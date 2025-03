In quanto proprietario responsabile di un gatto, desideri il meglio per il tuo amico a quattro zampe, e questo include il suo benessere fisico e mentale, oltre ad un’alimentazione di qualità per supportare la sua salute. Il mondo esterno offre molte opportunità di gioco e di stimolazione. I gatti che vivono all'aperto sembrano essere molto appagati, inseguendo foglie scricchiolanti, balzando sulle mosche o grattando gli artigli sulla corteccia degli alberi.



Ma c'è un aspetto negativo: la ricerca mostra che l'aspettativa di vita dei gatti che vivono prevalentemente all'aperto rispetto a quelli che vivono in casa è molto più bassa. Anche se non godono dei benefici dell’aria aperta, i gatti domestici rispetto ai gatti che hanno accesso all'esterno, sono più protetti da pericoli come auto, lotte con altri animali, malattie e piante velenose.



Questo non vuol dire che i gatti non dovrebbero essere lasciati uscire: in qualità di loro proprietari, spetta a te decidere se è sicuro lasciare il tuo gatto fuori e se il suo godimento della natura supera i rischi inevitabili.



I gatti che vivono in casa possono trarre innegabili benefici da un ambiente domestico ottimale. Questi suggerimenti ti aiuteranno ad aggiungere stimoli e opportunità di esercizio fisico agli spazi dedicati al tuo amico a quattro zampe.



• Un punto di vista privilegiato: ai gatti piace avere un trespolo alto da cui osservare.

• Nascondigli: un albero per gatti con dei buchi o una semplice e vecchia scatola di cartone.

• Tanti giocattoli dedicati: piume o palline di gomma.

• Sessioni di gioco regolari: giocare con te è sempre divertente.

• Tiragraffi: importante per mantenere gli artigli e i muscoli del gatto in salute.