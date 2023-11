Maine Coon Adult Natvoer

Omschrijving

De Maine Coon is de grootste huiskat ter wereld en ?zoals z'n baasjes weten- gaat haar imposante postuur gepaard met een zacht temperament en een lief karakter. Haar grootte en postuur kunnen een uitdaging zijn voor haar gewrichten. De zware botten en het gespierde lichaam zorgen ervoor dat deze kat tot drie keer zo zwaar kan worden als een gemiddelde huiskat. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult in Gravy is speciaal ontwikkeld met de voedingsbehoeften van dit ras in het achterhoofd. Een goede voeding voor je Maine Coon is voor ons net zo belangrijk als voor jou. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult in Gravy bevat ook een verhoogd energiegehalte zodat jouw kat genoeg energie binnenkrijgt voor haar dagelijkse bezigheden. Daarnaast helpt de voeding de botten en gewrichten van je kat te ondersteunen. De Maine Coon is bijzonder groot en zwaar en dat vergt nogal wat van haar gewrichten, die daardoor wel wat bijzondere aandacht kunnen gebruiken. De Maine Coon heeft een dichte, halflange vacht met een fijne zachte ondervacht. Regelmatig borstelen is, naast een goede voeding, onontbeerlijk voor een mooie vacht. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult is ook beschikbaar als een overheerlijke, krokante brok. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je kat gemengd te voeren, zodat zij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je kat. Als jouw kat ROYAL CANIN® Maine Coon Adult in Gravy eet, krijgt zij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

