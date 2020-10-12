認知狗狗結紮流程 學懂結紮前後護理及重點細節
毛孩爸媽通常面對的最大疑問是︰
只要詳細了解狗狗結紮的好處，就能讓您放下心頭大石︰
狗狗結紮的優點
1. 改善日常問題行為
源自天性，狗狗發情時會為了求偶而經常吠叫，令主人頗為困擾，而結紮就能避免這個情況；同時狗狗結紮更能紓解發情期的焦躁情緒，減少狗狗的攻擊性，亦有助減少如公犬抬腳小便等霸佔地盤的行為，整體會變得較溫馴親人。
2. 降低罹患生殖系統疾病的風險
隨著年紀增長，狗狗更易患上生殖系統相關的疾病，而結紮就能大大減低這個風險。這些會危害狗狗健康的疾病包括︰
公犬︰睪丸癌或睪丸腫瘤、前列腺疾病、圍肛腺腫瘤、隱睪症及疝氣等
母犬︰乳腺腫瘤或乳腺炎、子宮炎 或子宮癌、卵巢囊腫或卵巢癌、陰道脫垂、卵泡囊腫及假懷孕等
3. 避免意料之外的生育
狗狗每次生育一胎多隻，若沒有事前準備，實在會令主人手足無措。因此，如果沒有讓狗狗繁衍下一代的打算，帶牠去做結紮手術就能避免意外驚喜。
狗狗結紮的缺點
1. 容易肥胖
狗狗的新陳代謝因結紮而減慢，令身體所需的熱量減少。因此，狗狗結紮後需要調整飲食內容及攝取量，並多做運動，才能預防體重上升而引發其他健康問題。
2. 永久絕育
由於結紮需要移切除公犬的睪丸、母犬的子宮及卵巢，是一項永久絕育而不能逆轉的手術，因此，結紮後的狗狗將終生無法生育。
幾歲結紮好？掌握狗狗結紮的最佳時機！
首個合適時間點︰約4-5個月大並已完成疫苗接種
按外國的獸醫學文獻指出，在這個時間點為狗狗進行早期絕育，有助狗狗養成優良的性格，加上這個時期的手術過程需時較短，有利於狗狗快速康復，並能減低併發症出現的機率。
另一合適時間點︰成年前
部分主人不想狗狗過早結紮，就可選擇在牠成年前進行手術，小型狗約在1歲之前，而大型狗則約在2歲之前，可參考以下建議時間︰
母犬：約8-10個月大，建議在第 2次發情前，並已完成基礎疫苗接種。
公犬：約6-8個月大，並已完成基礎疫苗接種。
我的狗狗適合結紮嗎？獸醫會做足術前檢查！
不少主人都會擔心狗狗的健康狀況是否適合接受結紮手術，但其實獸醫定必會為狗狗進行一系列的術前檢查，了解狗狗的整體狀態，確保狗狗做結紮手術是安全的，這些檢查包括︰
1. 基本理學檢查
包括問診、聽診、觸診、量度體溫、檢驗糞便(了解寄生蟲問題、消化狀況及菌群量)等等。
2. 血液學檢查
需要抽血進行血液學檢查及評估，包括血球計數、血清生化檢查及內分泌檢測等。
3. X光影像檢查
主要檢查狗狗的胸腹腔會否有異常腫塊、骨骼形態及軟組織是否有病變等。
經檢查確認狗狗的身體狀況正常後，才可預約確實的結紮手術時間。
男女不一樣！狗仔、狗女分別怎樣結紮的？
一般而言，狗狗結紮對健康有好處，原因是狗狗與人類不同，牠們並沒有更年期，因此，未有絕育的狗狗會持續受荷爾蒙影響而發情直至終老，而公犬的睪丸很容易引起疝氣或演變成腫瘤，母犬亦會容易產生蓄膿問題，而進行結紮就能減低相關風險。
母犬的結紮方式是切除子宮及卵巢，獸醫會在狗狗的腹部皮膚及腹壁開口，移除卵巢、輸卵管及整個子宮。手術需時約30至60分鐘不等，術後休息約3至4小時以待麻醉藥力減退後就可以出院。
而公犬則須切除睪丸，手術的開口會較母犬的細小，就能移除睾丸及副睪丸。手術需時約10至15分鐘，術後休息2至3小時即可出院。
術前如何準備？術後如何護理？
狗狗結紮前
1. 禁水禁食
按國際麻醉建議，如狗狗健康狀況正常，禁食時間約為6至8小時，而禁水時間約為2至4小時；而年幼的狗狗則可稍為縮短禁食時間，只需約4至6小時；如狗狗患有其他疾病而令腸胃蠕動減慢，禁食時間就須調整至約12小時。
2. 手術當天持續觀察狗狗狀況
狗狗於術前維持健康狀態十分重要，因此，請務必細心觀察狗狗的狀況，如遇突發情況，可能需要將手術延期。
狗狗結紮後
1. 按時覆診拆線
結紮後，狗狗一般須於7至10天後覆診並拆線，建議拆線後2至3天再幫狗狗洗澡。
2. 幫狗狗戴頭套
戴上頭套能防止狗狗舔拭傷口，避免對傷口癒合造成影響，甚至受到細菌感染。
3. 限制狗狗的活動
要阻止狗狗的大動作或劇烈運動行為，例如上樓梯、跳躍、奔跑等，以免過度拉扯傷口。
4. 保持環境衞生
要維持家中環境衞生，狗狗的活動範圍更要特別清潔乾爽。
5. 觀察傷口的康復進度
狗狗結紮後，要每天密切觀察牠的傷口，並保持乾爽清潔。如發現傷口有血水滲出，就有可能是傷口裂開，務必盡快帶牠看獸醫。
想結紮後更健康？適當調整飲食好重要！
不少主人都會留意到，狗狗在結紮後大約1個月，體重開始慢慢上升，變得愈來愈胖，這的確是結紮的缺點。然而，其實只要適當調整狗狗的日常飲食，就能令狗狗維持理想體重，結紮後變得更健康！
建議狗狗結紮後進食專屬營養狗糧：
1. 絕育狗狗專屬營養配方
這類狗糧的營養組合專為結紮狗狗而設，例如調整了卡路里、混合多種纖維來增加飽肚感等，從而減少狗狗的進食量及熱量攝取，幫助狗狗維持理想體重。
2. 泌尿健康專屬營養配方
這類能加強泌尿系統健康的狗糧，其營養配方有助狗狗的尿液維持在正常pH值，以減低磷酸銨鎂及草酸鈣形成結石的可能，以預防結紮後的公犬患上草酸鈣腎結石等疾病。
同時，亦可請教您的獸醫，按狗狗的健康狀況尋求更多飲食建議，更全面地滿足牠在結紮後的營養需求。
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