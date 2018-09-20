讓狗狗在夏天保持涼爽

夏季的炎熱和陽光對貓狗來說極不舒服，需要我們保護他們。

舉例來說，您知道貓狗也會曬傷嗎？ 還有，您知道短顎品種的狗狗最難透過喘氣散熱嗎？ 您以為幫狗狗剃毛很好，其實不要剃毛可能還比較好，很驚訝嗎？ 您可以參考以下貼士，了解如何讓家中寵物渡過一個舒適的炎熱夏季。