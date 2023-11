Instinctive 7+ In Gravy (brokjes In Saus)

Omschrijving

Het is fijn als de voeding die je kat wil eten, ook de voeding is die zij zou moeten eten om gezond te blijven. De keuze voor de juiste voeding voor jouw kat, die de voedingsstoffen bevat die zij nodig heeft, is belangrijk en als zij er dan ook nog van smult, is dat mooi meegenomen. Nu jouw kat, van 7 jaar of ouder, haar seniorjaren heeft bereikt, zullen haar voedingsbehoeften en voorkeuren anders zijn dan voorheen. Haar voeding zal mee moeten veranderen om haar gezondheid te kunnen blijven ondersteunen. Daarom is ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy samengesteld volgens het voedingsprofiel die van nature verkozen wordt door een oudere volwassen kat. Ter ondersteuning van de gezonde nierfunctie bevat ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy een aangepast fosforgehalte. Een antioxidantencomplex in ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy helpt gezonde cellen te behouden en draagt bij aan haar vitaliteit. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je kat. Als jouw kat ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy eet, krijgt zij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

Meer lezen