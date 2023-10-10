教您睇寵物食品包裝上的成分表、建議餵食量？
每當面對貨架上琳琅滿目的寵物食品，你是否也覺得眼花撩亂、不知所措了呢？其實只要掌握幾個訣竅就能了解飼料包裝所傳達的資訊，並為毛孩挑選出最適合牠的選擇！人類可以自行選擇想吃的東西，但是毛孩的食物來源必須依賴我們，因此毛爸媽更需要為牠們慎選食物！
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由於日常飲食怎麼吃決定毛孩健康的關鍵，但市面上飼料產品眾多，且有各式各樣的配方，對於如何挑選總是傷透毛爸媽的腦筋。在挑選飼料時，不是只考慮餵飽牠們就好，必須根據犬貓在不同生命階段或特別需求（如：患有疾病），選擇最適合牠的食物。
第一步：確認成分表主要的目標為提供基本的五大營養素：蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質、維生素，確保這五大營養素在比例上可以維持健康。著重的應最終是否提供均衡而適當的營養，而不是食材昂貴與否。
一、主要成分來源
以英文成分的標示為主，查看成分是否為Meat（肉）、Poultry（禽肉）或是Meal（肉粉），肉粉就是脫水乾燥後的動物蛋白質。
許多飼主看到成分內包含內臟等副產品的就會有負面的聯想，但是内臟含豐富營養素的動物蛋白質，像是Royal Canin就是使用人類食品等級的食材，具有良好的品質管控。
二、依據犬貓個別需求選擇合宜的配方
懷疑有食物過敏的毛孩可以選擇「水解蛋白」或「單一蛋白質」成分；有肥胖問題的毛孩可以選擇多種「天然纖維」組合和高蛋白質含量的食物以增加飽足感等。
另外要說明飼主常見的迷思：許多食物會標榜「無穀=低敏」，事實上美國獸醫師協會公佈「已經確定有食物過敏的毛孩」中，有85%過敏原來自於動物性蛋白質，只有15%過敏原來自於其他食材，所謂的「無穀」並不代表不含碳水化合物或是等同於「高蛋白質比例」，因此，過敏還是得找出「過敏原」，而每個個體的過敏原不同，所以即便給貓狗吃無穀飼料，沒有對症下藥，還是不會好的。
三、是否添加疾病預防與專業指標
有些貓狗糧會添加食品級「輔助治療」的成分，這些輔助治療的成分也就是獸醫師會開的處方飼料；為了給予生病的貓犬營養支持，品質優良的處方飼料會在安全的範圍之下添加疾病所需的營養成分。
以魚油為例，其含有必需脂肪酸Omega-3，能幫助動物改善一些退化性的問題，對癌症與不明原因的發炎可以配合藥物得到預期的效果（皮膚及腸胃道尤其需要），所以也是貓狗糧成分中常見的。
像是某些處方貓狗糧，包裝上印有專業的認證指標，如：S/O index，就是透過精準調整蛋白質種類與一些礦物元素的組合，利用不同離子的特性，讓尿液維持在一個不容易生成結晶、結石的膀胱環境，以維持毛孩的下泌尿道健康。
四、避免含有有害的人工添加物
過度的化學防腐劑可能對健康有危害性。選擇使用維他命E、維他命C，以及從綠茶、番茄等植物提取出的抗氧化物。因此建議選擇符合國際食品安全規章的廠牌，將食品及安全放在第一優先。
三、是否添加疾病預防與專業指標
有些貓狗糧會添加食品級「輔助治療」的成分，這些輔助治療的成分也就是獸醫師會開的處方飼料；為了給予生病的貓犬營養支持，品質優良的處方飼料會在安全的範圍之下添加疾病所需的營養成分。
以魚油為例，其含有必需脂肪酸Omega-3，能幫助動物改善一些退化性的問題，對癌症與不明原因的發炎可以配合藥物得到預期的效果（皮膚及腸胃道尤其需要），所以也是貓狗糧成分中常見的。
像是某些處方貓狗糧，包裝上印有專業的認證指標，如：S/O index，就是透過精準調整蛋白質種類與一些礦物元素的組合，利用不同離子的特性，讓尿液維持在一個不容易生成結晶、結石的膀胱環境，以維持毛孩的下泌尿道健康。
四、避免含有有害的人工添加物
過度的化學防腐劑可能對健康有危害性。選擇使用維他命E、維他命C，以及從綠茶、番茄等植物提取出的抗氧化物。因此建議選擇符合國際食品安全規章的廠牌，將食品及安全放在第一優先。
第二步：查看成分分析表
若根據AAFCO規定，成分分析表上僅須標示蛋白質、脂肪、纖維、水分4項種營養含量，但國際品牌也會放上更詳盡的營養成分比例，如EPA+DHA、Omega-3、Omega-6等；依照包裝上的成分分析表之比例，可辨別各種含量是否符合毛孩所需要攝取的營養素，以及是否符合國際規範及認證。
第三步：確認建議餵食量表
★舉例：一隻理想體重為4 kg的貓咪，目前獸醫判斷偏瘦，體重是3 kg，在餵食建議表中需要看「體型-瘦」的「3公斤」那一欄：意即牠一天至少需要攝取『2+1/2包』的濕糧。
▲以 Royal Canin 成犬飽足感體重控制處方飼料為例
如是減重的貓狗糧，則須注意：建議餵食量表上標示的為「___公斤的狗狗一天需要攝取___的食物」，是以「目標體重」為主，而非毛孩現在的體重。
★舉例：如果與獸醫討論12 kg的毛孩的目標體重為10 kg，前四週每天餵食量為「開始減重」的「10公斤」那一欄，即『148公克』；前三個月的減重目標為每周減1～3%，即每周減80～240公克。如果減重四週後沒有效果，則需要選擇「四週後」的「10公斤」那一欄，即『126公克』糧食。逐步穩定的減重才能健康地達到理想體重，對毛孩來說是最好的過程，且可以每天給予126公克的飼料繼續維持。而餵食一般貓狗糧時，也需要遵照包裝上的建議餵食量，讓毛孩可以得到適當的營養；如果毛孩是因為患有特殊疾病（如下泌尿道疾病、糖尿病）而需要吃處方貓狗糧時，更需要按照建議餵食量表餵食，以提供最佳的營養支持、避免病情失去控制。毛孩也是家中的一份子，牠們的健康必須由我們來守護；記得下次在購買毛孩的食物前，看清楚飼料包裝上的這三個部分，就能判斷其品質的優劣。
如是減重的貓狗糧，則須注意：建議餵食量表上標示的為「___公斤的狗狗一天需要攝取___的食物」，是以「目標體重」為主，而非毛孩現在的體重。
★舉例：如果與獸醫討論12 kg的毛孩的目標體重為10 kg，前四週每天餵食量為「開始減重」的「10公斤」那一欄，即『148公克』；前三個月的減重目標為每周減1～3%，即每周減80～240公克。如果減重四週後沒有效果，則需要選擇「四週後」的「10公斤」那一欄，即『126公克』糧食。逐步穩定的減重才能健康地達到理想體重，對毛孩來說是最好的過程，且可以每天給予126公克的飼料繼續維持。而餵食一般貓狗糧時，也需要遵照包裝上的建議餵食量，讓毛孩可以得到適當的營養；如果毛孩是因為患有特殊疾病（如下泌尿道疾病、糖尿病）而需要吃處方貓狗糧時，更需要按照建議餵食量表餵食，以提供最佳的營養支持、避免病情失去控制。毛孩也是家中的一份子，牠們的健康必須由我們來守護；記得下次在購買毛孩的食物前，看清楚飼料包裝上的這三個部分，就能判斷其品質的優劣。
在這食安問題造成人心惶惶的現代，連人類的食物安全都難以保證的情況下，當然也會擔心毛孩們是否能吃得健康安全。希望每一位愛毛孩的毛爸媽，多花點心思和時間來了解犬貓的飲食相關知識，也可以詢問專業獸醫的意見，才能替毛孩做出更正確的選擇！
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