Vachtverzorging

Die dikke Siberische vacht in goede conditie houden kost niet zo veel moeite als je misschien zou verwachten: een keer per week kammen (bij voorkeur met een metalen kam) zou voldoende moeten zijn om haar vacht klitvrij te houden. Tijdens de ruiperiode is het aan te raden haar wat vaker te kammen. Zo voorkom je ook dat ze veel losse haren inslikt die haarballen kunnen vormen. Neem tijdens de vachtverzorging het liefst ook het tandenpoetsen even mee en controleer haar oren regelmatig.

Beweging

De Siberische Kat is een actieve kat, die ook nog eens atletisch is. Ze springt en klimt graag. Een aantal hoge en fijne klim- en krabpalen zullen zeer gewaardeerd worden door de Siberische Kat. Deze kat houdt van uitdaging, dus een hersenwerkje, of een andere mentale uitdaging houdt haar hersenen scherp, je stimuleert een gezond gewicht én voorkomt verveling. variatie in spelletjes is belangrijk.

Training

Naast speels is de Siberische Kat ook heel intelligent. Deze kat is heel goed trainbaar en kan best trucjes en commando’s aanleren. Samen trainen versterkt de band en je kat vindt het nog leuk ook! Natuurlijk moet er wel een fijne beloning tegenover staan. Dit kan een brokje van haar dagelijkse hoeveelheid voeding zijn, maar ook een lekkere kroelsessie of een leuk spelletje.