Een langharige kat heeft… lange haren. En die vind je dus terug als je kat in de rui gaat! Katten die veel buiten komen zullen voornamelijk verharen als ze in het voor- en najaar in de rui gaan, katten die veel of helemaal binnengehouden worden kunnen het hele jaar door haren verliezen.



Of langharige katten meer verharen dan katten met een korte vacht? Dat is een mythe, maar simpelweg omdat de haren langer zijn, zul je ze sneller in je huis terugvinden.