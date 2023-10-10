教您睇寵物食品包裝上的成分表、建議餵食量？

另外要說明飼主常見的迷思：許多食物會標榜「無穀=低敏」，事實上美國獸醫師協會公佈「已經確定有食物過敏的毛孩」中，有85%過敏原來自於動物性蛋白質，只有15%過敏原來自於其他食材，所謂的「無穀」並不代表不含碳水化合物或是等同於「高蛋白質比例」，因此，過敏還是得找出「過敏原」，而每個個體的過敏原不同，所以即便給貓狗吃無穀飼料，沒有對症下藥，還是不會好的。



三、是否添加疾病預防與專業指標

有些貓狗糧會添加食品級「輔助治療」的成分，這些輔助治療的成分也就是獸醫師會開的處方飼料；為了給予生病的貓犬營養支持，品質優良的處方飼料會在安全的範圍之下添加疾病所需的營養成分。

以魚油為例，其含有必需脂肪酸Omega-3，能幫助動物改善一些退化性的問題，對癌症與不明原因的發炎可以配合藥物得到預期的效果（皮膚及腸胃道尤其需要），所以也是貓狗糧成分中常見的。

像是某些處方貓狗糧，包裝上印有專業的認證指標，如：S/O index，就是透過精準調整蛋白質種類與一些礦物元素的組合，利用不同離子的特性，讓尿液維持在一個不容易生成結晶、結石的膀胱環境，以維持毛孩的下泌尿道健康。

四、避免含有有害的人工添加物

過度的化學防腐劑可能對健康有危害性。選擇使用維他命E、維他命C，以及從綠茶、番茄等植物提取出的抗氧化物。因此建議選擇符合國際食品安全規章的廠牌，將食品及安全放在第一優先。

第二步：查看成分分析表