貓狗飲食常提到的「適口性」，真的重要嗎？｜宋子揚 專業獸醫

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再有營養的食物，也要吃進去才有意義

要抓住毛孩的胃，首先要了解牠們的生理構造

遲鈍的味覺 + 強大的嗅覺 = 氣味很重要!

敏感的口腔感受 + 不同的下顎形狀 = 口感、質地、大小很重要!

再有營養的食物，也要吃進去才有意義

當我們在幫毛孩挑選貓狗糧的時候，首先會看是否有品質的把關，然後是「營養成分」；當以上兩點都符合標準時，接下來就要測試它的「適口性」。

很多人都會忽略適口性的重要，但進食的第一個關鍵就是「毛孩願意吃」；就像胡蘿蔔、青椒、香菇都是很有營養的食物，但也要小朋友願意吃下去才能吸收到它們的營養。

要抓住毛孩的胃，首先要了解牠們的生理構造

為什麼毛孩對某些貓狗糧情有獨鍾，對某些貓狗糧的態度卻永遠呈現完全沒有興趣的樣子？甚至許多主人對適口性有誤解，認定是加了很多油、重口味的緣故，貓狗才喜歡吃，其實，在了解狗狗、貓咪的生理構造後，就會明白「適口性」不只是「好吃」！其實香氣、口感、質地、大小、形狀也都有一定的影響。

[遲鈍的味覺 + 強大的嗅覺 = 氣味很重要!]

人類決定是否喜歡一款食物，主要是依賴9,000個味蕾的細膩味覺，所以我們吃的出食物的酸甜苦辣；但貓咪狗狗卻完全不是這樣喔～狗狗有1,700個味蕾，吃的出甜味；貓咪更少、只有470個味蕾，而且吃不出甜味。

但如果比較嗅覺，人類的嗅覺細胞只有500萬，但狗狗的嗅覺細胞有1.25～2.2億，而貓咪約2億。所以才會看到毛孩在吃飯前，一定都會先聞聞才吃，對牠們來說「聞起來好吃」是首要條件。

[敏感的口腔感受 + 不同的下顎形狀 = 口感、質地、大小很重要!]

有些毛孩對特定的食物型態有偏好，例如有些喜歡貓狗糧有卡滋卡滋、酥脆的口感，有些喜歡帶有彈性的肉塊；因此食物的口感與質地會影響毛孩的選擇。

另外，不同的犬種（小至芝娃娃、大至黃金獵犬）也會因為口腔大小、下顎形狀不同，而有不同的進食方式；這就關係到顆粒的大小和形狀。