品種は、愛犬がどれだけ長生きできるかを判断するうえで重要な役割を果たします。品種サイズ別の犬の寿命に関しては、大まかに言うと、残念ながら大型犬種ほど寿命が短く、小型犬種は一般的に長生きだと認識されています。この違いは遺伝的要因と品種特有の特徴に由来すると考えられます。

大型犬の加齢ペースが速いことは、関節の病気や特定のがんなどの健康問題を抱える可能性が高くなる一因と考えられます。逆に、小型犬種は寿命が長いことで知られます。たとえば、ヨークシャーテリアやチワワなど、一部の小型犬種は、最も長生きすると言われています。