DENTAL CARE PROGRAMMA:

1. Het is aanbevolen om de tanden van je kat dagelijks of minstens 3 dagen per week te poetsen. 2. Gebruik een geschikte zachte tandenborstel. 3. Plan ten minste eenmaal per jaar een controle van de mondgezondheid bij je dierenarts. 4. Als je vragen of zorgen hebt over de gezondheid van je kat, neem dan contact op met je dierenarts.