Maagklachten bij katten voorkomen door middel van hun dieet

Eén van de eenvoudigste manieren om uw kat te beschermen tegen spijsverteringsproblemen en maagklachten, is uw kat een complete voeding met de juiste balans van voedingsstoffen te geven. Als uw kat bepaalde spijsverteringsgevoeligheden heeft, kan uw dierenarts een specifieke voeding aanbevelen met voedingsstoffen die een gezonde spijsvertering ondersteunen.

Deze diëten bevatten licht verteerbare eiwitbronnen die eenvoudig door het lichaam van uw kat kunnen worden verteerd en opgenomen. Uw dierenarts kan een dieet aanbevelen dat veel energie bevat. Hierdoor krijgt uw kat ook bij kleinere porties de noodzakelijke voedingsstoffen en calorieën binnen.

In voeding die is ontworpen om de gezondheid van maag en darmen van uw kat te verbeteren kan ook prebiotica zijn opgenomen. Prebiotica stimuleren de groei van 'heilzame' bacteriën in het spijsverteringskanaal van uw kat.

Maagklachten bij katten voorkomen door een juiste voedingswijze

Naast het selecteren van een dieet dat een gezonde spijsvertering bij uw kat bevordert, is het raadzaam de volgende richtlijnen aan te houden bij het voeden van uw kat.

Vermijd plotselinge veranderingen in het dieet, want deze kunnen maagproblemen veroorzaken. Als u naar andere kattenvoeding wilt overstappen, spreid u de overgang over een week tot tien dagen uit, waarbij u oude en nieuwe voeding mengt en elke dag het percentage nieuwe voeding geleidelijk verhoogt.

U kunt de dagelijkse hoeveelheid voedsel ook verdelen in meerdere kleine porties die u in de loop van de dag geeft. Dit helpt maagklachten te voorkomen door de belasting van het spijsverteringsstelsel die wordt veroorzaakt door een grote maaltijd te verlichten. Laat uw kat met rust tijdens het eten. Als uw kat wordt gestoord, kan dit leiden tot stress en dit kan weer leiden tot maagklachten.

Verder is het ook erg belangrijk om uw kat geen restjes of overgebleven voedsel te geven. Dit kan ook leiden tot maagklachten en kan zelfs de gezondheid schaden. Chocolade, rauwe eieren en lever kunnen allemaal een schadelijke uitwerking hebben op het lichaam van uw kat.

Als u zich zorgen maakt over de gezonde spijsvertering van uw kat en meer wilt weten over hoe u deze het beste kunt ondersteunen, kunt u uw dierenarts om advies vragen.