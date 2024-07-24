檢查及早 相伴到老
想給予貓狗最佳的預防護理，首先要提供完整均衡且適合的營養配方，同時搭配進行絕育手術、定期打疫苗、養成良好生活習慣、隨時觀察變化、維持良好環境等不可或缺的日常照料，但定期檢查的重要性仍容易被忽略，據統計，目前只有5.5%主人有定期帶貓狗進行檢查的習慣。(資料來源：Banfield State of Pet Health 2015 Report) 其實貓狗跟人一樣，在生命中各個階段都有不同健康需求，卻又不像人一樣，能夠透過說話表達自己，牠們擅長隱忍身體不適，身體變化可能是一種求救訊號，但主人未必可以理解或及時察覺，到發現明顯病癥時，往往為時已晚。因此，定期帶寵物接受獸醫檢查至關重要。
領取體檢券 立即行動
Royal Canin一直以守護貓狗健康和幸福為目標，是此活動希望喚起主人對寵物定期進行獸醫檢查的重視。現在主人只需要填妥表格，並追蹤 @RoyalCaninhk Instagram及讚好 Royal Canin Facebook Page @Royal Canin HK，便可以獲取價值港幣$300寵物體檢券（名額：300），名額先到先得。立刻登記，帶您的愛寵到指定獸醫診所檢查，為牠們的健康把關。
「預防勝於治療」
及早了解寵物的健康狀況，不但能減少愛寵患重病的風險，獸醫也能採取適當的治療措施。所以定期帶貓狗看獸醫很重要，這樣才能更輕鬆地維持牠們的健康，延長牠們的壽命，讓愛寵陪伴我們走更遠的路。萬一愛寵出現以下狀況，請咨詢獸醫。
您有否留意到這些跡象？
• 食慾出現變化（討吃的頻率增加或沒把食物吃完。）
• 睡得比平常更多。
• 喝水量增加。
• 活動力下降。
• 更頻繁的上廁所，或者開始到其他地方上廁所。
• 嘔吐或糞便的質量出現變化。
• 更常抓搔或抓癢。
• 有毛髮、毛球問題。
【檢查及早 相伴到老】別讓你和寵物的回憶裝載遺憾
• 失去牠…也失去趕著回家的動力…
• 失去牠…卻還有好多事情想一起完成…
• 失去牠…才驚覺寵物健康刻不容緩…
• 三位主人，三段與寵物間的遺憾
• 愛有多深，面對措手不及的離去心就有多疼
• 不想留有遺憾，請定期進行檢查
家添寵愛，幸「腹」滿載
緊接動人又痛心的影片，Royal Canin 將推出一連串結合公益的活動，除了推廣定期帶貓狗接受獸醫檢查的觀念外，也結合社區關注寵物福利，改善香港長存的流浪動物問題。
「給毛孩喊話」-你的文字，無限意義
Royal Canin 希望能透過簡單行動，集合群眾力量，守護浪浪。即日起，民眾可以於 Facebook遊戲帖文下留言分享自己與寵物的相處點滴及感想，並且對守護寵物的健康作出承諾。每一個留言，Royal Canin 將捐出 3 公斤飼料予多間本地動物保護機構（以 1000 公斤為上限），以支持他們持續 幫助香港有需要的動物，讓流浪貓狗獲得多一份溫飽。