及早了解寵物的健康狀況，不但能減少愛寵患重病的風險，獸醫也能採取適當的治療措施。所以定期帶貓狗看獸醫很重要，這樣才能更輕鬆地維持牠們的健康，延長牠們的壽命，讓愛寵陪伴我們走更遠的路。萬一愛寵出現以下狀況，請咨詢獸醫。



您有否留意到這些跡象？

• 食慾出現變化（討吃的頻率增加或沒把食物吃完。）

• 睡得比平常更多。

• 喝水量增加。

• 活動力下降。

• 更頻繁的上廁所，或者開始到其他地方上廁所。

• 嘔吐或糞便的質量出現變化。

• 更常抓搔或抓癢。

• 有毛髮、毛球問題。