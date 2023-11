British Shorthair Adult Natvoer

Omschrijving

Je Britse Korthaar is op deze leeftijd volwassen en de wereld ligt aan haar pootjes. Toch heeft zij een complete en uitgebalanceerde voeding nodig om gezond te blijven. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy is speciaal ontwikkeld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Britse Korthaar in het achterhoofd. De typische Britse Korthaar heeft een robuust en gespierd lichaam. De massa van zo'n solide en krachtige kat moet komen van haar spieren en niet uit vet. De juiste voedingsstoffen (en portiegroottes) helpen dit te bereiken. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy bevat een aangepast vetgehalte (3,2%) dat je kat helpt haar ideale lichaamsgewicht te behouden. Om de vacht van je kat mooi dik, kort en zacht te houden bevat ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy uitgebalanceerde voedingsstoffen, die niet alleen de vacht voeden maar ook de gezondheid van de huid ondersteunen. De uitgebalanceerde hoeveelheid mineralen in ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy helpt gezonde urinewegen te ondersteunen. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult is ook beschikbaar als overheerlijke, krokante brok. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je kat gemengd te voeren, zodat zij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je kat. Als jouw kat ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy eet, krijgt zij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

