讓狗狗在夏天保持涼爽
您知道貓狗也會曬傷？ 還有，您知道短顎品種的狗狗最難透過喘氣散熱嗎？ 或您以為幫狗狗剃毛很好，其實不要剃毛可能還比較好，很驚訝嗎？
夏季的炎熱和陽光對貓狗來說極不舒服，需要我們保護他們。
舉例來說，您知道貓狗也會曬傷嗎？ 還有，您知道短顎品種的狗狗最難透過喘氣散熱嗎？ 您以為幫狗狗剃毛很好，其實不要剃毛可能還比較好，很驚訝嗎？ 您可以參考以下貼士，了解如何讓家中寵物渡過一個舒適的炎熱夏季。
- 曬傷： 動物身體的敏感部位需要防曬，例如是耳尖、鼻子，以及暴露在陽光下的其他部位。 粉紅色皮膚或淺色皮毛的寵物就可能容易曬傷。 斯塔福郡鬥牛爹利犬、拳師犬、牛頭爹利犬、德國短毛指示犬及中國冠毛犬就是容易曬傷的品種。 在曬太陽前半小時塗抹寵物友善防曬產品，但要避開氧化鋅這種有毒產品。
- 喘氣是散熱的方式： 眾所周知，貓狗不會出汗。 他們是經由呼吸散熱。 像八哥犬和鬥牛犬這種短顎狗就比較容易中暑。 喘氣可能表示天氣已變熱，一定要讓狗狗多充分補水。 如果狗狗體溫過高，便須要注意一些徵狀。 中暑症狀包括急促喘氣、嗜睡、虛弱、流口水、發高燒、牙齦暗紅、心跳加快、對周遭事物無反應，以及嘔吐。
- 車內過熱： 史丹佛大學的研究顯示，無論車外溫度多高，車內溫度都可能在一小時內升高超過 5°C 以上。 基於這個理由，您不應將寵物留在車內，即使幾分鐘亦不行。
- 避開高溫表面： 高溫路面、海灘或其他表面都可能造成寵物腳掌嚴重燙傷。 獸醫經常診斷出這類受傷情況，頻率之高可能會讓您感到驚訝。 記住簡單的經驗法則就可以了： 如果路面太高溫，讓您赤腳站不住，即表示對您的愛犬來說亦太燙。
- 不需要替愛犬剃毛： 狗的毛有助他們隔熱，因此並無必要替愛犬剃毛。 話雖如此，狗主還是可以替長毛狗適當地修毛，尤其是當毛蓋過腿的時候。 另一方面，獸醫亦建議狗主在夏天應更頻密地幫愛犬刷毛，讓毛層變薄，亦順便梳掉脫落的狗毛。
- 避開高溫： 切勿讓愛犬在一天中最熱的時候運動，並請留意附近是否有陰涼地方讓愛犬有需要時可以休息。
若想知道如何在最熱的月份妥善照顧愛犬的其他注意事項，請諮詢獸醫以便獲得最適合您愛犬的專業意見和協助。
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