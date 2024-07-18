以下是關於這犬種的特性



大丹犬身形魁梧： 但這魁梧的身軀卻有一顆甜美、友好且熱情的心。

他們保持著狩獵野豬這原始使命所需要的身材和力量，但經過幾個世紀以來的培育和繁衍，其攻擊性已經消失；取而代之的是溫和與親切的性格。 大丹犬是一種英俊的獵犬 — 舉止莊重、表情機警、毛髮濃密光滑，更有三種別緻的顏色組合： 黃褐和虎斑，黑色和花斑或藍色。

一經訓練 (訓練過程相對簡單)，大丹犬就可以和小朋友相處融洽，可以成為可愛的家庭寵物；但需要注意的是，他們需要的投入程度比小型犬要高一些。 如果您家中空間狹小，或者收藏了很多珍貴的瓷器，那您可能需要慎重考慮一下 — 大丹犬的尾巴高度和桌面差不多，輕輕一掃，後果不堪設想。

雖然大丹犬體型龐大，但他們並不是活動水平極高的品種；每天只需要適度的運動量即可。 在發育完成之後，他們會對各種運動感興趣：散步、奔跑，以及在封閉空間內四處閒逛 (還好他們不愛跳躍，所以您不必加高花園圍欄)。 請記住，由於他們身材過於龐大，大丹犬的平均壽命較短。

在日常生活中，養大丹犬唯一的麻煩，就是他們的口水！ 大丹犬的口水流量會略多一些。 但相對於他所帶來的樂趣，這種性格友善、姿態雄偉的狗狗就算有這個缺點，也根本微不足道。