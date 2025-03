Se hai intenzione di fare un lungo giro in auto con il tuo gatto, pianifica pause frequenti in anticipo e usa un trasportino sicuro per gatti. Assicurati che sia sempre al guinzaglio quando si aprono le portiere o i finestrini dell'auto o quando lo porti fuori per una boccata d'aria. Questo serve a evitare che scappi via nel caso in cui si senta spaventato perché si trova in un ambiente non familiare.