他のすべての犬と同じように、中型犬にもかかりやすい特定の健康問題がいくつかあります。獣医師は、（もちろんあなた以外の）子犬にとって最高の味方となり、定期的な健康診断と予防ケアで中型犬の健康状態を監視するのを手伝ってくれます。また、ブリーダーは子犬の親となる可能性のある犬の遺伝子検査を行い、健康に問題がないかを調べているはずです。完全でバランスの取れた食事、定期的な運動、安全な育成環境を提供することで、犬の健康をサポートし、特定の健康問題を発症するリスクを減らすことができます。これらすべてが、犬の健康と長生きを促進するのに役立ちます。

以下の潜在的な問題に注意しましょう。