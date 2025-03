Ci sono diverse opzioni quando si tratta di trovare un dog sitter durante la vacanza. In cima alla lista dovrebbe esserci un amico o un familiare fidato che conosce già il tuo cane e che può rimanere a casa tua.



In alternativa, puoi assumere un dog sitter professionista che viva nelle vicinanze e passi di lì regolarmente. Anche le pensioni per cani sono una valida opzione e il tuo Medico Veterinario potrebbe consigliarti su questo. Prima di andare in vacanza, assicurati di controllare le loro referenze e di visitarli, per assicurarti di aver fatto la scelta giusta.



Chiunque tu scelga, deve essere in grado di fornire il livello di attenzione necessario per il tuo cucciolo o cane. Assicurati che abbiano accesso a quanto segue:

il cibo del tuo cane , gli snack per premiare e altro, in modo che il tuo cane non rimanga mai senza;

, gli snack per premiare e altro, in modo che il tuo cane non rimanga mai senza; la storia clinica del tuo cane , oltre a un chiaro programma terapeutico, se necessario, e i dati di contatto del tuo Medico Veterinario, in caso di emergenza;

, oltre a un chiaro programma terapeutico, se necessario, e i dati di contatto del tuo Medico Veterinario, in caso di emergenza; per i cuccioli, fissa un appuntamento dal Medico Veterinario prima di partire per aggiornarli sulle ultime vaccinazioni e sui farmaci contro pulci e zecche;

prima di partire per aggiornarli sulle ultime vaccinazioni e sui farmaci contro pulci e zecche; istruzioni dettagliate sulla loro routine quotidiana, che includono le quantità e il piano di razionamento giornaliero, il tempo da dedicare all'esercizio fisico e il gioco, i farmaci, le abitudini igieniche e i giocattoli preferiti.

Ultimo ma non meno importante: la tua casa dovrebbe sempre essere completamente a prova di cane, se è lì che il tuo cane verrà accudito. Assicurati di informare la persona che farà da dog sitter mentre sei in vacanza. Non devono esserci pericoli potenziali da nessuna parte e finestre e porte devono essere sempre controllate.