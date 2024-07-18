認識大丹犬

大丹犬 (Great Danes) 可能不是丹麥人 (Danish)，但無論如何，他們真的很出眾 (Great)！ 最大的大丹犬體重可以接近 80 公斤；這種身型龐大的狗狗有時亦會被稱為「犬界中的阿波羅」(阿波羅是古代神話中的太陽神)。 雖然大丹犬看起來更像一名奧運健將，但只要空間允許、訓練有素，他們可以成為人類家庭的可愛拍檔： 他們在您心裡佔據的空間，與在您家裡佔據的空間一樣多！

正式名稱： 大丹犬

起源： 德國

大丹犬望著側面的黑白照

  • 流口水的傾向

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  • 掉毛程度

    3 out of 5

  • 活動力等級

    3 out of 5

  • 與其他寵物和平相處的能力

    5 out of 5

  • 溫暖的天氣？

    2 out of 5

  • 適合住宅生活

    1 out of 5

  • 家庭寵物？*

    3 out of 5

  • 能獨處嗎？*

    1 out of 5
* 我們建議不要長時間讓寵物獨留在家， 若愛犬有人陪伴，可避免出現情緒困擾和破壞性行為。 請向獸醫尋求建議。 即使屬同一品種，每隻寵物都是與別不同的；此品種詳情的描述只供參考之用。 若您希望擁有快樂健康、行為良好的寵物，我們建議給予您的愛寵適當訓練和社交機會，並且滿足他們基本的健康需要 (以及他們在社會化和行為方面的需要)。 請勿在無成人看管下讓寵物與小孩在一起。 請聯絡您的寵物繁殖者或獸醫，了解進一步的建議。 所有家庭寵物都是善於交際，更喜歡有人陪伴。 但亦可以從小教導他們獨處。 請向您的獸醫或寵物訓練員尋求建議，以助您達成目標。
大丹犬的插圖
雄性雌性
身高身高
76 - 81 cm71 - 76 cm
體重體重
63 - 77 kg50 - 63 kg
成年年齡
8 個月至 2 歲
成熟年齡年長年齢
2 至 5 歲10 歲起
嬰兒期年齡
出生至 2 個月
大丹犬站立看着鏡頭
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了解大丹犬

以下是關於這犬種的特性

大丹犬身形魁梧： 但這魁梧的身軀卻有一顆甜美、友好且熱情的心。

他們保持著狩獵野豬這原始使命所需要的身材和力量，但經過幾個世紀以來的培育和繁衍，其攻擊性已經消失；取而代之的是溫和與親切的性格。 大丹犬是一種英俊的獵犬 — 舉止莊重、表情機警、毛髮濃密光滑，更有三種別緻的顏色組合： 黃褐和虎斑，黑色和花斑或藍色。

一經訓練 (訓練過程相對簡單)，大丹犬就可以和小朋友相處融洽，可以成為可愛的家庭寵物；但需要注意的是，他們需要的投入程度比小型犬要高一些。 如果您家中空間狹小，或者收藏了很多珍貴的瓷器，那您可能需要慎重考慮一下 — 大丹犬的尾巴高度和桌面差不多，輕輕一掃，後果不堪設想。

雖然大丹犬體型龐大，但他們並不是活動水平極高的品種；每天只需要適度的運動量即可。 在發育完成之後，他們會對各種運動感興趣：散步、奔跑，以及在封閉空間內四處閒逛 (還好他們不愛跳躍，所以您不必加高花園圍欄)。 請記住，由於他們身材過於龐大，大丹犬的平均壽命較短。

在日常生活中，養大丹犬唯一的麻煩，就是他們的口水！ 大丹犬的口水流量會略多一些。 但相對於他所帶來的樂趣，這種性格友善、姿態雄偉的狗狗就算有這個缺點，也根本微不足道。

一隻成年大丹犬和幼犬在草地上相鄰而坐
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有關大丹犬的兩個小常識

1. 史酷比在哪裡？

據稱，可愛但膽小的卡通狗史酷比 (Scooby Doo) 可能取材自大丹犬！ 這個犬種的家族中還出現了一位連載漫畫界超級巨星 Marmaduke；這部同名漫畫始刊於 1950 年代；直到 2010 年還被拍成了電影。

2. 大丹犬的鄉下竟不是丹麥？ 

嚴格來說，大丹犬實際上並沒有丹麥血統： 這個犬種起源於德國。1878 年，一個由評委和繁殖員所組成的委員會於柏林召開會議，將幾種相似但名稱不同的犬歸為一類： Deutsche Dogge。 照字面翻譯成中文，就是「德國犬」。 所以人們後來將這個犬種稱為大丹犬， 這確實有其道理！

大丹犬望著側面的黑白照
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品種的歷史

對於一個有著如此悠久歷史的犬種，大丹犬的起源自然不是三五句話能說清楚的。 從埃及墳墓的圖畫可看到，他們可能已經存在了數千年。 獒犬、格雷伊獵犬和現已滅絕的馬士提夫犬 (德國獵犬) 被認為與大丹犬的祖先有關。

可以肯定的是，現時的大丹犬祖先在中世紀的德國被視為強悍的獵豬 (野豬) 犬和護衛犬。 當這種犬第一次來到英國的時候，他們被稱為「德國獵豬犬」。

19 世紀，幾個相似的犬種被歸類在一起，並獲命名為「Deutsche Dogge (德國犬)」。 他在英語中是如何演變成「Great Dane」已無從考證；但如果要進一步深究的話，其來源可能出自這個犬種的法語名稱 Le Grand Danois 的 翻譯。

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從頭到尾

大丹犬的身體特徵

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1.頭部

外觀魁梧，頭部較大且輪廓分明。

2.面部

表情警覺，耳朵自然向前折疊。

3.體型

身體強壯、肌肉發達、身體略呈方形。

4.皮毛

毛髮短而濃密，有光澤，呈現三種不同的顏色。

5.尾巴

尾巴粗壯，末端逐漸變細。
大丹犬幼犬將頭靠於爪子
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大丹犬

以下是關於大丹犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述

謹防胃反轉

胃擴張和腸扭轉 (GDV) 通常被稱為胃反轉，是很多大型犬種的常見病症，但對於大丹犬卻是最為棘手的問題。 養狗人士需要留意異常情況：腹部隆起、煩躁不安、乾嘔、流涎不止、發出嗚嗚聲或異常沉默；您亦應了解該怎麼做： 立即尋求寵物醫生協助。 一些養狗人士選擇做預防性手術；這至少可以在一定程度上保護您的愛犬。 這種手術叫做胃固定術，即是將胃壁固定在合適位置，以防危及生命的胃扭轉 (腸扭結)，但無法預防胃擴張 (胃臌脹)。 這絕對是一個很好的開始。

髖關節問題

作為高大的犬種，大丹犬可能易於患上骨關節疾病 — 即骨骼和關節疾病。 特別是大丹犬可能出現前肢生長畸形的情況。 這些前肢畸形可能會導致您的愛犬活動受限，亦會感到疼痛。 為免出現這種情況，在大丹犬幼年時期餵食正確的食物相當重要，同時亦要避免過度使用鈣補充劑。

健康飲食，狗狗更健康

當我們為大丹犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、身體情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀)。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 由於巨型犬患胃反轉現象 (通常稱 GDV) 的風險較高，即是胃因過多的氣體而過度伸展和旋轉，而原因通常是在用餐期間過度餵食而引起，因此我們建議將幼犬的每日進食量分成三份，並嘗試將這個習慣一直維持到成年。 請確保愛犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 熱量攝取量亦需因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗會需要更多的熱量。 以下 建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題， 請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的 獸醫飲食。

年幼的大丹犬 所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比 成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護 身體，以及供應成長和建構體格所需。 在他們的成長過程，年幼的 大丹犬的免疫系統會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇， 因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以 維持其天然抵抗力。 年幼大丹犬的消化功能亦與成年 大丹犬 有所不同： 他們的消化系統尚未成熟，所以必須 為其提供極易消化的蛋白質，以便製造 骨骼肌肉、組織和器官。 益生元 (例如低聚果糖) 亦 能夠支援他們的腸道菌群，促進 消化健康。

大型犬種幼犬的 成長期較長，又快速，特別容易出現 骨骼和關節問題，包括肢體缺陷、骨骼畸形和 關節損傷。

成長 初期 (長達 8 個月) 主要與骨骼發育有關，雖然 這時肌肉亦開始生長。 因此，進食過多 (吸收 過多能量) 的幼犬會增加過多體重，而且成長速度也會過快。 準備的食物 應調整卡路里含量以促進快速成長，同時 體重過度增加，有助於將風險降至最低。 在成長的第一個階段 在第一階段的能量和礦物質（鈣和磷） 提供均衡的能量和礦物質 (鈣和磷) 將有助於骨 礦化，促進鞏固骨骼及發育健康的關節。 雖然我們需要增加食物中的鈣 含量，但大型品種的幼犬對 過量攝入鈣會較為敏感。 故此，我們必須明白，除非 經由獸醫處方，否則在專為成長期而配製的完整食物中 添加任何成分實屬不必，甚或可能 危害愛寵的健康。

與多種巨型犬一樣，大丹犬 的消化系統容易敏感，且其體重終其一生都 會對關節造成壓力。 因此，大 丹犬的營養需求應包括優質蛋白質和 均衡的膳食纖維供應量，以協助促進最佳消化率，另外 還需要葡萄糖胺、軟骨素和抗氧化劑，可 促進骨骼和關節的健康。 富含 omega-3 脂肪酸 (例如 EPA-DHA) 的配方 有助他們保持皮膚健康。 調整牛磺酸含量亦很 重要，能促進心臟功能 的健康。

避免 餵食 人類食物或高脂肪零食；相反，想獎勵大丹犬的話，可 讓他們吃一點 從每天正常進食份量中抽出的粗粒食物；並請嚴格遵循包裝上的餵飼 指南，以防體重過度增加。

請確保愛犬隨時有乾淨的清水可飲。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。

大丹犬在一條小路上奔跑
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照顧大丹犬

美容、訓練和鍛煉的要訣

要確保大丹犬保持良好狀態、身體健康並夠享受生活的樂趣，您需要在美容、鍛煉和訓練方面付出一定的努力。 大丹犬的毛髮短而光滑，不需要太多打理，但在換毛季節 (每年換一到兩次毛) 則需要將每星期一次的梳理頻率提高到每天一次，以處理掉落的毛髮。 大丹犬需要規律性鍛煉 — 最好每天都可以出去散步幾次。 關節發育完全後 (大約 2 歲左右)，他們就可以享受慢跑或遠足的樂趣了。 戶外運動需要在安全、封閉的空間中進行： 大丹犬喜歡跟著氣味走。 要想讓這位犬界巨人在大街上聽您的話，請確保大丹犬獲得良好的訓練，並從很早就開始適應社交生活。 堅定且一致的訓練方法，可讓熱情、善於交際又愛討好的巨型大丹犬有滿滿的成就感。

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資料來源
  1. 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
  2. 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
  3. Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
  4. 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
  5. 美國育犬協會 https://www.akc.org/

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