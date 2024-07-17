以下是關於這犬種的特性



法國鬥牛犬！ 這隻來自巴黎的寵兒吸引了全球目光，成為最受歡迎的犬種之一。 在英國育犬協會的近期排名中， 他們排名第七；而在美國育犬協會的排名中，則排名第四。 法國鬥牛犬體型小巧，是城市居民喜愛的典型犬種，但真正讓他們獲得全球寵愛的是其和藹可親的性格。

老實說，法國鬥牛犬非常好養，尤其對於首次養狗的人士來說。 他們喜歡在您身邊小睡一下 (他們其中最享受的活動之一)；有時他們愛玩一整天；而且一經訓練之後，他們亦可以如對待成人那樣友善地對待小朋友。

他們那對蝙蝠般的耳朵極為觸目，再加上那張「臭臉」，其外表簡直與他們快樂的個性南轅北轍。 當他們在您身邊的時候，您可以欣賞到許多在喜劇中才能見到的場景： 法國鬥牛犬經常會不自覺做出一些滑稽動作。

撇開娛樂性不談，服從性訓練對於法國鬥牛犬亦是個不錯選擇。 社會化訓練亦極為必要，因為這種狗狗對主人的依賴性非常強。 可能真的是因為法國鬥牛犬體型嬌小，因此他們有點依賴於強大的拍檔。 這種狗狗無法勝任搜救或守衛等工作 — 他們最拿手的，就是陪伴你左右。