浮在水中。 堅持良好的餵食習慣，以避免您的法國鬥牛犬過重。
2. 小心他們「曳曳」
他們雖然讓人賞心悅目，您仍然要管束法國鬥牛犬的行為紀律。 毫無疑問，他們天生愛玩，但如果放任他們玩，有可能會助長其囂張氣焰 — 這包括故意不服從主人的命令。 他們有時甚至會像「邪惡小丑」一樣放肆。 因此，請務必訓練他們 — 即每次要求他們完成一項指令時，就用獎勵 (健康零食) 來誘導他們。 只要確保這些零食是從每日飲食份量中抽取，就可以了！
品種的歷史
法國鬥牛犬的發展史漫長而曲折。 該品種被認為是摩洛西人 (Molossian) 所馴養的犬種後裔；摩洛西人是古希臘的一個部落，他們最終遷徙到了英格蘭。 據稱，摩洛西犬後來演化成英國獒犬及其亞品種馬士提夫犬 (Bullenbeisser)。 這個犬種最初被用於鬥牛類運動，但在 1835 年該運動被依法取締之後，他們逐漸開始成為人類的伴侶犬。
爹利犬是英格蘭的一個常見犬種，他們後來與法國鬥牛犬的祖先雜交，生成了一個迷你版本或玩具版本的鬥牛犬 — 這個犬種一直擔當捕鼠犬和守衛犬的工作。 早期的法國鬥牛犬在英格蘭中部諾丁漢地區相當受歡迎，尤其是蕾絲製造業，因為他們的捕鼠能力一流！
到 1860 年代，這種新型的法國鬥牛犬首次在該國的狗展上亮相，並受到大眾的熱烈歡迎。 後來英國蕾絲產業式微，法國逐漸成為該產業的新龍頭；英國蕾絲製造商紛紛帶著其愛犬遷移到了諾曼第。
法國鬥牛犬受到了全法國民眾的熱烈歡迎，並逐漸演化成為我們今天所熟知的品種。 這個犬種當時是時尚的象徵，在社會上廣受歡迎，尤其受到皇室和貴族的青睞。 他們在巴黎的人氣達到頂峰，各處的咖啡館隨處都可看到他們的身影。 法國著名藝術家 Toulouse-Lautrec 和 Degas 經常在他們的畫作中描畫法國鬥牛犬。
該品種在 20 世紀的美國同樣受歡迎。 他們分別於 1898 年和 1905 年獲美國育犬協會和英國育犬協會正式認可。
從頭到尾
法國鬥牛犬的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.體型
4.尾巴
5.毛皮
須注意的事項
以下是關於法國鬥牛犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
那張可愛的臉，可能會造成一點問題。
法國鬥牛犬的健康問題不多，但其面部結構可能會導致呼吸方面的問題。 法國鬥牛犬的面部結構會令他們易於發生呼吸系統問題，此症狀稱為短頭顱綜合症，特徵包括鼻子和鼻孔扁平。 他們通常有呼吸困難的問題；在太熱或太冷的環境，或當他們劇烈運動時，問題會更為獸重。 在非常炎熱或寒冷的天氣，要更加小心。 天氣炎熱時，如果必須要將狗狗獨留在密閉的車箱內，就一定要記得開空調。 他們亦經常有消化問題： 眾多存在短頭氣道阻塞綜合症的狗狗，也易於出現腸胃不適的問題。
強壯的身體亦易於發胖
法國鬥牛犬那身結實的線條無比誘人，但他們亦需要合理的控制手段，方能保持苗條的體態。 如果不對飲食和小食加以控制，他們便容易增磅。 厚重的胸膛和結實的四肢，造就了他們一副硬漢的形象；但相對於那些身型碩大的狗隻，您要更加密切留意身型小巧的法國鬥牛犬。 除非有您緊緊捉住他們，否則他們很難在海水、湖水或泳池中暢泳： 因為身體呈桶狀，因此他們的游泳姿勢亦與眾不同 (看起來更像是在「滾動」)。而且因為肌肉過於結實，他們在水中的浮力亦難支撐起他們的身體。 乾燥的地面就最適合他們每天展開常規運動！
可能出現櫻桃眼
櫻桃眼並不會危及生命，但會影響 其外表。 當第三眼瞼 (所有狗狗都有) 的淚腺意外突出，法國鬥牛犬就會出現這種情況。 發病後眼球會略微凸起，眼眶處出現一條紅色條紋。 當第三眼瞼內固定腺體的纖維質力量變弱時，就會出現櫻桃眼。 沒有什麼好方法來避免： 您只能密切關注他們是否出現了這方面的症狀。 如果發生這種情況，立即帶您的法國鬥牛犬到寵物醫生處就醫。 如果您要為家庭新添一隻狗狗時，請確保只向負責任的繁殖者購買。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為法國鬥牛犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保愛犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 熱量攝取量必須因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗所需能量亦會相對增加。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
A 年幼的法國鬥牛犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的法國鬥牛犬的免疫系統會在 12 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼鬥牛犬的消化功能亦與成年法國鬥牛犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
法國鬥牛犬的「短鼻面」特徵會左右您選擇粗粒食物的大小、形狀和質地，以便讓他們更易於拾取並咀嚼食物。 狗狗的皮膚和毛髮反映了其健康狀況，而維持法國鬥牛犬的皮膚和毛髮健康則需要 omega-3 脂肪酸 (EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B 群等營養素來增強皮膚的「屏障」功能。 在這個較短的成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
成年法國鬥牛犬在營養方面的主要目標：
以含有最佳蛋白質和左旋肉鹼水平的食物來促進脂肪燃燒，從而維持法國鬥牛犬的肌肉質量
特別添加豐富必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B，可維持健康美麗的皮膚和毛髮
提供優質蛋白質和均衡的膳食纖維，有助促進高度消化能力，同時可減少會導致消化系統疾病、腸胃氣脹和大便異味的腸道發酵情況。
為了促進他們的天然抵抗力，建議使用含多種抗氧化物及甘露寡糖的配方。
法國鬥牛犬在 7 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方將有助他們保持活力，而特定的營養，例如軟骨素和葡萄糖胺，將有助維持健康的骨骼和關節。 在變老的過程中，消化能力和特殊營養需求的改變亦會出現，因此較年老的法國牛頭犬的食物應具備以下特質：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化性，有助保護身體細胞免受與變老相關的氧化壓力所帶來的負面影響。
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 減少磷含量是減緩腎功能逐漸惡化的好方法。
含有較高比例的鐵、鋅和錳微量元素，有助皮膚和毛髮保持良好狀況
提高多元不飽和脂肪酸 (例如琉璃苣油或魚油) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程會受老化影響。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的形狀、大小和硬度是否能配合他們的下顎。
照顧法國鬥牛犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
說到運動，法國鬥牛犬並不需要大量運動以保持健康。 每天只要散散步就很足夠，而他們最愛就是在房子或院子裡玩耍。 不過，鬥牛犬無法在高溫環境下活動，因此在夏天時份不要讓他們劇烈運動。 腦力遊戲對聰明的法國鬥牛犬而言，益處多多 — 事實上，他們無懼挑戰！
雖然他們的短毛髮是吸引人們飼養的原因，但他們仍然會掉毛。 如果每星期都可以用鬃毛刷或橡膠美容手套為他們梳理一次，就最好不過。 其臉上的皺紋和褶皺亦應保持清潔和乾爽，以防細菌滋生。 請每個月 (或按需要) 為他們洗澡，並確保之後完全擦乾褶皺。 每星期亦應修剪指甲，讓其壯健的身體保持平衡。
法國鬥牛犬其中一個優點，就是他們的高智商。 因此，請務必從小時候開始堅定訓練他們，以防他們隨性而行。 訓練過程必須保持耐心，同時可能需要重覆指令。 法國鬥牛犬易於訓練，對於有獎勵的指令，更是反應良好；例如，完成「坐下！」的指令之後，他們便可以獲得獎勵 — 這可以是他們喜歡的任何東西：乾糧、小食、注意力或撫摸、有趣的玩具、遊戲等等。 不過，您應限制使用食物作為獎勵，以防他們體重過度增加。 如果他們在白天吃過小食，請相應在日常食糧中減扣。
7/7
關於法國牛頭犬
法國牛頭犬極受歡迎，是作伴的至佳之選 — 無論住在城市還是鄉村，都極之適合家庭或單身人士飼養。 他們天生熱情、低調、身心均衡且和藹可親，因而深受人們喜愛。 他們總是熱愛散步，不過有時候也享受有自己的休息時間。
法國牛頭犬天生平易近人，同時好奇心重、活潑有趣。 部份法國牛頭犬可能比較活躍，但他們的共通點就是愛玩！
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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