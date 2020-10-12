認知狗狗結紮流程 學懂結紮前後護理及重點細節

毛孩爸媽通常面對的最大疑問是︰

1) 狗狗結紮有何優點及缺點？

2) 何時是狗狗結紮的最佳時機？

3) 狗狗結紮需要做哪些術前檢查？

4) 公犬與母犬的結紮方式有何不同？

5) 術後有哪些特別注意事項？

6) 狗狗結紮後的飲食需要作出甚麼改變？

好猶豫？其實狗狗結紮優點多！

只要詳細了解狗狗結紮的好處，就能讓您放下心頭大石︰

狗狗結紮的優點

1. 改善日常問題行為

源自天性，狗狗發情時會為了求偶而經常吠叫，令主人頗為困擾，而結紮就能避免這個情況；同時狗狗結紮更能紓解發情期的焦躁情緒，減少狗狗的攻擊性，亦有助減少如公犬抬腳小便等霸佔地盤的行為，整體會變得較溫馴親人。

2. 降低罹患生殖系統疾病的風險

隨著年紀增長，狗狗更易患上生殖系統相關的疾病，而結紮就能大大減低這個風險。這些會危害狗狗健康的疾病包括︰



公犬︰睪丸癌或睪丸腫瘤、前列腺疾病、圍肛腺腫瘤、隱睪症及疝氣等

母犬︰乳腺腫瘤或乳腺炎、子宮炎 或子宮癌、卵巢囊腫或卵巢癌、陰道脫垂、卵泡囊腫及假懷孕等



3. 避免意料之外的生育

狗狗每次生育一胎多隻，若沒有事前準備，實在會令主人手足無措。因此，如果沒有讓狗狗繁衍下一代的打算，帶牠去做結紮手術就能避免意外驚喜。

狗狗結紮的缺點

1. 容易肥胖

狗狗的新陳代謝因結紮而減慢，令身體所需的熱量減少。因此，狗狗結紮後需要調整飲食內容及攝取量，並多做運動，才能預防體重上升而引發其他健康問題。



2. 永久絕育

由於結紮需要移切除公犬的睪丸、母犬的子宮及卵巢，是一項永久絕育而不能逆轉的手術，因此，結紮後的狗狗將終生無法生育。

幾歲結紮好？掌握狗狗結紮的最佳時機！

首個合適時間點︰約4-5個月大並已完成疫苗接種

按外國的獸醫學文獻指出，在這個時間點為狗狗進行早期絕育，有助狗狗養成優良的性格，加上這個時期的手術過程需時較短，有利於狗狗快速康復，並能減低併發症出現的機率。

另一合適時間點︰成年前

部分主人不想狗狗過早結紮，就可選擇在牠成年前進行手術，小型狗約在1歲之前，而大型狗則約在2歲之前，可參考以下建議時間︰

母犬：約8-10個月大，建議在第 2次發情前，並已完成基礎疫苗接種。

公犬：約6-8個月大，並已完成基礎疫苗接種。

我的狗狗適合結紮嗎？獸醫會做足術前檢查！

不少主人都會擔心狗狗的健康狀況是否適合接受結紮手術，但其實獸醫定必會為狗狗進行一系列的術前檢查，了解狗狗的整體狀態，確保狗狗做結紮手術是安全的，這些檢查包括︰



1. 基本理學檢查

包括問診、聽診、觸診、量度體溫、檢驗糞便(了解寄生蟲問題、消化狀況及菌群量)等等。



2. 血液學檢查

需要抽血進行血液學檢查及評估，包括血球計數、血清生化檢查及內分泌檢測等。



3. X光影像檢查

主要檢查狗狗的胸腹腔會否有異常腫塊、骨骼形態及軟組織是否有病變等。

經檢查確認狗狗的身體狀況正常後，才可預約確實的結紮手術時間。