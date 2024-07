Royal Canin maakt deel uit van een steeds evoluerende industrie waarbij verschillende voedingstrends steeds populairder worden. Bij Royal Canin laten we ons niet beïnvloeden door trends en stellen we ons eigen onderzoek met het belang van onze huisdieren voorop. Hoe meer en hoe beter we onze huisdieren begrijpen, hoe beter we in staat zijn om een positief verschil te maken voor de gezondheid en het welzijn van katten en honden.

Vanaf het ontstaan van Royal Canin in 1968 hebben observatie en innovatie geleid tot de ontwikkeling van meer dan tweehonderd unieke producten, perfect afgestemd op de behoeften van katten en honden. Maar daar blijft het niet bij. We beschouwen leren nooit als vanzelfsprekend en blijven voortdurend in gesprek met wetenschappelijke experts, huisdierprofessionals en eigenaren om onze ontwikkelingen op hoog niveau te houden.

Door onze kennis te vergroten en te delen met onze partners, creëren we geloofwaardigheid en vertrouwen. Hiermee hopen we waarde toe te voegen aan de interacties die onze partners hebben met huisdieren en inzichten te geven in de behoeften van onze dieren.

Bovendien stellen onze onderzoeken, inzichten en partnerschappen ons bij Royal Canin in staat om onze voedingen uit te breiden. In onze zoektocht om steeds preciezere formules aan te bieden, testen en herzien we voortdurend aanpassingen aan de vorm, textuur, smakelijkheid en verteerbaarheid van producten en verzekeren we de veiligheid ervan bij elke stap.