Indoor Sterilized 7+ in Jelly (brokjes in gelei)

Omschrijving

ROYAL CANIN® Indoor 7+ in Jelly (brokjes in gelei) is speciaal samengesteld om binnenkatten van 7 jaar en ouder te ondersteunen. Deze formule bevat een synergetisch antioxidantencomplex (met onder andere vitamine C en E), gecombineerd met een aangepast fosforgehalte om de nieren te ondersteunen. ROYAL CANIN® Indoor 7+ in Jelly bevat de ideale balans van vetten, koolhydraten en eiwitten waar je kat gek op is. Volgens een interne studie van Royal Canin beveelt 87% van de katteneigenaren Indoor 7+ in Jelly aan. Omdat ook bij katten smaken verschillen, is ROYAL CANIN® Indoor 7+ beschikbaar als natvoeding in een overheerlijke saus en als krokante brok. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je kat gemengd te voeren, zodat ze de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt.

