Omschrijving

ROYAL CANIN® Hairball Care in Jelly (brokjes in gelei) is een complete en uitgebalanceerde voeding die speciaal is ontwikkeld om de vorming van haarballen te helpen verminderen. Deze voeding is samengesteld om de darmpassage te helpen bevorderen en zo ingeslikte haren te laten uitscheiden. ROYAL CANIN® Hairball Care heeft bewezen resultaten. Uit een interne studie* van Royal Canin blijkt dat deze voeding de vorming van haarballen bij de deelnemende katten na 14 dagen gebruik van het Hairball Care-voedingsprogramma (droog- en natvoeding) vermindert. ROYAL CANIN® Hairball Care is ook verkrijgbaar in de vorm van brokjes in saus of droogvoeding (brokken). Door natvoeding en droogvoeding te combineren, bied je je kat de variatie waar ze zo van houdt. *Interne studie Royal Canin

