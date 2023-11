Instinctive In Gravy (brokjes In Saus)

Omschrijving

Je kat eet gezond, toch? Of is het juist een moeilijke, kieskeurige eter? Om aan de voorkeur van de meest kieskeurige katten te voldoen heeft ROYAL CANIN® Instinctive in Gravy ontwikkeld. Speciaal voor de kat met een voorkeur voor vleesbrokjes in saus. Je kat en zijn persoonlijke voorkeur Zit je kat weer wat meewarig naar haar bak te kijken? Laat zij weer een deel van haar eten staan? Op zich is dat niet zo gek. Katten zijn namelijk heel kieskeurige eters. Ze hebben een persoonlijke voorkeur voor de structuur van hun natvoeding. Dit kunnen vleesbrokjes in gelei of vleesbrokjes in saus zijn. 60% van de katten geeft instinctief de voorkeur aan vleesbrokjes in saus. Instinctive in Gravy bestaat uit speciaal ontwikkelde vleesbrokjes in saus. Ondersteunt de gezondheid van de urinewegen Instinctive heeft een aangepast energiehalte dat helpt om je kat haar gezonde gewicht te behouden. En door een aangepast mineralengehalte ondersteunt Instinctive de gezondheid van de urinewegen. Waardoor de kans op problemen bij het plassen kan verrminderen.

