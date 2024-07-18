認識大丹犬
大丹犬 (Great Danes) 可能不是丹麥人 (Danish)，但無論如何，他們真的很出眾 (Great)！ 最大的大丹犬體重可以接近 80 公斤；這種身型龐大的狗狗有時亦會被稱為「犬界中的阿波羅」(阿波羅是古代神話中的太陽神)。 雖然大丹犬看起來更像一名奧運健將，但只要空間允許、訓練有素，他們可以成為人類家庭的可愛拍檔： 他們在您心裡佔據的空間，與在您家裡佔據的空間一樣多！
正式名稱： 大丹犬
起源： 德國
流口水的傾向4 out of 5
掉毛程度3 out of 5
活動力等級3 out of 5
與其他寵物和平相處的能力5 out of 5
溫暖的天氣？2 out of 5
適合住宅生活1 out of 5
家庭寵物？*3 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|76 - 81 cm
|71 - 76 cm
|體重
|體重
|63 - 77 kg
|50 - 63 kg
|成年年齡
|8 個月至 2 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|2 至 5 歲
|10 歲起
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解大丹犬
以下是關於這犬種的特性
大丹犬身形魁梧： 但這魁梧的身軀卻有一顆甜美、友好且熱情的心。
他們保持著狩獵野豬這原始使命所需要的身材和力量，但經過幾個世紀以來的培育和繁衍，其攻擊性已經消失；取而代之的是溫和與親切的性格。 大丹犬是一種英俊的獵犬 — 舉止莊重、表情機警、毛髮濃密光滑，更有三種別緻的顏色組合： 黃褐和虎斑，黑色和花斑或藍色。
一經訓練 (訓練過程相對簡單)，大丹犬就可以和小朋友相處融洽，可以成為可愛的家庭寵物；但需要注意的是，他們需要的投入程度比小型犬要高一些。 如果您家中空間狹小，或者收藏了很多珍貴的瓷器，那您可能需要慎重考慮一下 — 大丹犬的尾巴高度和桌面差不多，輕輕一掃，後果不堪設想。
雖然大丹犬體型龐大，但他們並不是活動水平極高的品種；每天只需要適度的運動量即可。 在發育完成之後，他們會對各種運動感興趣：散步、奔跑，以及在封閉空間內四處閒逛 (還好他們不愛跳躍，所以您不必加高花園圍欄)。 請記住，由於他們身材過於龐大，大丹犬的平均壽命較短。
在日常生活中，養大丹犬唯一的麻煩，就是他們的口水！ 大丹犬的口水流量會略多一些。 但相對於他所帶來的樂趣，這種性格友善、姿態雄偉的狗狗就算有這個缺點，也根本微不足道。
有關大丹犬的兩個小常識
1. 史酷比在哪裡？
據稱，可愛但膽小的卡通狗史酷比 (Scooby Doo) 可能取材自大丹犬！ 這個犬種的家族中還出現了一位連載漫畫界超級巨星 Marmaduke；這部同名漫畫始刊於 1950 年代；直到 2010 年還被拍成了電影。
2. 大丹犬的鄉下竟不是丹麥？
嚴格來說，大丹犬實際上並沒有丹麥血統： 這個犬種起源於德國。1878 年，一個由評委和繁殖員所組成的委員會於柏林召開會議，將幾種相似但名稱不同的犬歸為一類： Deutsche Dogge。 照字面翻譯成中文，就是「德國犬」。 所以人們後來將這個犬種稱為大丹犬， 這確實有其道理！
品種的歷史
對於一個有著如此悠久歷史的犬種，大丹犬的起源自然不是三五句話能說清楚的。 從埃及墳墓的圖畫可看到，他們可能已經存在了數千年。 獒犬、格雷伊獵犬和現已滅絕的馬士提夫犬 (德國獵犬) 被認為與大丹犬的祖先有關。
可以肯定的是，現時的大丹犬祖先在中世紀的德國被視為強悍的獵豬 (野豬) 犬和護衛犬。 當這種犬第一次來到英國的時候，他們被稱為「德國獵豬犬」。
19 世紀，幾個相似的犬種被歸類在一起，並獲命名為「Deutsche Dogge (德國犬)」。 他在英語中是如何演變成「Great Dane」已無從考證；但如果要進一步深究的話，其來源可能出自這個犬種的法語名稱 Le Grand Danois 的 翻譯。
從頭到尾
大丹犬的身體特徵
1.頭部
2.面部
3.體型
4.皮毛
5.尾巴
大丹犬
以下是關於大丹犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
謹防胃反轉
胃擴張和腸扭轉 (GDV) 通常被稱為胃反轉，是很多大型犬種的常見病症，但對於大丹犬卻是最為棘手的問題。 養狗人士需要留意異常情況：腹部隆起、煩躁不安、乾嘔、流涎不止、發出嗚嗚聲或異常沉默；您亦應了解該怎麼做： 立即尋求寵物醫生協助。 一些養狗人士選擇做預防性手術；這至少可以在一定程度上保護您的愛犬。 這種手術叫做胃固定術，即是將胃壁固定在合適位置，以防危及生命的胃扭轉 (腸扭結)，但無法預防胃擴張 (胃臌脹)。 這絕對是一個很好的開始。
髖關節問題
作為高大的犬種，大丹犬可能易於患上骨關節疾病 — 即骨骼和關節疾病。 特別是大丹犬可能出現前肢生長畸形的情況。 這些前肢畸形可能會導致您的愛犬活動受限，亦會感到疼痛。 為免出現這種情況，在大丹犬幼年時期餵食正確的食物相當重要，同時亦要避免過度使用鈣補充劑。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為大丹犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、身體情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀)。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 由於巨型犬患胃反轉現象 (通常稱 GDV) 的風險較高，即是胃因過多的氣體而過度伸展和旋轉，而原因通常是在用餐期間過度餵食而引起，因此我們建議將幼犬的每日進食量分成三份，並嘗試將這個習慣一直維持到成年。 請確保愛犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 熱量攝取量亦需因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗會需要更多的熱量。 以下 建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題， 請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的 獸醫飲食。
年幼的大丹犬 所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比 成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護 身體，以及供應成長和建構體格所需。 在他們的成長過程，年幼的 大丹犬的免疫系統會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇， 因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以 維持其天然抵抗力。 年幼大丹犬的消化功能亦與成年 大丹犬 有所不同： 他們的消化系統尚未成熟，所以必須 為其提供極易消化的蛋白質，以便製造 骨骼肌肉、組織和器官。 益生元 (例如低聚果糖) 亦 能夠支援他們的腸道菌群，促進 消化健康。
大型犬種幼犬的 成長期較長，又快速，特別容易出現 骨骼和關節問題，包括肢體缺陷、骨骼畸形和 關節損傷。
成長 初期 (長達 8 個月) 主要與骨骼發育有關，雖然 這時肌肉亦開始生長。 因此，進食過多 (吸收 過多能量) 的幼犬會增加過多體重，而且成長速度也會過快。 準備的食物 應調整卡路里含量以促進快速成長，同時 體重過度增加，有助於將風險降至最低。 在成長的第一個階段 在第一階段的能量和礦物質（鈣和磷） 提供均衡的能量和礦物質 (鈣和磷) 將有助於骨 礦化，促進鞏固骨骼及發育健康的關節。 雖然我們需要增加食物中的鈣 含量，但大型品種的幼犬對 過量攝入鈣會較為敏感。 故此，我們必須明白，除非 經由獸醫處方，否則在專為成長期而配製的完整食物中 添加任何成分實屬不必，甚或可能 危害愛寵的健康。
與多種巨型犬一樣，大丹犬 的消化系統容易敏感，且其體重終其一生都 會對關節造成壓力。 因此，大 丹犬的營養需求應包括優質蛋白質和 均衡的膳食纖維供應量，以協助促進最佳消化率，另外 還需要葡萄糖胺、軟骨素和抗氧化劑，可 促進骨骼和關節的健康。 富含 omega-3 脂肪酸 (例如 EPA-DHA) 的配方 有助他們保持皮膚健康。 調整牛磺酸含量亦很 重要，能促進心臟功能 的健康。
避免 餵食 人類食物或高脂肪零食；相反，想獎勵大丹犬的話，可 讓他們吃一點 從每天正常進食份量中抽出的粗粒食物；並請嚴格遵循包裝上的餵飼 指南，以防體重過度增加。
請確保愛犬隨時有乾淨的清水可飲。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。
照顧大丹犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
7/7
認識大丹犬
當然好養！ 只要適當地訓練大丹犬，養他們絕對是樂趣多多： 他們善於交際、愛討好，而且能與孩子相處融洽 — 這當然亦需要有大人監督。 其龐大尺寸，並不等於不適合膽小的人來飼養： 不過，由於他們體型龐大，因此要飼養他們的話，您的居家環境必須有足夠的空間；即使他們性格溫和，但對於有很小孩子的家庭來說，可能並不適合。
大丹犬體型巨大，因而令很多人都誤解他們極具攻擊性，其實這並非事實； 只要讓他們好好接受訓練即可。 大丹犬並不是特別以吠叫而聞名，但由於他們聲量大，因此他們要引起你注意的話，您必定會聽到！
參閱有關本主題的更多內容
資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
點讚和分享此頁