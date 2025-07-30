中型犬ガイド
犬を飼うことを検討している方の多くにとって中型犬は特別な位置を占めています。万能な気質でサイズ的にも「ちょうどよい」ため、家族や個人に人気があります。中型犬種の体重は一般的に11～24 kg（24～52ポンド）です。もちろん、具体的な体重や身長の範囲は、個々の犬によって異なる場合があります。
初めて犬を飼う場合でも、4本足の家族を育てようとしている場合でも、それぞれ異なる理由で中型犬を選ぶかもしれません。
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中型犬にはどのような種類がありますか?
中型犬を選ぶ理由
多様性
中型犬は順応性が高く、狭い居住空間と十分な屋外スペースのある家で元気に暮らすことができます。都市部でも郊外でも同じように快適に暮らします。
運動ニーズ
より適度な運動を必要とする中型犬は、毎日の散歩、遊び、インタラクティブなゲームを楽しむでしょう。一緒に外出する仲間を探している活動的な家族に最適です。
家庭で飼いやすい
中サイズの中型犬種は、さまざまな家庭や家族構成に適応します。ただし、子どもと犬だけにせず、きちんと訓練することは必須です。
訓練可能性
賢く、喜ばせることが好きな中型犬には、正の強化のトレーニング方法が比較的容易でしょう。
中型犬に関して注意すべき健康上の問題
他のすべての犬と同じように、中型犬にもかかりやすい特定の健康問題がいくつかあります。獣医師は、（もちろんあなた以外の）子犬にとって最高の味方となり、定期的な健康診断と予防ケアで中型犬の健康状態を監視するのを手伝ってくれます。また、ブリーダーは子犬の親となる可能性のある犬の遺伝子検査を行い、健康に問題がないかを調べているはずです。完全でバランスの取れた食事、定期的な運動、安全な育成環境を提供することで、犬の健康をサポートし、特定の健康問題を発症するリスクを減らすことができます。これらすべてが、犬の健康と長生きを促進するのに役立ちます。
以下の潜在的な問題に注意しましょう。
股関節形成不全
コーギーのように、股関節形成不全になりやすい中型犬種もいます。この症状は球関節がうまく合わず擦れ合うため、股関節に影響を及ぼします。定期的な運動、健康的な体重の維持、関節サプリメントの摂取は、この症状の予防や管理に役立ちます。
耳の感染症
耳が垂れた、特にコッカー スパニエルのような屋外好きの犬種は耳の感染症にかかりやすいため、耳を清潔で乾燥した状態に保ち、問題の兆候がないか監視する必要があります。子犬の耳に汚れやゴミが溜まっていないか定期的に確認してきれいにし、余分な水が残らないように耳を完全に乾かしてあげましょう。耳が赤くなっている場合や、絶えず頭を振ったり、引っかいたりしている場合は、定期検診のときに獣医師に伝えてください。
肥満
食べ過ぎや運動不足は、中型犬の肥満につながり、他の健康上の問題を引き起こしたり、寿命を縮めたりする可能性があります。サイズがさまざまなため中型犬および大型犬として見なされるラブラドールやゴールデン レトリバーなど、一部の犬種は肥満になりやすい傾向があります。定期的に獣医師の診察を受けてボディコンディションスコアを監視し、定期的に運動をさせて健康的な体重を維持してください。
アレルギー
中型犬は、他のすべての犬と同様に、皮膚アレルギーや食物不耐性を発症し、かゆみ、脱毛、皮膚感染症を引き起こす可能性があり、最適なフードをあげることが役に立ちます。犬を清潔に保ち、アレルゲンとなる可能性のあるものから守ることも、炎症を防ぐのに役立ちます。犬にアレルギーがあると思われる場合は、獣医師に相談してください。
心臓病
コッカー スパニエルのようないくつかの中型犬種は、拡張型心筋症にかかりやすい傾向があります。拡張型心筋症は、血管系を通じて血液を送り出す心臓の能力が低下する可能性がある症状です。定期的な心臓検査は、早期の発見と管理に役立ちます。
歯の問題
歯周病は犬によく見られ、中型犬は、定期的な歯磨きや獣医による歯のチェックなど、定期的な歯のケアを行わないと歯の問題を起こしやすくなります。
どの中型犬を選んだとしても、獣医師と緊密に協力して子犬に可能な限り最高の結果をもたらすように、犬の健康をサポートできます。
中型犬種の身体的な特徴
新しいペットを選ぶ場合、外見を重視することがよくあります。中型犬種にはさまざまな外見の特徴があります。中型犬の外見に関して考慮すべき要素としては、次のようなものがあります。
中型犬には、さまざまな色や被毛の模様があります。色は単色から複色までさまざまで、犬種によっては見た目に印象的な被毛の模様もあります。ここでは、中型犬によく見られる色をご紹介します。
- 白：サモエドやアメリカンエスキモードッグのような中型犬
- 茶：コッカースパニエル 、チェサピークベイ レトリバー、スタンダード プードルのような中型犬種
- 黒：アメリカンコッカースパニエル、オーストラリアン ケルピー、ボーダー コリーなどの中型犬種
- 赤：オーストラリアンシェパードやアイリッシュ セッターのような犬種
- グレー：ワイヤーヘアード スロバキアン ポインターのような中型/大型犬、シュナウザー
人気の中型犬種
エアデール テリア
知性があり、エネルギッシュで、愛情のこもった性格は、この犬種の活発な精神を理解する活動的な家族に最適です。この犬種は大型犬に分類することもできます。
アメリカン コッカー スパニエル
愛情深い性格と豪華な長い耳をしたコッカー スパニエルはすばらしい家族のコンパニオンになります。
柴犬(Shiba Inu)
日本原産の犬種で、賢く、独立心が強く、足が速いことで知られています。キツネのようなふわふわした外見が、犬好きの間で大人気です。
ボーダー コリー
非常に知的で活発なボーダーコリーは牧畜犬として優れており、活動的な家庭によく適応します。
オーストラリアンシェパード
見事な毛色と知性で知られるオーストラリアン シェパードは、さまざまなドッグスポーツやアクティビティに長けています。
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